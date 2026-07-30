10 thực đơn "eat clean" vừa ngon vừa đẹp mắt: Quan trọng là cực dễ làm và tiết kiệm thời gian
Ăn eat clean không có nghĩa là ngày nào cũng chỉ ức gà và salad. Chỉ cần kết hợp khéo các nguyên liệu quen thuộc như tôm, thịt bò, đùi gà, trứng, rau xanh hay gạo tím, bạn đã có ngay những bữa ăn vừa ngon, vừa no lâu lại nhìn "xịn" chẳng kém ngoài hàng. Dưới đây là 10 thực đơn đáng lưu lại để khỏi phải nghĩ "hôm
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Nghỉ hè là khoảng thời gian nhiều người có thêm thời gian chăm sóc bản thân, nhưng cũng là lúc câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" xuất hiện mỗi ngày. Nếu đang muốn ăn ngon hơn, nhiều rau hơn mà vẫn đủ chất để giữ dáng hoặc duy trì lối sống lành mạnh, bạn có thể tham khảo ngay 10 thực đơn eat clean dưới đây. Các món đều kết hợp tinh bột tốt, protein và rau xanh, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn, lại rất phù hợp để chuẩn bị cho bữa trưa hoặc bữa tối. Chỉ cần lưu lại là đã có sẵn thực đơn cho nhiều ngày, không cần nghĩ món mỗi sáng.
Mẹo nhỏ: Bạn hoàn toàn có thể thay đổi loại rau theo mùa hoặc đổi gạo tím thành gạo lứt, khoai lang hay ngô để thực đơn đa dạng hơn. Chỉ cần giữ nguyên nguyên tắc mỗi bữa có đủ tinh bột tốt, protein và rau xanh là đã có một bữa ăn cân bằng, ngon miệng và phù hợp với lối sống lành mạnh.