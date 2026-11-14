Cưới được vài tháng vẫn không thể gần chồng, người phụ nữ 29 tuổi hoang mang về cuộc hôn nhân của mình

Vừa kết hôn, người phụ nữ 29 tuổi đã phải đối diện với nỗi ám ảnh mỗi khi gần gũi chồng. Những lần quan hệ bất thành khiến chị dần hoài nghi về tình yêu và sự hòa hợp trong hôn nhân...

Nỗi ám ảnh sau ngày cưới và căn bệnh thầm kín ít người biết

Tháng 2/2025, chị N.T.L. (29 tuổi, quê Ninh Bình) bước vào cuộc sống hôn nhân với những kỳ vọng về một tổ ấm hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau ngày cưới, người phụ nữ trẻ đã phải đối diện với một vấn đề khó nói: Dù nhiều lần cố gắng, hai vợ chồng vẫn không thể quan hệ tình dục thành công.

Mỗi lần gần gũi chồng, chị L. đều cảm thấy đau đớn, khó chịu, các cơ vùng chậu co cứng ngoài ý muốn. Cảm giác sợ hãi không chỉ xuất hiện khi cuộc yêu diễn ra mà còn đeo bám chị từ trước và kéo dài cả sau mỗi lần thử quan hệ. Càng cố gắng, chị càng căng thẳng, khiến chuyện chăn gối dần trở thành nỗi ám ảnh.

Từ cảm giác hụt hẫng, chị L. bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi: Phải chăng hai người không thực sự phù hợp? Liệu cuộc hôn nhân này có đang thiếu đi tình yêu?

Mỗi lần gần gũi chồng, chị L. đều cảm thấy đau đớn, khó chịu, các cơ vùng chậu co cứng ngoài ý muốn. (Ảnh minh họa: Internet)

Thay vì cảm nhận niềm hạnh phúc của những ngày đầu chung sống, người phụ nữ trẻ lại chìm trong hoang mang, lo lắng. Điều chị không ngờ tới là nguyên nhân của những bất ổn trong đời sống vợ chồng không đơn thuần xuất phát từ tình cảm, mà liên quan đến một rối loạn chức năng tình dục.

Tháng 4/2025, chị L. cùng chồng tìm đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) để thăm khám.

Qua khai thác bệnh sử và đánh giá các triệu chứng gồm đau khi quan hệ, sợ hãi trước, trong và sau quan hệ, cùng tình trạng co cứng cơ vùng chậu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng co thắt âm đạo độ 3, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến yếu tố cơ.

ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc (Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội) cho biết, co thắt âm đạo là tình trạng các cơ vùng chậu sinh dục co thắt ngoài ý muốn, gây đau đớn hoặc cản trở sự thâm nhập khi quan hệ tình dục.

Theo bác sĩ, hội chứng này có thể liên quan đến tình trạng tăng trương lực cơ sàn chậu, yếu tố tâm lý hoặc sự phối hợp của nhiều nguyên nhân. Người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện như đau khi quan hệ, co cứng cơ không tự chủ và sợ hãi khi nghĩ đến việc gần gũi bạn đời.

Đáng nói, nhiều phụ nữ khi gặp tình trạng này thường cho rằng bản thân thiếu kinh nghiệm, quá nhạy cảm hoặc không hòa hợp với đối phương. Tâm lý e ngại, xấu hổ khiến không ít người âm thầm chịu đựng, né tránh quan hệ thay vì tìm đến bác sĩ chuyên khoa.

Trong khi đó, việc liên tục cố gắng quan hệ khi đang đau có thể khiến phản xạ co thắt và tâm lý sợ hãi ngày càng gia tăng, tạo thành vòng luẩn quẩn khó tháo gỡ.

Với trường hợp chị L., việc thăm khám đã giúp xác định nguyên nhân thực sự của những lần quan hệ bất thành, đồng thời mở ra hướng điều trị phù hợp cho vấn đề từng khiến chị hoài nghi về chính cuộc hôn nhân của mình.

Sau 3 buổi trị liệu, người vợ trẻ thoát khỏi nỗi sợ gần chồng

Sau khi xác định tình trạng bệnh, bác sĩ Ngọc xây dựng lộ trình trị liệu tập trung vào việc kiểm soát cơ sàn chậu, hướng dẫn thư giãn và sử dụng dụng cụ nong âm đạo với kích thước tăng dần, phù hợp khả năng thích nghi của người bệnh.

