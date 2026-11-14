Tự tiêm thuốc giảm cân để giữ dáng, nhiều nguy cơ cho sức khỏe

Từ mong muốn giảm vài cân để giữ dáng, một phụ nữ 35 tuổi tìm đến thuốc tiêm giảm cân. Tuy nhiên, sau đó chị thường xuyên chán ăn, mệt mỏi, da xám và xuống sắc.

Thời gian qua, những lời quảng cáo tiêm thuốc giảm cân nhanh, giúp vóc dáng thon gọn mà không cần ăn kiêng, tập luyện nhiều xuất hiện trên mạng xã hội. Có người vốn không thừa cân vẫn tìm mua thuốc tiêm chỉ vì muốn giảm thêm 2-3kg để giữ dáng, mặc đồ đẹp hơn. Đáng lo ngại, không ít người tự tìm hiểu, mua thuốc và tiêm theo hướng dẫn của người bán mà không qua thăm khám.

Một phụ nữ 38 tuổi ở Hà Nội, nặng 49kg, cao 1,6m, cũng tìm đến cách này với mong muốn giảm thêm khoảng 3kg. Sau 3 tháng và 5 lần tiêm, cân nặng của chị giảm xuống còn 42kg, vượt quá mức dự định. Chị gần như không muốn ăn, cơ thể mệt mỏi, da xám và xuống sắc. Lo lắng trước những thay đổi này, chị tìm đến bác sĩ tư vấn.

BS Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, có người chỉ muốn giảm vài cân để cải thiện vóc dáng vẫn tìm mua thuốc về tiêm theo hướng dẫn trên mạng hoặc từ người bán.

Thuốc làm giảm cảm giác thèm ăn, khiến người dùng có thể ăn quá ít, không đủ protein, dẫn đến nguy cơ thiếu dinh dưỡng và mất cả khối cơ chứ không chỉ giảm mỡ. BS Dương Minh Tuấn lưu ý, không nên xem thuốc tiêm giảm cân như một liệu trình làm đẹp, sử dụng vài tháng rồi ngừng thuốc. Việc tự dùng thuốc, điều chỉnh liều hoặc mua sản phẩm không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

GS-TS Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, cho biết, giảm cân quá nhanh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể khiến làn da nhăn nheo, chùng nhão. Khi lượng mỡ dưới da mất đi nhanh chóng, lớp da bên ngoài không kịp thích nghi, dễ mất độ căng và chảy xệ. Quá trình này còn có thể ảnh hưởng đến dinh dưỡng và độ ẩm của da.

Ông ví làn da sau giảm cân nhanh giống như quả bóng đang căng nhưng đột ngột xẹp xuống, khiến lớp da bên ngoài nhăn nheo. Người giảm cân quá nhanh còn có thể gặp tình trạng da khô, sạm, tăng sắc tố, với những biểu hiện tương tự nám hoặc đồi mồi.

GS-TS Nguyễn Hữu Sáu khuyến cáo, người muốn giảm cân cần có kế hoạch thực hiện từ từ, không chạy theo các phương pháp giảm cân thần tốc hoặc tự ý sử dụng thuốc theo quảng cáo trên mạng xã hội. Một số loại thuốc giảm cân có thể ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, do đó cần được sử dụng theo chỉ định và theo dõi của bác sĩ.

Với những trường hợp da chùng nhão sau giảm cân, không nên vội vàng phẫu thuật cắt da thừa. Người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn, theo dõi thêm để da có thời gian phục hồi tự nhiên, nhất là ở người trẻ. Chỉ cân nhắc phẫu thuật khi da không thể phục hồi và có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.