Trần đời chưa từng thấy: Bàn thờ đặt sát bếp cạnh toilet, chủ nhà bị dân mạng hỏi dồn "có sợ gia tiên phật ý không?"!

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải loạt ảnh khoe thành quả làm nhà ở tuổi 24. Không gian sống của đôi vợ chồng trẻ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Về tổng quản, nhà có thiết kế gồm 2 tầng, diện tích khoảng 40m2 mỗi sàn, mang phong cách hiện đại, tối giản. Nhiều người dành lời khen cho cách bố trí ở khu vực tầng 2. Song, bên cạnh đó, không ít ý kiến tranh cãi gay gắt xoay quanh thiết kế tầng 1. Tâm điểm khiến cộng đồng mạng bàn tán chính là khu vực gian thờ - nơi được cho là chưa hợp lý về phong thủy cũng như sự hài hòa với không gian sinh hoạt.

Không gian tầng 2 trong căn nhà của cặp vợ chồng trẻ được đánh giá thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi

Trái ngược với tầng 2, khu vực tầng 1 khiến cả cõi mạng phải bàn luận

Tại tầng 1, bàn thờ được đặt song song với bếp và ngăn cách bằng một vách gỗ. Ngoài ra, khu vực này còn có thêm một nhà vệ sinh nhỏ cùng bồn rửa tay riêng, vẫn được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản.

Tuy nhiên, cũng chính sự sắp đặt này đã làm bùng nổ tranh cãi. Nhiều ý kiến đồng lòng cho rằng "khu vực bàn thờ có vấn đề về phong thủy", khi không gian linh thiêng lại được bố trí ở tầng 1, hơn nữa còn đặt ở vị trí "tựa vào bếp" - điều vốn được xem là đại kỵ trong thiết kế nhà ở. Không ít cư dân mạng cho rằng cách sắp đặt này có thể làm mất đi sự trang nghiêm, ảnh hưởng đến vận khí và sự bình an của gia đình.

Khu vực tầng 1 với thiết kế bàn thờ đặt gần WC và bếp khiến cả cõi mạng cảm thấy "sai sai"

Một số bình luận của CĐM: - "Nhà nhiều lỗi quá, khu vực bàn thờ là có vấn đề nhất" - "Bạn thờ cúng không nghĩ đến tâm linh à? Không được phép để bàn thờ ở dưới cái gì ở trên hết, nếu có lầu nên để bàn thờ ở trên lầu" - "Bàn thờ không nên đặt cạnh bếp nha, vì cái hỏa của bếp phát ra thì bạn có thờ cũng như không, còn khiến gia chủ thêm mệt mỏi" - "Bàn thờ nhìn rất chênh vênh, mình chỉ là 1 người bình thường nhưng nhìn vào cảm giác không vững chãi" - "Bàn thờ người ta để tầng cao nhất, không khí thoáng đãng, đằng này bên cạnh là WC, sau lưng là bếp tanh hôi nóng nực. Chị làm vậy không sợ gia tiên buồn à?"

Trước hàng trăm ý kiến của cư dân mạng, chủ nhân của căn nhà cho biết: "Bản thân cũng tin vào phong thủy nhưng nếu cái gì cũng nhất nhất làm theo thì xây căn nhà mình ở sẽ không thoải mái được". Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời cảm ơn với những góp ý của mọi người, cho biết rằng khi có điều kiện sẽ xem xét sửa lại những khiếm khuyết của căn nhà.

