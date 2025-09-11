Hội tân sinh viên muốn "lột xác" phòng trọ, sắm ngay 5 món này: Giá hời chưa từng có!

Bắt đầu cuộc sống đại học, nhiều tân sinh viên háo hức với tự do mới nhưng cũng khá bối rối khi lần đầu phải tự dựng tổ ấm nơi phòng trọ. Không gian chỉ vài mét vuông, đồ đạc lỉnh kỉnh, nếu không biết sắp xếp sẽ dễ thành… bãi chiến trường. Nhưng đừng lo, chỉ cần khéo chọn vài món nội thất thông minh, phòng trọ vừa gọn gàng vừa đẹp mắt như căn hộ studio xịn sò. Và tin vui hơn, loạt món đồ dưới đây đang được giảm giá sâu trên Lazada – mua sắm lúc này là lời quá rồi.

1. Kệ kéo kép Gslife 2 tầng – nhỏ gọn mà đa năng chạm nóc

Link mua: Tại đây

Với phòng trọ diện tích khiêm tốn, không có gì quý hơn một chiếc kệ có thể tận dụng từng góc nhỏ. Kệ kéo kép Gslife 2 tầng chính là “trợ thủ” hoàn hảo. Thiết kế hai tầng thông minh, lại có tấm gỗ chắc chắn, chiếc kệ này dễ dàng để gia vị, đồ dùng học tập, mỹ phẩm hay thậm chí vài cuốn sách yêu thích.

Điểm cộng lớn là kệ có bánh xe kéo trượt linh hoạt, muốn đặt ở bếp, bàn học hay cạnh giường đều tiện. Gam màu trắng/xám hiện đại phù hợp mọi không gian. Giá gốc 569.000đ, hiện chỉ còn 389.000đ (giảm 32%). Một khoản đầu tư nhỏ nhưng giúp phòng bạn ngăn nắp nhân đôi.

2. Nệm PE Than Hoạt Tính gấp 3 Tatana – giấc ngủ ngon không còn xa xỉ

Link mua: Tại đây

Ngủ ngon là bí quyết giữ tinh thần minh mẫn mùa thi cử. Nệm Tatana PE gấp 3 cao 9cm, tích hợp than hoạt tính kháng khuẩn, vừa nâng đỡ cột sống vừa thoáng mát. Chất liệu vải Valize cao cấp chống ám mùi, hạn chế ẩm mốc – quá cần thiết cho khí hậu nóng ẩm.

Thiết kế gấp 3 cực thông minh, ban ngày gập lại làm sofa ngồi học nhóm, tối bung ra thành chiếc giường êm ái. Một sản phẩm “2 trong 1” đúng chuẩn sinh viên tiết kiệm. Giá gốc 1.190.000đ, giờ chỉ còn 647.000đ (giảm 46%). Với mức giá này, hiếm có chiếc nệm nào vượt mặt.

3. Tủ gấp gọn YTC – cứu tinh của những núi quần áo

Link mua: Tại đây

Chuyện quen thuộc ở phòng trọ: quần áo chất đống trên ghế, giường, thậm chí… sàn nhà. Tủ gấp gọn YTC chính là giải pháp. Nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng thông minh: cấu trúc gọn gàng, dễ lắp ráp, tháo rời khi chuyển trọ cũng nhẹ tênh.

Không gian bên trong chia nhiều ngăn, thoải mái treo áo sơ mi, để đồ gấp hoặc cất chăn gối dự phòng. Chất liệu khung chắc chắn, bề mặt vải thoáng khí giúp quần áo không bí mùi. Giá gốc 1.600.000đ, giờ chỉ còn 749.000đ (giảm 53%). Một khoản đầu tư giúp phòng trọ không còn cảnh lộn xộn.

4. Bộ chăn ga gối Cotton Tici Lidaco 4 món – nhẹ nhàng mà ấm áp

Link mua: Tại đây

Nếu coi phòng trọ là “ngôi nhà thứ hai”, chiếc giường chính là trái tim của căn phòng. Bộ chăn ga gối Cotton Tici Lidaco với 4 món cơ bản (ga, chăn, vỏ gối) mang lại sự đồng bộ tinh tế. Chất liệu cotton Tici mềm mát, thấm hút mồ hôi tốt, lại dễ giặt – cực kỳ hợp với sinh viên bận rộn.

Màu sắc basic, nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, giúp phòng trọ thêm phần ấm cúng. Đây không chỉ là món đồ cần thiết mà còn mang lại cảm giác thư giãn mỗi khi trở về sau một ngày học hành mệt nhoài. Giá cả cũng vừa túi tiền, lại nhiều tùy chọn màu sắc để hợp gu từng người.

5. Thảm phòng ngủ YONUO hoạt hình – “gia vị” dễ thương cho căn phòng

Link mua: Tại đây

Chi tiết nhỏ nhưng tạo nên khác biệt lớn – đó chính là chiếc thảm phòng ngủ. Thảm YONUO in họa tiết động vật hoạt hình đáng yêu, mềm mại và chống trơn trượt. Đặt ở chân giường hay góc bàn học, vừa giúp giữ ấm chân vừa khiến phòng thêm phần sinh động.

Đặc biệt, giá cực mềm: từ 286.000đ nay chỉ còn 139.675đ (giảm 51%). Một chút nhấn nhá nhỏ mà lại khiến căn phòng như “nâng cấp mood” ngay lập tức.

Bắt đầu hành trình đại học với một không gian sống ngăn nắp, đẹp mắt, bạn sẽ thấy mỗi ngày trở nên hứng khởi hơn nhiều. Đừng đợi đến khi phòng trọ thành “ổ bừa bộn” mới dọn, hãy đầu tư vài món nội thất thông minh và tận hưởng cảm giác thoải mái trong chính căn phòng nhỏ của mình.

