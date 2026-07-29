2 loại cá giá rẻ mà nhiều omega-3 hơn cá hồi, là "đối thủ" của ung thư: Chợ Việt bán đầy

Không chỉ cá hồi, cá thu và cá nục cũng là những nguồn cung cấp omega-3 dồi dào. Việc bổ sung thường xuyên 2 loại cá phổ biến này vào thực đơn sẽ giúp tăng cường sức khỏe não bộ và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

1. Cá thu

Cá thu là loại cá biển rất phổ biến, được nhiều người thích ăn không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì nguồn dinh dưỡng dồi dào. Theo các nghiên cứu, một miếng cá thu 100g cung cấp tới 200% vitamin B12 và 100% selen cần cho một ngày. Hơn thế nữa, hàm lượng omega-3 trong loại cá này là 5.134mg, gấp đôi lượng omega 3 có trong cá hồi (2260 mg).

Với hàm lượng axit béo omega-3 ấn tượng, cá thu có thể cải thiện sự cân bằng cholesterol trong cơ thể bằng cách giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng mức cholesterol HDL (tốt), có thể làm giảm lượng cholesterol bị oxy hóa. Do đó, tiêu thụ loại cá này cũng là cách hữu hiệu giúp làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ và các bệnh tim mạch vành khác.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ omega-3 cá thu có thể làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đặc biệt, axit béo omega-3 trong loại cá này cũng giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư thận và ung thư ruột hiệu quả.

Nếu muốn ngăn ngừa căn bệnh quái ác này, bạn nên thêm cá thu vào thực đơn hằng ngày để tăng hiệu quả phòng ngừa.

2. Cá nục

Cá nục là loài cá nước biển, kích thước nhỏ, rất thơm ngon và có nguồn dinh dưỡng phong phú nên rất được nhiều người Việt yêu thích. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại cá này là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể như: Giàu sắt, protein, canxi, photpho, kali, selen, magie, vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B12, vitamin C, choline, folate,... Đặc biệt, cá nục còn chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3, omega-6 cùng chất béo không bão hòa đơn – những thành phần quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo công bố trên American Journal of Clinical Nutrition, cá nục chứa khoảng 2.616mg omega-3 trong mỗi 100g thịt cá, cao hơn cả cá hồi nuôi thông thường. Không chỉ dồi dào về hàm lượng, tỷ lệ hai axit béo quan trọng là EPA và DHA trong cá nục cũng được đánh giá ở mức lý tưởng, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng não bộ và làm chậm quá trình thoái hóa thần kinh.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn cá nục từ 2-3 lần mỗi tuần để hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết và tăng cường hoạt động của hệ thần kinh.

Ngoài ra, việc bổ sung cá nục vào chế độ ăn còn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention thực hiện trên hơn 35.000 phụ nữ cho thấy những người sử dụng dầu cá có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn khoảng 32%. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu cá cũng được cho là có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.

(Tổng hợp)