Người đàn ông 52 tuổi tử vong sau một tuần đau vai, bác sĩ nhắc 5 dấu hiệu chớ bỏ qua

Tưởng chỉ là cơn đau vai thông thường, người đàn ông 52 tuổi ở Trung Quốc không ngờ triệu chứng kéo dài suốt một tuần lại là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, dẫn đến tử vong đột ngột.

Một tuần liên tục bị đau vai trái, người đàn ông 52 tuổi nghĩ rằng nguyên nhân chỉ là bệnh xương khớp nên không đi khám. Tuy nhiên, cơn đau tưởng chừng bình thường lại là dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim. Khi ông bất ngờ ngã quỵ tại nơi làm việc, mọi chuyện đã quá muộn.



Câu chuyện của người đàn ông họ Lưu, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đáng chú ý, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những cơn đau thắt ngực dữ dội. Trong một số trường hợp, bệnh có thể khởi phát bằng những cơn đau ở vai, lưng, hàm hoặc vùng bụng trên.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, trước khi qua đời, ông Lưu thường xuyên cảm thấy đau vùng vai trái. Do nghĩ mình mắc bệnh xương khớp hoặc thoái hóa đốt sống cổ, ông không đến bệnh viện kiểm tra mà tìm đến các cơ sở massage để xoa bóp.

Tuy nhiên, tình trạng đau không thuyên giảm. Một ngày, khi đang làm việc, ông Lưu bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội rồi ngã quỵ. Người đàn ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể cứu sống. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhồi máu cơ tim cấp. Ông qua đời ở tuổi 52, theo Sohu .

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Sự việc khiến gia đình bàng hoàng bởi trước đó, ông không được phát hiện mắc bệnh tim mạch và cũng không than phiền về tình trạng đau tức ngực hay khó thở. Triệu chứng nổi bật nhất chỉ là đau vai trái nên mọi người đều cho rằng đây là vấn đề liên quan đến xương khớp.

Theo Giáo sư Huo Yong, công tác tại Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc tim có mối liên hệ về đường dẫn truyền thần kinh cảm giác với một số khu vực như vai, cổ và cánh tay. Khi cơ tim bị thiếu máu do động mạch vành tắc nghẽn, tín hiệu đau có thể lan sang những vùng này.

Đây là lý do một số người bị nhồi máu cơ tim nhưng không nhận biết được triệu chứng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường.

Nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu cung cấp cho cơ tim bị gián đoạn, thường do động mạch vành bị tắc nghẽn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, một phần cơ tim có thể bị tổn thương hoặc hoại tử, đe dọa tính mạng người bệnh.

Bên cạnh triệu chứng đau thắt ngực điển hình, bệnh còn có thể biểu hiện qua những vị trí đau ít được chú ý.

Đau vai trái bất thường

Đây là triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý cơ xương khớp. Người bệnh có thể cảm thấy đau âm ỉ, nặng vai hoặc đau lan xuống cánh tay trái.

Nếu cơn đau xuất hiện đột ngột, kéo dài, không thuyên giảm khi nghỉ ngơi hoặc đi kèm khó thở, vã mồ hôi lạnh, cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ tim mạch.

Đau vùng hàm, răng

Một số trường hợp nhồi máu cơ tim có thể xuất hiện cảm giác đau lan lên cổ, hàm dưới hoặc răng. Người bệnh có thể bị đau hàm dù không có vấn đề rõ ràng về răng miệng.

Đặc biệt, nếu cơn đau xuất hiện khi vận động, leo cầu thang hoặc gắng sức, sau đó đi kèm cảm giác tức ngực, khó thở, cần được kiểm tra y tế khẩn cấp.

Đau đầu bất thường

Đau đầu không phải triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, người bệnh có thể gặp tình trạng choáng váng, chóng mặt hoặc cảm giác bất thường khi xảy ra biến cố tim mạch.

Nếu đau đầu đột ngột, dữ dội, kèm theo đau ngực, khó thở, vã mồ hôi hoặc ngất, cần gọi cấp cứu để được đánh giá kịp thời.

Đau lưng, đặc biệt vùng giữa hai bả vai

Một số người bị nhồi máu cơ tim có thể cảm thấy đau ở vùng lưng trên hoặc giữa hai bả vai thay vì đau ngực rõ rệt.

Biểu hiện này đôi khi gặp ở phụ nữ, người cao tuổi và những người có triệu chứng không điển hình. Cơn đau có thể đi kèm buồn nôn, mệt mỏi, khó thở hoặc vã mồ hôi lạnh.

Đau vùng bụng trên

Đau vùng thượng vị là triệu chứng dễ khiến người bệnh nhầm tưởng mình mắc bệnh dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa.

Trong một số trường hợp, nhồi máu cơ tim có thể gây đau vùng bụng trên, buồn nôn và nôn. Nếu những biểu hiện này xuất hiện đột ngột, đặc biệt khi đi kèm khó thở, đau ngực, chóng mặt hoặc vã mồ hôi, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc điều trị tại nhà.

Giáo sư Huo Yong khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các cơn đau bất thường dai dẳng không giảm khi nghỉ ngơi, tuyệt đối không được tự ý xoa bóp, bấm huyệt hay chần chừ điều trị tại nhà mà phải nhanh chóng di chuyển đến cơ sở y tế.