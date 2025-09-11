10 sản phẩm hot nhất IKEA: Bày tới đâu cháy hàng tới đó, dùng rồi là hiểu vì sao thiên hạ khen không ngừng

1. Thùng rác – gọn gàng và thông minh

Nghe thì bình thường, nhưng chiếc thùng rác của IKEA lại khác biệt ở thiết kế miệng rộng giúp thao tác lắp túi cực dễ. Dung tích lớn, đủ cho cả phòng bếp hoặc văn phòng, đảm bảo không phải thay túi liên tục. Mẫu mã có nhiều màu, vừa thực dụng vừa thẩm mỹ. Chỉ lưu ý chọn túi rác to, tránh tình trạng bị rách khi chứa rác ướt.

2. Hộp đựng đồ – cứu tinh của căn phòng bừa bộn

Những chiếc hộp nhựa có lỗ thông minh giúp nhìn thoáng qua đã biết ngay bên trong chứa gì. Từ đồ chơi, mỹ phẩm, giấy tờ đến văn phòng phẩm, tất cả đều được sắp xếp gọn ghẽ. Tuy nhiên, phần nắp của một số mẫu khá lỏng, không phù hợp cho việc chứa đồ lỏng hoặc chất dễ tràn. Đặt trong tủ kệ cũng có thể làm giảm diện tích sử dụng, nhưng với khả năng tái dùng nhiều lần, đây vẫn là lựa chọn cực hợp lý.

3. Bình hoa – nhỏ xinh mà tạo điểm nhấn

IKEA nổi tiếng với các mẫu bình hoa có thiết kế độc đáo, đôi khi chỉ là một biểu cảm vui nhộn cũng đủ khiến góc nhà trở nên khác biệt. Phù hợp cho những ai thích cắm vài nhành hoa ngắn hoặc cỏ khô trang trí. Nhỏ mà có võ, những chiếc bình này thực sự nâng tầm không gian sống, tạo cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống.

4. Thảm trải sàn – ấm áp và tiện dụng

Đặt trước cửa phòng tắm hay ngay lối vào, tấm thảm của IKEA vừa hút nước tốt vừa mềm mại. Khách hàng còn đánh giá cao khả năng chống trượt của nó. Nhược điểm duy nhất là có thể bị robot hút bụi kéo đi lung tung, nhưng đổi lại, khi bẩn hoặc cũ thì dễ dàng thay mới mà không thấy xót. Đây là món đồ cực phù hợp với sinh viên hoặc những ai thuê nhà, muốn thay đổi không gian mà không tốn kém.

5. Bàn chải rửa bát – nhỏ mà quyền lực

Với thiết kế đầu lông cứng và hơi cong, chiếc bàn chải rửa bát tưởng chừng đơn giản lại “cân” được đủ loại việc: rửa xoong nồi, vệ sinh bồn rửa, thậm chí nhiều người còn tận dụng để chùi cả thùng rác hay khay nuôi thú cưng. Có thể treo gọn lên tường sau khi dùng nên không chiếm chỗ. Một số người nhận xét lông hơi cứng nên dễ xước nồi chống dính, nhưng nhìn chung đây là món đồ “must-have” trong gian bếp.

6. Nến thơm – thêm hương vị cho cuộc sống

Không gian thư giãn chẳng thể thiếu mùi hương. Nến thơm của IKEA đa dạng mùi, từ trái cây tươi mát đến hương ngọt dịu. Dù kích thước nhỏ, chúng vẫn cháy được khá lâu, tạo cảm giác ấm cúng cho phòng ngủ hoặc phòng khách. Một vài người thấy hương thơm chưa đậm như mong đợi, nhưng với mức giá nhẹ nhàng, đây là lựa chọn lý tưởng để tạo không khí lãng mạn.

7. Móc treo quần áo – đơn giản nhưng bền chắc

Một bộ móc nhựa mảnh, nhẹ, tiết kiệm diện tích mà vẫn đủ sức treo áo thun, sơ mi hay cả quần dài. Điểm hay là thiết kế ôm sát vai, không làm bai cổ áo. Rất nhiều sinh viên, người thuê trọ ưa chuộng vì khi chuyển nhà có thể mang đi dễ dàng. Lưu ý tránh treo vật quá nặng để móc không bị biến dạng.

8. Túi zip đa năng – tiện ích bất ngờ

Đây chắc chắn là một trong những món đồ “kinh điển” của IKEA. Túi zip dày dặn, khóa kín giúp bảo quản từ thực phẩm khô đến đồ tươi, thậm chí quần áo mùa đông. Người dùng còn đánh giá cao vì có thể rửa sạch, tái sử dụng nhiều lần, vừa tiết kiệm vừa thân thiện môi trường. Khi đi du lịch, những chiếc túi này còn giúp phân loại hành lý cực gọn.

9. Kéo – vật nhỏ nhưng dùng mãi không chán

Một chiếc kéo sắc bén, nhẹ tay, dễ dàng cắt từ giấy, vải mỏng đến dây nilon. Đặc biệt hữu ích khi cần mở thùng hàng hay cắt nhãn mác quần áo mới. Nhiều người khuyên nên chọn mẫu có cán cầm êm tay, vì một số phiên bản rẻ hơn có thể hơi khó sử dụng. Dù sao thì với độ bền của nó, chiếc kéo này luôn nằm trong top bán chạy.

10. Chổi cọ toilet – gọn sạch, hợp vệ sinh

Nghe tên có vẻ chẳng hấp dẫn, nhưng chổi cọ toilet của IKEA lại được khen hết lời. Đầu chổi mềm, lông dày, không bị bắn nước khi chà rửa, đi kèm đế đựng gọn gàng. Mẫu mã tối giản, dễ phối với nhiều phong cách nhà tắm. Với thiết kế thực dụng và tuổi thọ cao, nhiều gia đình không ngần ngại mua nhiều chiếc để thay thế dần.



