2 lý do vì sao nên đặt giấy ăn vào ngăn tủ lạnh

Chỉ cần vài tờ giấy ăn đặt đúng chỗ trong tủ lạnh, bạn có thể nhận được 2 lợi ích thiết thực, giúp tiết kiệm không ít thời gian và công sức.

Tủ lạnh là nơi bảo quản thực phẩm hằng ngày nhưng cũng rất dễ bị bám bẩn bởi nước từ rau củ, thức ăn rơi vãi hoặc chất lỏng rò rỉ từ bao bì. Việc vệ sinh các ngăn tủ, đặc biệt là những góc khuất, đôi khi khá mất thời gian.

The Kitchn (Mỹ) đã gợi ý một mẹo đơn giản: lót giấy ăn có khả năng thấm hút vào các ngăn và kệ tủ lạnh. Điều này sẽ giúp việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời rau củ cũng giữ được độ tươi lâu hơn.

2 lý do nên đặt giấy ăn vào ngăn tủ lạnh

1. Giúp rau củ tươi lâu hơn

Đặt giấy ăn vào ngăn tủ lạnh giúp rau củ tươi lâu hơn (Ảnh: Getty)

Một trong những vấn đề thường gặp khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh là độ ẩm tích tụ bên trong ngăn chứa. Nước có thể đọng lại từ rau củ hoặc bao bì thực phẩm, khiến môi trường bảo quản trở nên ẩm ướt. Giấy ăn có khả năng thấm hút lượng nước dư thừa, nhờ đó hạn chế tình trạng ẩm ướt quanh thực phẩm.

Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào từng loại rau củ và điều kiện bảo quản. Giấy ăn chỉ có tác dụng hỗ trợ hút ẩm, không đồng nghĩa có thể kéo dài thời gian bảo quản của mọi loại thực phẩm.

2. Giúp việc vệ sinh tủ lạnh đơn giản hơn

Bên cạnh khả năng hút ẩm, giấy ăn còn giúp hạn chế tình trạng chất bẩn bám trực tiếp lên bề mặt ngăn tủ lạnh.

Thông thường, khi nước hoặc thức ăn rơi vãi, người dùng phải lấy thực phẩm ra ngoài, lau chùi từng kệ hoặc tháo ngăn chứa để vệ sinh. Tuy nhiên, khi có một lớp giấy ăn bên dưới, phần lớn chất lỏng rơi vãi có thể được thấm hút vào giấy, giúp giảm công sức lau dọn.

Chia sẻ trên The Kitchn, Pallavi Mehra, một bà nội trợ người Mỹ cho hay, trước đây, mỗi khi phát hiện vết bẩn trong tủ lạnh, cô thường phải mất thời gian di chuyển thực phẩm hoặc tháo cả ngăn tủ ra để làm sạch.

Sau khi áp dụng mẹo này, công việc trở nên đơn giản hơn nhiều.

"Tất cả những gì tôi cần làm là để giấy ăn thực hiện công việc của nó, sau đó thay giấy mới" , cô cho biết.

Nhận thấy hiệu quả, Pallavi Mehra tiếp tục sử dụng giấy ăn để lót cả những kệ khác trong tủ lạnh, thay vì chỉ dùng ở ngăn đựng rau củ.

Cách sử dụng giấy ăn trong tủ lạnh

Đặt giấy ăn vào tủ lạnh (Ảnh: Getty)

Theo The Kitchn , cách thực hiện rất đơn giản và không cần chuẩn bị dụng cụ đặc biệt.

Trước tiên, lấy thực phẩm ra khỏi những ngăn hoặc kệ muốn lót giấy, sau đó lau sạch và làm khô bề mặt.

Tiếp theo, trải giấy ăn có khả năng thấm hút lên đáy ngăn chứa hoặc mặt kệ rồi đặt thực phẩm trở lại.

Khi giấy bị ẩm, bẩn hoặc dính chất lỏng, chỉ cần bỏ lớp giấy cũ và thay bằng giấy mới.

Pallavi Mehra cho biết cô thường thay giấy sau khoảng 3-4 tuần vì đó là thời điểm giấy bắt đầu ẩm hoặc dính bẩn trong tủ lạnh của mình.

Tuy nhiên, không có thời gian thay giấy cố định cho mọi gia đình. Người dùng nên kiểm tra thường xuyên và thay ngay khi giấy bị ướt hoặc bẩn, tùy mức độ ẩm và tình trạng thực phẩm.

Ngoài giấy ăn, có thể sử dụng khăn lau bếp bằng vải hoặc khăn thấm hút tái sử dụng. Những loại khăn này cần được giặt sạch định kỳ, khoảng mỗi tuần một lần theo gợi ý của tác giả.

Dù tiện lợi, mẹo lót giấy ăn không thể thay thế hoàn toàn việc vệ sinh tủ lạnh. Các ngăn, kệ vẫn cần được làm sạch định kỳ để duy trì môi trường bảo quản thực phẩm sạch sẽ.

Nguồn: The Kitchn