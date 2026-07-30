Vì sao sinh mổ đã gây tê cột sống mà các mẹ vẫn “có cảm giác”?

Thực tế, trong đa số trường hợp, đây là phản ứng hoàn toàn bình thường chứ không phải do sự cố gây tê.

Không ít sản phụ sau ca sinh mổ đều thắc mắc: "Rõ ràng tôi đã được tiêm thuốc tê, sao vẫn thấy bác sĩ đang kéo, đang đẩy, thậm chí cả người cứ chao đảo, lắc lư theo?"

Nhiều người bắt đầu lo lắng: Liệu có phải thuốc tê chưa ngấm? Hay bác sĩ cho thiếu liều?

Thực tế, trong đa số trường hợp, đây là phản ứng hoàn toàn bình thường chứ không phải do sự cố gây tê.

1. Thuốc tê chỉ "khóa" cảm giác đau, không "tắt nguồn" toàn bộ cơ thể

Khi sinh mổ, phương pháp phổ biến nhất là gây tê tủy sống hoặc gây tê ngoài màng cứng. Nhiệm vụ chính của thuốc tê là chặn tín hiệu đau (như đau do dao cắt, kim châm, rát buốt), giúp bạn trải qua cuộc phẫu thuật nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, gây tê không giống như việc "tắt nguồn" hoàn toàn nửa dưới cơ thể.

Dây thần kinh truyền cảm giác đau và dây thần kinh truyền cảm giác đụng chạm / áp lực là hai đường hoàn toàn khác nhau.

Mức độ "nhạy" với thuốc tê của chúng cũng không giống nhau.

Vì vậy, khi thuốc đã ngấm, bạn không còn thấy đau , nhưng não bộ vẫn nhận biết được "có ai đó đang chạm, đẩy hoặc kéo mình" . Điều này khá giống khi đi nhổ răng: Bạn biết nha sĩ đang dùng lực kẹp và lay răng, nhưng hoàn toàn không thấy đau đớn.

2. Cảm giác "co kéo, chao đảo" từ đâu mà có?

Quá trình sinh mổ không chỉ đơn thuần là rạch một đường trên da. Bác sĩ phải đi qua từng lớp mô ở thành bụng, mở tử cung để đưa bé ra ngoài, sau đó bóc nhau thai và khâu phục hồi lại vết mổ.

Đặc biệt, vào thời điểm em bé chuẩn bị chào đời:

Trợ lý phẫu thuật thường phải dùng tay ấn nhẹ lên vùng bụng trên để hỗ trợ đẩy bé ra.

Bác sĩ chính sẽ thao tác kéo tử cung và các mô xung quanh.

Những động tác này tạo ra lực ép, lực kéo và làm người bạn rung lắc. Nhiều mẹ miêu tả cảm giác lúc đó giống như "có ai đang xáo trộn đồ đạc trong bụng" , hoặc "như đang ngồi trên một chuyến xe xóc nẩy" .

Lưu ý: Dù nghe có vẻ hơi sờ sợ, nhưng chỉ cần cảm giác này nằm trong tầm chịu đựng và không kèm theo cơn đau nhói, đau rát hay đau tăng dần, thì đó hoàn toàn không phải là do thuốc tê bị hỏng hay mất tác dụng.

3. "Có cảm giác" không có nghĩa là "Phải chịu đau"!

Cần phân biệt rõ hai điều này:

Bình thường: Cảm giác bị đẩy, kéo, đè nặng, rung lắc nhẹ.

Bất thường: Đau nhói như dao cắt, đau rát, châm chích dữ dội hoặc bất kỳ sự khó chịu nào vượt quá sức chịu đựng.

Gây tê tủy sống không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả 100%. Nhất là trong các ca mổ cấp cứu, mổ lại trên vết sẹo cũ, ca mổ kéo dài hoặc phẫu thuật phức tạp, độ sâu của thuốc tê có thể bị giảm.

Nếu thấy ĐAU, hãy lên tiếng ngay!

Đừng âm thầm chịu đựng vì nghĩ rằng "sinh con thì ai mà chẳng đau" , cũng đừng sợ làm phiền bác sĩ. Lúc này, bác sĩ gây mê đứng ngay đầu giường sẽ đánh giá tình hình để:

Bổ sung thêm thuốc tê hoặc thuốc giảm đau/an thần qua đường truyền.

Chuyển sang phương pháp gây mê toàn thân (nếu cần thiết).

Nguyên tắc vàng của ngành gây mê hiện đại là: Luôn tin vào cảm nhận đau của sản phụ. Bác sĩ sẽ không ngồi tranh cãi xem bạn "đang thực sự đau" hay "chỉ là do tâm lý", mà sẽ ưu tiên xử lý ngay để bạn thấy dễ chịu nhất.

4. Tại sao người lại run rẩy, nôn nao?

Rét run: Hiện tượng này không hoàn toàn do phòng mổ lạnh, mà do thuốc tê làm giãn mạch máu và ảnh hưởng đến trung tâm điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Đắp chăn ấm hay truyền dịch làm ấm sẽ giúp giảm bớt tình trạng này.

Buồn nôn: Thường xảy ra do huyết áp bị tụt sau khi tiêm thuốc tê, hoặc do tác động co kéo ở tử cung. Bác sĩ gây mê có thể xử lý nhanh chóng bằng thuốc điều chỉnh huyết áp và thuốc chống nôn.

Lời kết

Mục tiêu của gây tê khi sinh mổ không phải là bắt bạn phải "mất cảm giác hoàn toàn như một khúc gỗ", mà là biến các lực co kéo thành cảm giác nhẹ nhàng có thể chịu đựng được , đồng thời đảm bảo mọi cơn đau thực sự đều được phát hiện và dập tắt kịp thời .

Mẹ bầu hãy nhớ: Bạn có thể "cảm nhận" được ca phẫu thuật, nhưng tuyệt đối không việc gì phải âm thầm chịu đau!

Nguồn: Tổng hợp