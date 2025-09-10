2 gam màu 12 con giáp nên mặc nhiều trong tiết Bạch Lộ: Vừa giải tỏa năng lượng tiêu cực, vừa thu hút vận may

Tiết Bạch Lộ (bắt đầu khoảng ngày 7-8/9 Dương lịch) là thời điểm giao mùa, khi khí trời dần mát mẻ nhưng vẫn còn chút oi nóng cuối hạ. Tiết Bạch Lộ năm 2025 diễn ra từ 7/9 đến 22/9. Đây cũng là giai đoạn âm dương thay đổi, năng lượng trong trời đất chuyển biến mạnh mẽ, dễ ảnh hưởng đến cảm xúc và vận trình của con người.

Trong phong thủy, việc chọn màu sắc phù hợp trong giai đoạn này có thể giúp cân bằng năng lượng, giải tỏa tiêu cực và thu hút vận may. Hai gam màu được xem là “chìa khóa” trong tiết Bạch Lộ chính là màu hồng và màu xanh lá. Vậy hai gam màu này mang ý nghĩa phong thủy gì, và 12 con giáp nên ứng dụng ra sao để đạt được may mắn trọn vẹn?

Ý nghĩa phong thủy của màu hồng và màu xanh lá trong tiết Bạch Lộ

Màu hồng: Sắc màu của tình duyên, sự ấm áp và hòa hợp

Trong ngũ hành, hồng thuộc hành Hỏa, đại diện cho sự nồng nhiệt, tình cảm và niềm vui. Trong tiết Bạch Lộ khi dương khí bắt đầu giảm, năng lượng dễ trở nên lạnh lẽo, màu hồng như một “ngọn lửa” giúp sưởi ấm tâm hồn, mang lại cảm giác hạnh phúc và lạc quan. Người thường xuyên sử dụng gam màu này sẽ dễ dàng xua tan nỗi buồn, tăng cường sự gắn kết trong các mối quan hệ.

Đặc biệt, với những ai đang cảm thấy công việc bế tắc hay chuyện tình cảm chưa trọn vẹn, màu hồng sẽ là “liều thuốc tinh thần” giúp cân bằng cảm xúc, mở ra cơ hội gặp gỡ nhân duyên tốt.

Màu xanh lá: Sắc màu của sinh khí, tài lộc và sự cân bằng

Xanh lá thuộc hành Mộc, biểu tượng cho sự sinh trưởng, khởi đầu và niềm hy vọng. Trong tiết Bạch Lộ, khi cây cối bước vào giai đoạn thu hoạch nhưng thiên nhiên cũng dần trút lá, màu xanh lá trở thành lời nhắc nhở về sự tái sinh và nguồn năng lượng mới.

Đeo phụ kiện hoặc mặc trang phục màu xanh lá giúp con người tăng cường sức khỏe, tinh thần ổn định, đồng thời thu hút tài lộc và cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Với những người làm kinh doanh, màu xanh lá còn được coi là màu của tiền bạc, tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Ứng dụng hai gam màu này cho 12 con giáp

Thay vì chọn ngẫu nhiên, mỗi con giáp có thể ứng dụng hai gam màu hồng và xanh lá theo cách riêng, vừa giữ sự tinh tế trong phong cách thời trang, vừa tận dụng năng lượng phong thủy để tăng vận khí.

- Tuổi Tý & Sửu: Những con giáp thiên về sự cần cù, ổn định nên chọn trang phục công sở có chi tiết hồng pastel kết hợp cùng áo khoác hoặc túi xách xanh lá nhạt. Sự kết hợp này vừa giữ sự chuyên nghiệp vừa mang lại cảm giác trẻ trung.

- Tuổi Dần & Mão: Vốn mạnh mẽ, nhiệt huyết, nhóm con giáp này có thể thử các set đồ năng động: áo sơ mi xanh lá đậm mix cùng chân váy hồng nhạt, hoặc phụ kiện hồng làm điểm nhấn cho outfit trung tính.

- Tuổi Thìn & Tỵ: Đây là nhóm có khát vọng và tham vọng cao, nên chọn vest hoặc váy suông xanh lá rêu kết hợp cùng son hồng đất. Cách phối này giúp họ vừa giữ phong thái quyền lực vừa không mất đi sự mềm mại.

- Tuổi Ngọ & Mùi: Những con giáp mang nhiều năng lượng sáng tạo có thể thử các thiết kế boho hoặc váy maxi xanh lá non, phối thêm khăn quàng hoặc bông tai hồng. Đây là outfit vừa bay bổng vừa thu hút vận may trong nghệ thuật lẫn tài chính.

- Tuổi Thân & Dậu: Nhóm con giáp thông minh, nhanh nhạy nên chọn phụ kiện nhỏ nhưng tinh tế. Một chiếc đồng hồ dây da xanh lá kết hợp cùng son môi hồng đậm, hoặc khăn choàng tông hồng pastel sẽ tạo điểm nhấn phong thủy đúng điệu.

- Tuổi Tuất & Hợi: Những con giáp thiên về sự chân thành, tình cảm nên ưu tiên trang phục casual: áo phông hồng nhạt, quần jeans xanh lá olive hoặc sneaker phối sắc xanh lá nhấn nhá. Đây là set đồ vừa thoải mái vừa giữ được năng lượng may mắn.

Gợi ý phối đồ để tăng cường năng lượng may mắn

- Công sở: Áo sơ mi hồng pastel kết hợp blazer xanh lá đậm, vừa thanh lịch vừa tạo sự tự tin khi giao tiếp.

- Dạo phố: Váy midi xanh lá non mix với túi xách hồng cánh sen, mang lại vẻ trẻ trung và năng lượng tích cực.

- Sự kiện quan trọng: Đầm hồng đất phối cùng giày cao gót xanh lá olive, tạo hình ảnh quyền lực nhưng vẫn đầy sức hút.

- Nam giới: Áo polo xanh lá kết hợp quần âu xám, điểm thêm đồng hồ có mặt số hồng nhạt hoặc cà vạt hồng để tăng sự lịch lãm.

Tiết Bạch Lộ là khoảng thời gian chuyển giao đầy biến động, nơi mà mỗi người dễ bị tác động bởi những năng lượng tiêu cực từ môi trường. Việc lựa chọn hai gam màu phong thủy hồng và xanh lá trong trang phục không chỉ đơn giản là làm đẹp, mà còn là cách để mỗi con giáp cân bằng cảm xúc, thu hút may mắn và tài lộc.

Nếu biết ứng dụng tinh tế trong cuộc sống hàng ngày, từ công việc đến tình cảm, chắc chắn 12 con giáp sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực: Tinh thần thoải mái hơn, vận trình hanh thông hơn và những cơ hội bất ngờ cũng tìm đến nhiều hơn.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)