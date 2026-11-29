Diễn biến tập 15 của 100 Ngày Lừa Dối khiến khán giả không hài lòng.

Là dự án kỷ niệm 20 năm của đài tvN với sự góp mặt của bộ đôi Kim Yoo Jung và Park Jin Young, 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception) đã gặt hái hàng loạt thành tích ấn tượng kể từ khi lên sóng. Bộ phim liên tục dẫn đầu khung giờ chiếu với mức rating toàn quốc đạt đỉnh 11,7% (tập 14), đứng top 1 phim truyền hình tạo tiếng vang nhiều tuần liền của Good Data Corporation và lọt Top 4 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh ăn khách nhất toàn cầu trên Netflix. Thế nhưng, ngay trước thềm tập cuối, tác phẩm bất ngờ vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả sau khi tập 15 lên sóng, kéo theo tỷ suất người xem sụt giảm xuống còn 9,5%.

Tập 15 của 100 Ngày Lừa Dối mang đến nhiều diễn biến bất ngờ nhưng cũng gây tranh cãi không kém

Trong diễn biến tập 15, điều khiến người xem bức xúc nhất là sự thật tàn nhẫn đằng sau quá khứ và cái chết của mẹ ruột nữ chính Ga Kyung (Kim Yoo Jung). Để cứu cha và anh trai khỏi cảnh tù đày, bà từng phải chấp nhận hy sinh danh dự, mang tiếng xấu "đi theo người Nhật" và bỏ lại cô con gái nhỏ bơ vơ. Đây cũng là nỗi tổn thương sâu sắc ám ảnh nữ chính từ nhỏ.

Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại ở đó khi tổ chức kháng chiến Gugukdan tiếp tục gây sức ép, buộc bà phải làm gián điệp hai mang, trực tiếp đẩy bà vào chỗ mất mạng dưới tay Tổng thanh tra Sato Shinichi. Trên mạng xã hội, hàng loạt khán giả bày tỏ sự xót xa lẫn bất bình thay cho mẹ con Ga Kyung. Việc người mẹ phải đánh đổi cả thanh danh lẫn tính mạng, để con gái lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người đời và chia cắt khỏi cha ruột (Suzuki/Hong Seok Won) bị nhận xét là sự "nhồi nhét bi kịch" quá đà của biên kịch nhằm đẩy cao trào một cách gượng gạo.

Khán giả bức xúc khi biết sự thật tàn nhẫn đằng sau quá khứ và cái chết của mẹ ruột nữ chính Ga Kyung

Cùng với sự thương cảm dành cho mẹ Ga Kyung, nhân vật bà So Ran (Kim Hyun Joo) cũng bị chỉ trích không kém. Nhiều ý kiến cho rằng vì tư thù cá nhân và sự mù quáng khi thực thi mệnh lệnh, bà So Ran đã gián tiếp phá nát cả một gia đình vô tội.

Chi tiết gây phẫn nộ tột độ là phân cảnh bà So Ran mang tấm ảnh gia đình mình ra để đánh vào lòng trắc ẩn, ép mẹ Ga Kyung phải nhận nhiệm vụ gián điệp nguy hiểm. Khán giả cho rằng tình tiết này là "vô lý và nhẫn tâm", bởi bản thân mẹ Ga Kyung cũng có gia đình, có con gái nhỏ phải dứt ruột bỏ lại. Việc bà So Ran ôm mặc cảm tội lỗi nhưng lại giấu kín sự thật suốt nhiều năm trời, chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở mới thú nhận càng khiến hình tượng nhân vật này mất điểm trầm trọng.

