Dưới đây là 4 loại thực phẩm đặc biệt tốt cho phổi. Ăn chúng luân phiên trong mùa đông sẽ giúp bạn có đủ năng lượng cho phổi, làm dịu cổ họng và giúp bạn cảm thấy thoải mái toàn thân.

Dựa trên kinh nghiệm của tôi trong vài năm qua khi có con nhỏ ở nhà, điều tôi lo lắng nhất là sự thay đổi mùa, đặc biệt là đầu xuân và cuối đông. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, và hệ miễn dịch của trẻ em tương đối yếu hơn, khiến chúng dễ bị cảm lạnh và sốt. Thành thật mà nói, tôi hơi lo lắng khi con tôi có hai triệu chứng: nghẹt mũi, sổ mũi, mà tôi lo rằng có thể phát triển thành viêm mũi; và ho. Vào mùa xuân, con tôi ho không rõ nguyên nhân trong hơn một tuần, cuối cùng bị viêm phổi. Mặc dù tôi rất cẩn thận, nhưng tôi không thể ngăn chặn được điều đó. Vì vậy, vào mùa thu, tôi càng cảnh giác hơn.

Vì đã chú ý đến vấn đề này, tôi hiểu khá rõ về phổi. Phổi thường được gọi là một cơ quan "mong manh", vì nó dễ bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: khô và lạnh. Vào mùa đông, đặc biệt là ở các vùng phía bắc, cả hai điều kiện này đều hiện diện, vì vậy chúng ta cần phải hết sức cẩn thận với phổi của mình. Một mặt, chúng ta cần giữ ấm cho phổi, đặc biệt là lưng và cổ. Mặt khác, chúng ta cần tìm cách tăng độ ẩm trong không khí; tôi sử dụng máy tạo độ ẩm vào ban đêm. Tất nhiên, việc bổ sung nước từ bên trong cũng rất quan trọng; tôi nấu những món súp bổ dưỡng cho con tôi mỗi ngày. Mọi việc cho đến nay vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm đặc biệt tốt cho phổi. Ăn chúng luân phiên trong mùa đông sẽ giúp bạn có đủ năng lượng cho phổi, làm dịu cổ họng và giúp bạn cảm thấy thoải mái toàn thân.

1. Khoai mỡ

Mọi người xung quanh tôi đều đang mang những túi rau này về nhà. Loại rau củ này bảo quản rất tốt, vừa là thực phẩm vừa là thuốc; chúng tôi ăn rất nhiều vào mùa đông. Gia đình tôi đã ăn hết một túi rồi. Chúng giàu chất nhầy, protein, vitamin B, enzyme và chất chống oxy hóa, giúp bổ khí phổi, giữ ẩm cho phổi, cải thiện thể chất và tăng cường miễn dịch. Có thể xào, hấp hoặc dùng trong súp. Tất cả đều tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng.

Sau khi gọt vỏ trái cây (nhớ đeo găng tay), cắt thành từng miếng lớn và ngâm trong nước sạch. Đồng thời, ngâm một ít nấm đen trong một bát khác. Cắt một phần rau diếp, kiên nhẫn bóc vỏ, sau đó cắt thành những lát lớn. Trong khi đó, rửa sạch nấm mộc nhĩ đã ngâm, và đừng quên cắt bỏ phần cuống cứng. Làm nóng dầu trong chảo, cho rau diếp và nấm mộc nhĩ vào xào sơ trong một phút, sau đó cho khoai mỡ vào xào nhanh đến khi chín. Thêm một ít nước tương nhạt, nước mắm và muối, tiếp tục xào đến khi dậy mùi thơm, rồi bày ra đĩa.

2. Củ sen

Món này đặc biệt ngon khi ăn kèm với sườn heo. Khi nấu cùng nhau, nó giúp bổ sung khí phổi và tăng cường chức năng tỳ vị. Trước tiên, chặt sườn heo thành từng miếng nhỏ và luộc kỹ trong nhiều nước, sau đó rửa sạch. Lấy một nắm đậu phộng, rửa sạch, cho vào nồi cùng với sườn heo, thêm nước và gừng, rồi bắt đầu nấu. Bây giờ, chuẩn bị củ sen bằng cách thái thành từng miếng lớn. Sau một tiếng, cho vào nồi cùng với sườn heo và nấu. Sau 30 phút, củ sen sẽ chín mềm. Thêm muối và tắt bếp.

3. Nấm tuyết

Khi nói đến việc bồi bổ phổi, nhiều người nghĩ ngay đến loại nấm này, và quả thực, nó rất có lợi cho chúng ta. Giàu collagen, polysaccharid và chất chống oxy hóa, nó giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho phổi, điều hòa tỳ vị, ruột. Đây cũng là một loại nấm chất lượng cao; súp và nước dùng là không thể thiếu trong mùa đông. Vì vậy, bạn có thể thường xuyên sử dụng nó để nấu các món ăn. Nó bổ dưỡng, ngon miệng và rất dễ chịu.

Trước tiên, lấy một ít nấm tuyết và ngâm trong nước sạch. Có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu. Thêm một ít chà là và kỷ tử đỏ, cũng có thể bổ phổi ở một mức độ nào đó. Ngâm nấm tuyết cho đến khi mềm hoàn toàn, rửa sạch rồi cho trực tiếp vào nồi. Thêm chà là, nước và bắt đầu ninh. Sau đó cho kỷ tử vào, trộn đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

4. Lê

Mùa đông có rất nhiều loại trái cây, và lê là một trong những loại không thể thiếu. Tôi luôn mua vài cân cùng lúc và trữ ở nhà, thỉnh thoảng nấu cho gia đình ăn. Nó rất ngọt, căng mọng và ngon ngọt. Sau khi hầm hoặc luộc, nó trở nên mềm và ngon hơn, với hương vị đậm đà hơn và kết cấu mịn màng hơn. Nó giúp miệng bạn cảm thấy ẩm, ngăn ngừa khô miệng và làm dịu cổ họng.

Bạn cần rửa sạch lê, rắc một ít muối, rồi chà xát cẩn thận, đảm bảo chà kỹ từng phần, sau đó rửa sạch. Cắt phần trên của quả, múc bỏ hạt, và cắt phần thịt quả thành những miếng nhỏ hơn. Tiếp theo, cho phần thịt quả trở lại vào, thêm một ít đường phèn và quả kỷ tử. Đổ thêm một ít nước sôi. Cho vào nồi hầm hoặc bát nhỏ, nhớ đặt phần đã cắt lên trên. Sau đó hấp trong 40-50 phút cho đến khi chín hoàn toàn. Để nguội một chút trước khi ăn khi còn nóng.

(Bài và ảnh: Sohu)