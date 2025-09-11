9 trang phục mùa thu nhất định phải sắm: Diện vào lên level mặc đẹp, khí chất tăng 100 lần

Mùa thu là thời điểm hoàn hảo để tạo nên những trang phục đẹp, sành điệu, ấm áp. Nếu muốn xây dựng tủ đồ thu vừa tiện dụng vừa sang xịn mịn, có một số món đồ cơ bản mà bạn không thể bỏ qua. Dưới đây là danh sách 10 món "must-have" mà bất cứ cô nàng nào cũng nên sở hữu.

1. Áo trench coat

Trench coat là biểu tượng của thời trang mùa thu, mang vẻ thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn rất tiện dụng. Một chiếc trench coat dáng dài, màu be hoặc camel có thể phối với hầu hết các outfit, từ quần jeans đến chân váy da. Không chỉ giúp bạn giữ ấm nhẹ, trench coat còn nâng tầm phong cách, khiến set đồ trở nên sang trọng và hợp thời tiết se lạnh.

Nơi mua: Chali

2. Áo gile

Áo gile là lựa chọn hoàn hảo để tạo các lớp layer linh hoạt. Bạn có thể mặc bên ngoài sơ mi, áo thun hoặc bên trong áo khoác nhẹ, vừa giữ ấm vừa tạo điểm nhấn thời trang. Với kiểu dáng đa dạng từ basic đến họa tiết, áo gile dễ dàng phối cùng các món đồ khác, giúp outfit thu của bạn không bao giờ nhàm chán.

Nơi mua: Tadani

3. Quần suông và quần jeans

Quần suông mang lại vẻ thanh lịch, thanh thoát, còn quần jeans luôn là item cơ bản, dễ phối đồ. Hai kiểu quần này giúp bạn linh hoạt giữa nhiều phong cách khác nhau: từ năng động, trẻ trung đến chỉn chu, thanh lịch khi đi làm. Một chiếc quần màu trung tính kết hợp với áo blazer hoặc áo len mỏng là công thức nhanh gọn để tạo nên set đồ mùa thu đẹp, sang.

Nơi mua: Under Cool

4. Áo sơ mi trắng

Áo sơ mi trắng là món đồ không thể thiếu trong "đồng phục" mùa thu. Kiểu áo này trẻ trung, thanh lịch và dễ phối, từ layer bên trong gile đến kết hợp cùng blazer hoặc áo khoác da. Một chiếc áo sơ mi trắng sẽ giúp bạn dễ dàng tạo nhiều outfit khác nhau mà vẫn giữ được vẻ thời trang tối giản, tinh tế.

Nơi mua: Monotalk

5. Áo bomber

Bomber jacket đang quay trở lại và trở thành hot trend mùa thu. Kiểu áo này mang đến vẻ năng động, cá tính và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ xuống phố, hẹn hò đến đi chơi cuối tuần. Bomber jacket cũng rất dễ phối với áo len mỏng hay sơ mi, tạo ra set đồ vừa trẻ trung vừa ấm áp.

Nơi mua: Bao Dang

6. Áo len mỏng

Áo len nhẹ, mỏng là item tiện dụng, đủ ấm cho những ngày đầu thu mà không gây cảm giác nóng bức. Với các gam màu trung tính hoặc pastel, áo len mỏng dễ dàng kết hợp cùng quần suông, chân váy hoặc kết hợp với trench coat và blazer. Đây là món đồ vừa tiện lợi, vừa giúp outfit của bạn trông mềm mại, nữ tính.

Nơi mua: Zuoan

7. Cardigan

Cardigan là người bạn lý tưởng cho mùa thu. Bạn có thể khoác ngoài áo sơ mi, áo thun hoặc váy liền, vừa giữ ấm, vừa tạo hiệu ứng thời trang tinh tế. Kiểu áo này rất linh hoạt, có thể mặc trong môi trường công sở hoặc dạo phố cuối tuần, dễ dàng mix match với nhiều item khác.

Nơi mua: Deliz

8. Áo khoác da

Áo khoác da mang đến vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ và không bao giờ lỗi mốt. Một chiếc áo da đen hoặc nâu sẽ giúp set đồ của bạn trông phong cách hơn. Kết hợp áo da với chân váy da, quần jeans hay áo len mỏng là công thức chuẩn chỉnh giúp bạn mặc đẹp từ giờ đến hết thu.

Nơi mua: Davies

9. Blazer

Không thể thiếu blazer trong danh sách những trang phục đáng sắm vào mùa thu. Kiểu áo này không chỉ giúp diện mạo trông thời thượng mà còn siêu dễ dễ phối, dù mặc áo len mỏng, áo thun hay sơ mi bên trong đều hợp cạ. Một món đồ sành điệu và "dễ tính" như blazer rất xứng đáng được bạn rinh về tủ đồ.

Nơi mua: Uniqlo