Bà Soran đang đứng giữa tâm điểm chỉ trích

Không chỉ tuyến bi kịch gia đình, tổng thể kịch bản nửa sau của 100 Ngày Lừa Dối cũng bị mổ xẻ vì cách xây dựng tâm lý nhân vật thiếu thuyết phục. Nhiều khán giả nhận xét biên kịch đang cố nhồi nhét tình tiết để tôn vinh cặp đôi chính, vô tình biến tổ chức độc lập Gugukdan trở nên hời hợt, thiếu chiều sâu lý tưởng yêu nước mà hành động thiên về trả thù cá nhân, thậm chí có phần giống phe đối lập.

Sau khi tập 15 kết thúc, MXH xuất hiện hàng loạt bài đăng và bình luận bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ: - Hóa ra do Gugukdan ép à, riêng điều này tôi thấy khó chịu rồi nha. Mang cái danh đi theo bọn Nhật để con cái bơ vơ lại còn bị ép làm gián điệp rồi mất mạng? Ôi phim ơi phim..." - Đoạn bà So Ran mang tấm ảnh gia đình ra để lấy lòng nó khó chịu vô cùng. So Ran cũng có gia đình, chả nhẽ mẹ Ga Kyung không có? Đã phải để lại con gái đi theo người Nhật để cứu bố và anh trai mà còn không yên - Biên kịch cứ cố nhồi nhét tình tiết vào để phát triển 2 nhân vật chính làm tổng thể câu chuyện nó bị lệch đi á. Xây dựng người đứng đầu tổ chức độc lập ở một vùng mà lại trả thù vì cá nhân, không có một phân đoạn nào cho thấy mấy người đó yêu nước luôn á... Mọi thứ cứ như xây dựng đại lên để làm bật lên tính cách nhân vật nữ chính - Nên giờ thấy bà Soran đang bị chửi dữ lắm, vì tư thù cá nhân mà kéo theo cả 1 gia đình tan nát. Mẹ Ga Kyung mất, Ga Kyung thì sống mang tiếng từ nhỏ có người mẹ theo Nhật cũng khổ tâm quá trời, xong Ga Kyung với bố thì không biết nhau, khổ Ga Kyung quá trời luôn - Đúng là xem từ tập 1 đến tập 14 cảm thấy rất ok bác ạ, nhưng xem tập 15 hơi hỏi chấm thật - Đặc trưng của phim Hàn là đầu voi đuôi chuột mà

Tuy nhiên, giữa những tranh cãi về kịch bản, phần đông khán giả vẫn phải dành lời khen ngợi tuyệt đối cho màn thể hiện xuất thần của Kim Yoo Jung. Phân cảnh Ga Kyung khóc nức nở khi đối diện với sự thật tàn khốc về cái chết của mẹ và nhận ra cha ruột bấy lâu nay ở ngay bên cạnh được xem là điểm sáng đắt giá nhất tập 15. Ánh mắt uất nghẹn, nỗi đau đớn tột cùng pha lẫn sự sụp đổ được nữ diễn viên truyền tải chân thực đến mức khiến người xem vừa phẫn nộ với biên kịch, vừa không kìm được nước mắt xót xa theo nhân vật.

Diễn xuất nhận mưa lời khen của Kim Yoo Jung



Kim Yoo Jung bùng nổ diễn xuất với ánh mắt và biểu cảm đau đớn

Dù vấp phải không ít ý kiến trái chiều ở chặng nước rút, sức nóng của 100 Ngày Lừa Dối vẫn chưa hề hạ nhiệt khi nhà đài tvN chính thức ấn định thời lượng lên tới 140 phút (2 tiếng 20 phút) cho tập 16 phát sóng tối 29/11 - con số dài ngang một bộ phim điện ảnh chiếu rạp và có khả năng phá kỷ lục thời lượng của Queen Of Tears. Với quỹ thời gian này, khán giả đang kỳ vọng biên kịch sẽ giải quyết thấu đáo mọi nút thắt tâm lý, bù đắp cho những tổn thương của Ga Kyung và Tae Woong, đồng thời mang đến một cái kết trọn vẹn để cứu vãn trọn vẹn cảm xúc của người xem sau tập 15 đầy giông bão.