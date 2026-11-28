Còn chưa đóng máy nhưng bộ phim đã đạt được thành tích vô cùng đáng nể.

Chưa cần đợi đến ngày lên sóng, Đợi Gió Hôn Em đã sớm trở thành một trong những dự án ngôn tình được bàn tán nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Sức hút của bộ phim đến từ màn tái hợp sau 11 năm của Dương Dương và Trần Đô Linh, hai gương mặt từng cùng xuất hiện trong Tai Trái. Đợi Gió Hôn Em được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tức Tức Miêu do Tencent Video và Động Sát Entertainment sản xuất. Bộ phim chính thức khai máy tại Thường Châu, Giang Tô vào ngày 10/11.

Đợi Gió Hôn Em xoay quanh chuyện tình nhiều trắc trở giữa Hứa Tinh Thuần (Dương Dương) và Phó Tuyết Lê (Trần Đô Linh). Từng là mối tình đầu của nhau, cả hai chia xa trong tiếc nuối rồi bất ngờ tái ngộ sau 7 năm tại hiện trường một vụ án mạng trong đêm mưa. Khi ấy, Hứa Tinh Thuần đã trở thành một pháp y lạnh lùng, lý trí, còn Phó Tuyết Lê là nữ minh tinh nổi tiếng, đồng thời cũng là nhân chứng của vụ án. Cuộc gặp gỡ bất ngờ kéo những ký ức và tổn thương cũ trở lại, buộc họ phải đối diện với tình cảm chưa từng thực sự phai nhạt. Một người luôn giấu cảm xúc sau vẻ ngoài điềm tĩnh, người còn lại mang vẻ kiêu hãnh, gai góc để bảo vệ bản thân, cả hai phải học cách tháo gỡ hiểu lầm và tìm lại niềm tin sau nhiều năm xa cách. Đợi Gió Hôn Em kết hợp tuyến tình cảm yêu lại từ đầu với yếu tố phá án, trưởng thành và chữa lành.

Theo các thống kê hashtag trên các nền tảng MXH, chủ đề ghép tên Dương Dương và nhân vật Hứa Tinh Thuần trên Douyin đạt khoảng 260 triệu lượt xem. Hashtag riêng về Hứa Tinh Thuần ghi nhận 700 triệu lượt đọc trên Weibo và 13,184 triệu lượt xem trên Douyin. Một chỉ số hashtag liên quan khác cũng chạm mốc 1,34 tỷ lượt. Cộng các con số này, tổng độ phủ đạt khoảng 2,31 tỷ lượt xem trên hai nền tảng. Đây là thành tích đáng kể với một tác phẩm vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, chưa có tập phim nào chính thức đến với khán giả.

Trong Đợi Gió Hôn Em, Dương Dương đảm nhận Hứa Tinh Thuần, một chàng pháp y có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách kín đáo và mang nhiều tâm sự. Tạo hình áo sơ mi, vest tối màu kết hợp kính gọng kim loại mảnh khiến nam diễn viên lập tức thu hút sự chú ý. Trong những đoạn video hậu trường, chỉ với vài khoảnh khắc chỉnh cà vạt, kéo cổ áo hay bước xuống xe, Dương Dương đã phô diễn trọn vẹn khí chất lịch lãm, điển trai. Nhiều khán giả nhận xét đây chính là kiểu nhân vật được đo ni đóng giày cho gương mặt và vóc dáng của anh, thậm chí gọi màn trở lại dòng phim tình cảm hiện đại này là sự trở về của một nam thần màn ảnh.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, màn tái hợp của Dương Dương và Trần Đô Linh trong Đợi Gió Hôn Em cũng khơi gợi nhiều hoài niệm. Năm 2015, cả hai từng đóng chung trong bộ phim điện ảnh Tai Trái, khi Trần Đô Linh vào vai Lý Nhĩ còn Dương Dương đảm nhận Hứa Dực. Khi ấy, họ vẫn là những gương mặt trẻ đang trên hành trình khẳng định tên tuổi. Sau hơn một thập kỷ, cả hai tái ngộ với vị thế và hình ảnh trưởng thành hơn, lần này trở thành cặp đôi trung tâm của một dự án ngôn tình được đầu tư bài bản. Những hình ảnh hậu trường của hai diễn viên nhanh chóng lan truyền, khiến khán giả thích thú trước sự thay đổi của cặp đôi từ thời thanh xuân đến khi tái hợp trên màn ảnh.

Ngoài ra, theo thông tin hậu trường Đợi Gió Hôn Em đang được chia sẻ, Trần Đô Linh rất coi trọng dự án này và chủ động bỏ tiền túi mời nhà tạo hình riêng tham gia đoàn phim. Chi phí được tiết lộ vượt mốc 1 triệu NDT, tương đương khoảng 3,5-4 tỷ đồng, để thiết kế hơn 100 bộ tạo hình cho nhân vật. Những hình ảnh rò rỉ từ phim trường phần nào cho thấy sự đa dạng trong phong cách của Phó Tuyết Lê. Trần Đô Linh xuất hiện với váy đỏ nổi bật, tóc xoăn bồng bềnh và lối trang điểm sắc sảo, mang dáng dấp một ngôi sao thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Ở những tạo hình khác, cô lại diện áo khoác da, mũ beret, trang phục phối lớp hay áo khoác dáng dài, biến hóa giữa nét tiểu thư kiêu kỳ và vẻ phóng khoáng, có phần nổi loạn.

Việc đầu tư mạnh tay cho tạo hình cũng phù hợp với thân phận của Phó Tuyết Lê. Một nữ minh tinh hàng đầu không thể xuất hiện với tủ đồ đơn điệu, đặc biệt khi câu chuyện có nhiều phân đoạn liên quan đến công việc, sự kiện và đời sống cá nhân của cô. Trang phục vì thế không đơn thuần là yếu tố làm đẹp cho khung hình mà còn góp phần khắc họa địa vị, cá tính và những thay đổi trong tâm lý nhân vật. Với hơn 100 bộ tạo hình được tiết lộ, Trần Đô Linh có cơ hội phô diễn một hình ảnh hoàn toàn khác với vẻ đẹp thanh lãnh thường thấy trong các phim cổ trang.