Đây là những gương mặt toàn diện, hot nhất trong showbiz.

Mới đây, trang thống kê Globe Data đã công bố danh sách Top 50 nữ diễn viên nổi tiếng nhất thế giới năm 2026. Bảng xếp hạng này ghi nhận sức hút của nhiều gương mặt trải dài từ Hollywood, Bollywood cho đến làn sóng giải trí châu Á. Không chỉ gọi tên những tượng đài nhan sắc và diễn xuất lâu năm, danh sách còn cho thấy sự lên ngôi mạnh mẽ của các ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng lớn trên màn ảnh lẫn mạng xã hội.

Dẫn đầu danh sách là Zendaya - mỹ nhân đang phủ sóng mọi mặt trận giải trí trong năm 2026 với loạt dự án tầm cỡ liên tiếp trình làng. Cô mở màn năm rực rỡ bằng tác phẩm hài đen lãng mạn của hãng A24 mang tên The Drama (đóng cặp cùng Robert Pattinson) và sự trở lại của mùa 3 loạt phim truyền hình đình đám Euphoria. Tiếp đó, Zendaya càn quét phòng vé mùa hè khi hóa thân thành nữ thần Athena trong siêu phẩm sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, đồng thời tái xuất vai MJ trong bom tấn Spider-Man: Brand New Day. Khép lại năm 2026 bùng nổ, cô tiếp tục góp mặt trong phần kết Dune: Part Three dự kiến ra rạp vào tháng 12. Sức nóng từ chuỗi tác phẩm lớn cùng vị thế biểu tượng thời trang giúp Zendaya giữ vững ngôi vương không đối thủ.

Zendaya dẫn đầu danh sách

Ngay sau Zendaya là Scarlett Johansson, minh tinh gắn liền với hình tượng Black Widow trong vũ trụ điện ảnh Marvel và nhiều tác phẩm tâm lý được giới phê bình đánh giá cao. Vị trí thứ 3 thuộc về Angelina Jolie, người vẫn giữ vững sức hút bền bỉ nhờ hào quang ngôi sao hạng A qua các dự án như Maleficent hay Mr. & Mrs. Smith.

Nhóm dẫn đầu tiếp tục gọi tên những gương mặt bảo chứng phòng vé và truyền hình phương Tây. Có thể kể đến Jennifer Aniston - biểu tượng của loạt phim sitcom kinh điển Friends, cùng Margot Robbie - nữ diễn viên gây tiếng vang toàn cầu với Barbie và Suicide Squad. Bên cạnh đó, danh sách còn ghi nhận sức hút của Gal Gadot từ thương hiệu Wonder Woman, minh tinh từng đoạt giải Oscar Jennifer Lawrence (The Hunger Games), Anne Hathaway (The Devil Wears Prada) và Emma Watson - nàng Hermione của loạt phim Harry Potter.

Scarlett Johansson đứng thứ 2

Angelina Jolie đứng thứ 3

Jennifer Aniston đứng thứ 4

Màn ảnh Hollywood đương đại cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của thế hệ diễn viên trẻ. Những cái tên đang khuynh đảo truyền thông quốc tế như Sydney Sweeney (Euphoria), Millie Bobby Brown (Stranger Things) hay Jenna Ortega (Wednesday) đều góp mặt ở thứ hạng cao, sánh vai cùng chủ nhân tượng vàng Oscar Emma Stone (La La Land, Poor Things) và Ana de Armas. Ngoài ra, danh sách còn tôn vinh nhiều ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh Âu - Mỹ như Julia Roberts, Reese Witherspoon, Natalie Portman, Charlize Theron, Halle Berry, Penélope Cruz hay Salma Hayek.

Emma Stone đứng thứ 10

Millie Bobby Brown đứng thứ 12

Tại khu vực châu Á, điện ảnh Ấn Độ chiếm số lượng áp đảo với loạt mỹ nhân hàng đầu Bollywood. Priyanka Chopra Jonas dẫn đầu dàn sao châu Á ở vị trí thứ 7, theo sau là những tên tuổi đình đám như Deepika Padukone, Alia Bhatt, Shraddha Kapoor, Katrina Kaif và cựu Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai Bachchan.

Đáng chú ý, màn ảnh Hàn Quốc cũng có cuộc rượt đuổi thứ hạng sát sao giữa các biểu tượng nhan sắc và thực lực. Song Hye Kyo giữ vị trí cao nhất trong dàn sao xứ kim chi ở hạng 26 nhờ sức nóng bền bỉ từ Hậu Duệ Mặt Trời đến The Glory. Bám đuổi ngay phía sau là Jisoo (hạng 27), IU - nữ diễn viên ghi dấu ấn qua Hotel Del Luna và Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (hạng 28), "mợ chảnh" Jun Ji Hyun (hạng 29) và Kim Ji Won - mỹ nhân gây sốt với Nữ Hoàng Nước Mắt (hạng 30).

Song Hye Kyo hạng 26

IU hạng 28

Kim Ji Won hạng 30

Bên cạnh Hàn Quốc, các đại diện châu Á khác cũng góp mặt đầy ấn tượng. Màn ảnh Hoa ngữ gọi tên bộ ba mỹ nhân lưu lượng đình đám gồm Địch Lệ Nhiệt Ba (hạng 34), Dương Mịch (hạng 35) và Triệu Lộ Tư (hạng 36). Trong khi đó, Nhật Bản có sự góp mặt của Satomi Ishihara và Suzu Hirose, còn Thái Lan ghi dấu ấn với hai "bông hồng lai" nổi tiếng là Davika Hoorne và Yaya Urassaya.

Địch Lệ Nhiệt Ba hạng 34

Dương Mịch hạng 35