Ngay sau buổi trị liệu đầu tiên, chị L. đã có thể tự thực hiện bài tập với dụng cụ kích thước nhỏ. Đến buổi thứ hai, khả năng kiểm soát cơ được cải thiện rõ rệt, chị L. dần học được cách chủ động co, giãn cơ và làm quen với dụng cụ kích thước vừa.

Ở buổi thứ ba, bệnh nhân đã sử dụng thành thạo dụng cụ kích thước vừa và được hướng dẫn tiếp tục tập luyện tại nhà.

Hai tuần sau khi hoàn thành 3 buổi trị liệu, chị L. nhắn tin báo tin vui tới Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội: Vợ chồng đã có thể quan hệ tình dục thâm nhập thành công.

Không chỉ cải thiện về chức năng tình dục, kết quả điều trị còn mang đến những thay đổi tích cực trong đời sống tinh thần của người phụ nữ trẻ. Những hoài nghi, hụt hẫng trước đây dần được thay thế bằng cảm giác hòa hợp và niềm vui trong cuộc sống hôn nhân.

Theo ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc, rối loạn chức năng tình dục, đặc biệt là co thắt âm đạo, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng quan hệ mà còn có thể tác động đến tâm lý, sự gắn kết và chất lượng đời sống hôn nhân.

Khi được chẩn đoán đúng và điều trị phù hợp, người bệnh có cơ hội cải thiện chức năng tình dục, giải tỏa tâm lý sợ hãi, lấy lại sự tự tin và từng bước khôi phục sự hòa hợp với bạn đời.

Trường hợp chị L. cũng cho thấy ý nghĩa của việc thăm khám và can thiệp kịp thời. Bởi nếu nguyên nhân không được xác định, những lần quan hệ bất thành có thể tiếp tục kéo dài, khiến người bệnh thêm áp lực, ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng và cả kế hoạch sinh con.

ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc đang tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Khi hạnh phúc lứa đôi mở lối cho giấc mơ làm cha mẹ

Từng hoài nghi về cuộc hôn nhân, vợ chồng chị L. dần tìm lại sự gắn kết và bắt đầu nuôi hy vọng có thêm thành viên mới. Theo hướng dẫn của bác sĩ, hai vợ chồng theo dõi thời điểm rụng trứng để tăng cơ hội thụ thai tự nhiên.

Tuy nhiên, sau một thời gian mong con chưa thành, chị L. tiếp tục quay lại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội thăm khám. Qua đánh giá chuyên sâu về tử cung, vòi trứng của người vợ và chất lượng tinh trùng của người chồng, bác sĩ đã chỉ định phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), mở thêm cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ của đôi vợ chồng trẻ. Từ một người phụ nữ từng không thể quan hệ tình dục, chị L. đã vượt qua rào cản về chức năng tình dục và tiếp tục bước sang một giai đoạn mới: Tìm kiếm cơ hội làm mẹ.

Theo ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc, hành trình của chị L. cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và hạnh phúc hôn nhân. Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, sự phối hợp giữa các chuyên khoa y học giới tính, nam khoa và hỗ trợ sinh sản giúp người bệnh được theo dõi, điều trị liên tục, từ tháo gỡ rào cản trong đời sống vợ chồng đến tìm kiếm cơ hội làm cha mẹ.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, phụ nữ gặp tình trạng đau, co cứng cơ hoặc sợ hãi khi quan hệ không nên âm thầm chịu đựng. Việc thăm khám sớm, điều trị đúng hướng không chỉ giúp cải thiện chức năng tình dục mà còn hạn chế những ảnh hưởng kéo dài đến tâm lý và hạnh phúc gia đình.

Từ nỗi ám ảnh mỗi lần gần gũi đến niềm vui tìm lại sự hòa hợp và tiếp tục nuôi hy vọng đón con, câu chuyện của chị L. cho thấy đôi khi, điều trị một căn bệnh thầm kín cũng chính là bước khởi đầu để gìn giữ hạnh phúc và viết tiếp giấc mơ làm cha mẹ.