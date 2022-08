2 CV mẫu giúp "chinh phục" mọi nhà tuyển dụng: Kiểm chứng bởi người đã có thâm niên 20 năm trong nghề

Thành thật mà nói, không có một mẫu sơ yếu lý lịch nào phù hợp với tất cả mọi người, mọi lĩnh vực để có thể đảm bảo sự thành công cho một cuộc phỏng vấn hoặc lời mời làm việc. Nhưng có một thông điệp chính mà mọi sơ yếu lý lịch nên có mà theo Gary Burnison đó chính là cách để ông "tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng".

Gary Burnison đã có thâm niên trong lĩnh vực tuyển dụng và phỏng vấn hơn 20 năm. Hiện tại, ông là Giám đốc điều hành của Korn Ferry, công ty tuyển dụng giám đốc điều hành lớn nhất thế giới. Gary cũng là tác giả của cuốn sách Advance: The Ultimate How-To Guide for Your Career và cuốn sách bán chạy nhất của New York Times Lose the Resume, Land the Job.