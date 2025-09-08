2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 ở quê rụng đầy gốc

Quả khế

Quả khế quá đỗi quen thuộc với người Việt. Khế là loại quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó được biết đến là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, có đặc tính làm se, giàu chất chống oxy hóa và có tác dụng hạ đường huyết. Dưới đây là một số lợi ích mà nó có thể mang lại.

Tốt cho tim mạch: Quả khế có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là kali và natri là những chất điện giải cần thiết giúp điều hòa huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Giải độc cơ thể: Quả khế có đặc tính lợi tiểu giúp tống lượng nước dư thừa và chất độc ra khỏi cơ thể, giúp làm sạch gan và thận.

Nguồn giàu vitamin B và C: Quả khế là một nguồn giàu vitamin B, C và axit gallic. Những vitamin và khoáng chất này rất cần thiết để duy trì và cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Chúng cũng giúp cải thiện sức khỏe của tóc và bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Sự hiện diện của Vitamin -B riboflavin và axit folic trong khế giúp điều chỉnh sự trao đổi chất và hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa.

Quả khế có thể chế biến được nhiều món ngon. Ảnh minh họa.

Cải thiện giấc ngủ: Trong khế chứa rất nhiều magie, loại kháng chất này giúp kích hoạt axit Gamma-aminobutyric (GABA) có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ.

Giàu chất xơ: Chất xơ hòa tan cần thiết cho hoạt động trơn tru của hệ tiêu hóa được tìm thấy trong khế. Ngoài chất xơ hòa tan, khế còn chứa chất xơ không hòa tan giúp ngăn chặn sự hấp thụ LDL Cholesterol trong niêm mạc ruột, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và béo phì.

Cải thiện sức khỏe đường hô hấp: Theo Lao Động một nghiên cứu được thực hiện đã chỉ ra rằng chất chống viêm và chất chống oxy hóa có trong khế có thể cải thiện tình trạng bệnh phổi mãn tính (COPD) và giúp cải thiện các vấn đề về hô hấp.

Quả dứa

Đây là một loại quả quen thuộc ở Việt Nam. Dứa là một loại cây nhiệt đới phổ biến được biết đến với hương vị tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Loại quả này được sử dụng theo nhiều cách khác nhau từ ăn trực tiếp đến nước ép, sinh tố...

Dứa giàu vitamin C, mangan và bromelain - enzyme nổi tiếng với tác dụng chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Ảnh minh họa.

Dứa có lượng calo thấp nhưng rất bổ dưỡng, một cốc (165g) dứa chứa các chất dinh dưỡng sau:

Canxi: 21 mg hoặc 2% giá trị hàng ngày, DV cho phụ nữ)

Sắt: 0,478 mg, 3% DV

Vitamin A: 96 IU, 4% DV

Magie: 19,8 mg, 5% DV

Kali: 180 mg, 4% DV

Phốt pho: 13 mg, 2% DV

Đồng: 0,181 mg, 20% DV

Vitamin B6: 0,185 mg, 11% DV

Vitamin C: 78,9mg, 88% DV

Mangan: 1,5 mg, 83% DV.

Đáng chú ý dứa cũng là thực phẩm bổ sung nước cho cơ thể vì nó chứa 80% - 89% là nước.

Phytonutrients, hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe con người có trong toàn bộ quả dứa. Bromelain là một loại enzyme thực vật và dứa có nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

Dứa cũng chứa chất chống oxy hóa, acid hữu cơ và hợp chất phenolic, bao gồm flavonoid. Flavonoid hoạt động như chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, chống ung thư và chống virus tiềm tàng.

Loại quả này đặc biệt giàu vitamin C, rất cần thiết cho sức khỏe miễn dịch, hấp thụ sắt và tăng trưởng và phát triển.

Dứa vừa ngon vừa bổ dưỡng giá lại phải chăng nên nhiều người lụa chọn. Đây cũng là loại quả ít "ngậm thuốc trừ sâu". Lý do là dứa có lớp vỏ cứng, gai góc, bảo vệ phần bên trong khỏi nhiễm chất độc hại. Mặc dù vỏ không ăn được nhưng rửa sạch dứa trước khi cắt có thể ngăn ngừa vi khuẩn hoặc đất bẩn từ vỏ chuyển sang phần ăn được. Ngoài ra, dứa thường được trồng ở các vùng nhiệt đới, canh tác ít can thiệp hóa học.

Mẹo hay loại bỏ thuốc trừ sâu trên trái cây, rau củ

Rửa kỹ với nước: Sử dụng nước chảy và bàn chải để làm sạch bề mặt trái cây, ngay cả những trái có vỏ dày.

Xả nước ấm: Thông thường c ác loại rau lá xanh có nhiều khả năng giữ lại đạm nitrat (NO3) nhất. Các nghiên cứu đã phát hiện ra ngâm nửa kg rau lá với 5-8 lít nước ấm trong 10 phút (nhiệt độ nước khoảng 42-50°C) có thể loại bỏ hơn 50% lượng nitrat.

Phơi nắng: Theo Storm trong một số nghiên cứu, khi rau và trái cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong 5 phút, 60% lượng thuốc trừ sâu organochlorine còn sót lại sẽ bị mất đi. Khi đem cà rốt ra ánh nắng, tia cực tím có thể phân hủy cấu trúc hóa học của thuốc trừ sâu, làm giảm độc tính ban đầu, nhiệt độ càng cao thuốc trừ sâu bay hơi càng nhanh.

Chần qua: Với cách đơn giản này ngoài tác dụng diệt khuẩn, nhiệt độ cao còn làm bay hơi và phân hủy hầu hết các loại thuốc trừ sâu. Đặc biệt đối với những loại cây trồng dễ phun thuốc toàn thân, tốt nhất nên cắt nhỏ rồi chần khoảng một phút sau khi rửa sạch để thuốc trừ sâu tan hết. Nên nhớ bỏ nước chần này và cần mở vung cho thuốc trừ sâu bay hơi theo hơi nước.

Gọt vỏ: Trên bề mặt trái cây và rau quả có lớp sáp dễ hấp thụ thuốc trừ sâu nên rất cần gọt vỏ trước khi ăn. Hầu hết thuốc trừ sâu vẫn còn trên bề mặt trái cây và rau quả, đặc biệt các vị trí cuống, những chỗ lõm. Gọt vỏ sẽ giảm nguy cơ tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

Nên chọn sản phẩm hữu cơ: Trái cây hữu cơ được trồng không sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp, là lựa chọn an toàn hơn để giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu.