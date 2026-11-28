Tối ngày 28/11, thảm đỏ Lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII - HANIFF 2026 đã chính thức sáng đèn, thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông và khán giả.

Tối ngày 28/11, thảm đỏ Lễ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026) đã chính thức sáng đèn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội). Đây là sự kiện mở màn trọng điểm cho chuỗi 5 ngày hội điện ảnh lớn nhất trong năm với chủ đề "Điện ảnh Kết nối - Phát triển", được truyền hình trực tiếp và thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng yêu nghệ thuật thứ bảy.

Ngay từ trước giờ khai mạc khu vực thảm đỏ tại VEC đã trở thành tâm điểm chú ý của hàng trăm ống kính truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu, nhà làm phim, đạo diễn, giám khảo cùng đông đảo nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế. Nổi bật trên thảm đỏ là màn đổ bộ của dàn sao Việt bên cạnh các đoàn làm phim quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều cặp đôi nghệ sĩ và ê-kíp các dự án điện ảnh đình đám cũng tay trong tay xuất hiện, tạo nên những khoảnh khắc giao lưu hào hứng, sôi động.

Uyển Ân

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ

Lê Minh Thuấn và Xuân Phúc

Xuất hiện trên thảm đỏ HANIFF 202 với vai trò thành viên Ban Giám khảo, Kaity Nguyễn chọn thiết kế đầm voan xanh rêu bèo nhún dịu dàng kết hợp kiểu tóc búi cao để mái thưa thanh thoát. Nhan sắc của nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ nụ cười rạng rỡ và đôi mắt to tròn đặc trưng, mang lại cảm giác ngọt ngào, trang nhã giữa dàn khách mời. Tuy nhiên, vóc dáng và gương mặt của cô trong phần xuất hiện lần này trông có phần gầy gò, mảnh khảnh hơn so với hình ảnh đầy đặn thường thấy trước đây.

Kaity Nguyễn

Cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn khi sánh bước bên nhau. Nếu Việt Anh ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm, phong độ trong bộ trang phục đen tối giản đầy nam tính thì Quỳnh Nga lại khoe trọn sắc vóc quyến rũ qua thiết kế đầm đỏ cổ yếm đính kết lấp lánh. Thần thái rạng rỡ, tự nhiên giúp cả hai trông vô cùng xứng đôi vừa lứa trước ống kính truyền thông.

Việt Anh - Quỳnh Nga

Bên cạnh dàn sao, thảm đỏ và không gian khai mạc HANIFF 2026 còn có màn đổ bộ đông đủ của ê-kíp Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng... Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt đình đám của màn ảnh Việt như vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, Trương Quốc Vinh, Huỳnh Lập... , tạo nên bức tranh giao thoa nghệ thuật đầy màu sắc trong đêm mở màn.

Vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp

Đoàn phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng

Đoàn phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Hứa Vĩ Văn và đoàn đại biểu chợ dự án

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt

Lê Giang

Trương Quốc Vinh

Huỳnh Lập

Lan Thy - Bảo Định



