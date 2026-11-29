Cơn sốt phim ngắn mới trong giới trẻ Trung Quốc đang là chủ đề hot trên MXH.

Gần đây, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về một trào lưu kỳ lạ đang càn quét cổng các trường tiểu học và trung học cơ sở tại Trung Quốc: phim ngắn bằng giấy. Đây là biến số của việc bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành lệnh cấm học sinh mang điện thoại vào lớp từ năm 2021 và tiếp tục siết chặt thêm quy định cấm mọi thiết bị điện tử vào tháng 10/2025 để bảo vệ sức khỏe tâm thần học đường.

Trung Quốc có trào lưu mới: phim ngắn bằng giấy (Ảnh: Sina)

Thực chất, đây cũng có thể coi là hệ quả nối dài từ cơn bão phim ngắn AI từng khiến cả showbiz lẫn dư luận Trung Quốc dậy sóng trước đó không lâu. Theo phóng sự của ABC News (Úc) và CNA (Singapore), làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã biến ngành công nghiệp phim ngắn tỷ đô của nước này thành một "công xưởng" đúng nghĩa khi có tới 90% đến 95% tác phẩm mới ra mắt trong năm 2026 được tạo hoàn toàn bằng AI - từ kịch bản, bối cảnh cho đến diễn viên ảo - với tốc độ lên tới 1.600 bộ phim mỗi ngày.

Sự bùng nổ chóng mặt này từng gây ra làn sóng hoang mang khi các diễn viên ảo với gương mặt đẹp không tì vết đồng loạt chiếm sóng, đe dọa trực tiếp tới chén cơm của diễn viên quần chúng lẫn nghệ sĩ trẻ. Chưa dừng lại ở đó, việc các xưởng phim lạm dụng AI để cắt giảm 80% chi phí và tung ra hàng loạt kịch bản giật gân, bạo lực, xuyên không hay trả thù cực đoan như Nàng Dâu Bỏ Trốn Của Tổng Tài, Trùng Sinh Làm Ái Nữ Nhà Tài Phiệt hay Gã Đầu Gấu Trường Học Ép Tôi Hẹn Hò... đã buộc Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) phải mở chiến dịch thanh lọc gắt gao, gỡ bỏ hơn 68.000 phim ngắn AI vi phạm từ đầu năm 2026.

Nội dung phim ngắn bằng giấy được lấy từ ngay phim ngắn AI đang siêu phổ biến trong thời gian qua (Ảnh: Sina)

Thế nhưng, khi những nội dung độc hại trên không gian mạng đang bị siết chặt, đồng thời Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành lệnh cấm tuyệt đối điện thoại và thiết bị điện tử trong lớp học, giới kinh doanh ngầm lại tiếp tục chứng minh độ "lắm trò" khi đưa phim ngắn AI lên... mặt giấy.

Về hình thức, sản phẩm này là những dải bìa mỏng dài khoảng nửa mét, in hàng loạt ảnh chụp màn hình cắt ghép từ nhiều tập phim kèm lời thoại. Những khung hình được gấp theo kiểu đàn xếp thành kích thước y hệt một chiếc smartphone, thậm chí in sẵn cả giao diện màn hình khóa, vạch pin và khung bình luận bên dưới. Với giá bán siêu rẻ chỉ từ 1 nhân dân tệ (khoảng 4.000 đồng) tại các tiệm tạp hóa cổng trường lẫn sàn thương mại điện tử, học sinh có thể dễ dàng giấu trong túi áo hoặc hộp bút mà không cần sạc pin hay kết nối Internet.

Giá bán cực rẻ và nội dung thì không được kiểm duyệt (Ảnh: Sina)

Để qua mặt cơ quan kiểm duyệt xuất bản và né tránh luật bản quyền, người bán khéo léo dán nhãn sản phẩm là "đồ chơi" kèm các tiêu chuẩn an toàn lỗi thời. Nhờ lớp vỏ bọc này, hàng loạt tình tiết truyện được tuồn thẳng vào cặp cách của học sinh, không tránh khỏi những tình huống người lớn hay lời thoại thô tục từ thế giới phim AI. Điều này càng dấy lên lo ngại từ phía phụ huynh khi trẻ em tiếp cận đến hình thức "giải trí" mới này, nhưng cũng cực khó để kiểm soát con trẻ.

Hiện chủ đề này đã thu hút hơn 170 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo và thổi bùng tranh cãi. Có thể thấy, sự kết hợp giữa công nghệ AI siêu tốc và thủ công in giấy truyền thống cho thấy sự nhạy bén đáng kinh ngạc của thị trường ngầm tại Trung Quốc trong việc lách luật. Một bộ phận cư dân mạng thậm chí còn ví von đây là "truyện tranh thời đại mới" giúp trẻ rời xa màn hình xanh.

Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh và các chuyên gia giáo dục lại tỏ ra lo ngại sâu sắc. Việc tiêu thụ các nội dung "rác" do AI sản xuất hàng loạt - vốn được thiết kế để kích thích cảm xúc mạnh trong vài chục giây - đang làm suy giảm khả năng tập trung và bóp méo nhận thức về giá trị sống của học sinh tiểu học. Bên cạnh đó, nạn in lậu còn khiến ngành công nghiệp phim ngắn vốn có tới hơn 664 triệu khán giả tại Trung Quốc thất thoát ước tính 20 tỷ nhân dân tệ (khoảng 77.400 tỷ đồng) tiền bản quyền. Trước sức ép dư luận và chiến dịch thanh lọc của Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) (vốn đã gỡ bỏ hơn 68.000 phim ngắn AI vi phạm từ đầu năm 2026), giới chức nước này đang đứng trước bài toán mới: quản lý nội dung số không chỉ trên không gian mạng mà còn phải chặn đứng cả những phiên bản "lách luật" trên giấy ngay trước cổng trường.

Mộng Zu