Rãnh cười ngày càng sâu, đừng vội tìm đến thẩm mỹ, hãy thử ngay 4 động tác yoga như video 2,46 triệu lượt xem này chia sẻ

Thay vì kỳ vọng xóa sạch mọi nếp gấp, hãy xem yoga mặt như một hoạt động thư giãn bổ sung nếu phù hợp, đồng thời lựa chọn phương pháp chăm sóc dựa trên nguyên nhân thực tế khiến rãnh cười trở nên rõ hơn.

Rãnh cười ngày càng rõ, hai bên má có dấu hiệu chảy xệ khiến gương mặt trông già hơn tuổi là nỗi băn khoăn của nhiều phụ nữ khi bước vào giai đoạn lão hóa. Bên cạnh việc chăm sóc da, massage và yoga cho mặt cũng được nhiều người quan tâm với mong muốn duy trì đường nét săn chắc, mềm mại.

Mới đây, kênh YouTube của chuyên gia chăm sóc cơ thể người Nhật Tsuyoshi Inoue thu hút sự chú ý khi giới thiệu 4 động tác vận động cơ mặt, tập trung vào nhóm cơ gò má, với kỳ vọng giúp thư giãn vùng má và cải thiện vẻ ngoài của rãnh cười. Video thu hút khoảng 2,46 triệu lượt xem. Một số người xem chia sẻ rằng họ nhận thấy rãnh cười trông mờ hơn sau khoảng một tháng kiên trì tập luyện.

Tuy nhiên, đây mới là trải nghiệm cá nhân, chưa phải bằng chứng cho thấy yoga mặt có thể xóa rãnh cười hoặc nâng cơ hiệu quả ở tất cả mọi người.

Vì sao rãnh cười ngày càng rõ?

Rãnh cười, hay nếp gấp mũi - má, là đường chạy từ hai bên cánh mũi xuống khóe miệng. Theo tuổi tác, da dần mất collagen và elastin, các mô mỡ ở vùng má có thể thay đổi về thể tích và vị trí, khiến đường rãnh này trở nên rõ hơn.

Bên cạnh đó, biểu cảm khuôn mặt, cấu trúc xương và đặc điểm phân bố mô mềm cũng ảnh hưởng đến độ sâu của rãnh cười. Vì vậy, không phải trường hợp nào cũng xuất phát từ tình trạng cơ mặt căng cứng hay suy yếu.

Theo hướng dẫn của chuyên gia Nhật Bản trong video, việc vận động và thư giãn các cơ vùng gò má có thể giúp khuôn mặt cảm thấy dễ chịu hơn. Dưới đây là 4 động tác được giới thiệu.

4 động tác yoga mặt giúp thư giãn vùng má

1. Súc miệng bằng không khí

Ngậm kín môi, phồng hai má để giữ không khí trong miệng. Sau đó, luân chuyển không khí từ má trái sang má phải, tương tự động tác súc miệng bằng nước. Thực hiện liên tục trong khoảng 40 giây, chú ý để cả hai bên má đều được vận động.

Động tác này giúp các cơ quanh miệng và má chuyển động, phù hợp để bắt đầu bài tập với cường độ nhẹ nhàng.

2. Phồng má kết hợp thè lưỡi

Mở miệng tạo thành hình chữ O, sau đó đưa lưỡi ra phía trước trong khoảng 1-2 giây rồi thu lại. Lặp lại nhẹ nhàng trong khoảng 40 giây theo hướng dẫn của video.

Động tác kết hợp chuyển động của lưỡi và cơ mặt, nhưng không nên cố kéo lưỡi quá mức hoặc gồng cơ đến khi đau. Hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy bài tập này có thể làm săn chắc cơ gò má hoặc cải thiện rõ rệt rãnh cười.

3. Kéo nâng vùng thái dương

Đặt ba ngón tay ở mỗi bên thái dương, nhẹ nhàng hướng da lên phía đỉnh đầu. Đồng thời, mở miệng tạo hình tròn như khi phát âm “Ho” trong tiếng Nhật và giữ tư thế này trong khi thực hiện động tác kéo nhẹ, tổng thời gian khoảng 40 giây.

Điều quan trọng là chỉ tạo lực vừa phải, tránh kéo căng hoặc chà xát da liên tục. Động tác này được giới thiệu với mục đích hỗ trợ thư giãn vùng mặt, không nên xem là phương pháp nâng cơ đã được chứng minh.

4. Massage vùng dưới xương gò má

Xác định vùng lõm nhẹ ngay dưới bờ xương gò má ở hai bên mặt. Dùng đầu ngón trỏ hoặc ngón giữa đặt lên vùng này, tạo áp lực nhẹ nhàng, đồng thời mở miệng tạo hình chữ O như khi phát âm “Ho”. Giữ tư thế khoảng 30 giây theo hướng dẫn.

Không nên ấn sâu hoặc dùng lực mạnh với kỳ vọng làm phẳng rãnh cười. Nếu cảm thấy đau, tê, khó chịu hoặc da đỏ lên, hãy dừng lại ngay.

Tập yoga mặt một tháng có thể làm mờ rãnh cười?

Một số người xem video cho biết họ nhận thấy rãnh cười trông mờ hơn sau khoảng một tháng tập đều đặn. Dù vậy, cần phân biệt rõ trải nghiệm cá nhân với hiệu quả đã được kiểm chứng.

Một số nghiên cứu nhỏ về bài tập cơ mặt gợi ý rằng việc luyện tập có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của một số vùng trên khuôn mặt. Tuy nhiên, bằng chứng hiện còn hạn chế và chưa đủ để kết luận 4 động tác nói trên có thể xóa rãnh cười, đảo ngược quá trình lão hóa hay thay thế các phương pháp điều trị chuyên môn.

Nếu muốn thử, bạn có thể dành vài phút mỗi ngày để vận động cơ mặt nhẹ nhàng, kết hợp dưỡng ẩm, sử dụng kem chống nắng và duy trì lối sống lành mạnh. Không cần thực hiện quá nhiều lần hoặc dùng lực mạnh để mong đạt kết quả nhanh hơn.

Đặc biệt, nếu đang mắc bệnh lý vùng mặt, vừa thực hiện thủ thuật thẩm mỹ hoặc trong giai đoạn hồi phục sau điều trị, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tập.

Rãnh cười là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa và biểu cảm. Thay vì kỳ vọng xóa sạch mọi nếp gấp, hãy xem yoga mặt như một hoạt động thư giãn bổ sung nếu phù hợp, đồng thời lựa chọn phương pháp chăm sóc dựa trên nguyên nhân thực tế khiến rãnh cười trở nên rõ hơn.