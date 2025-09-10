Mùa thu này, áo sơ mi lại hot trở lại! Ngay cả Cao Viên Viên cũng mê mặc, phối cùng váy hay quần đều rất đẹp

1. Phong cách sơ mi của Cao Viên Viên

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy cách phối đồ của cô ấy có sự tính toán khéo léo với quy tắc “rộng - ôm kết hợp”. Chiếc sơ mi và chân váy đều là dáng rộng thoải mái, nhưng chiếc áo ba lỗ bên trong lại ôm dáng, khéo léo làm nổi bật vòng eo thon cùng đường cong quyến rũ.

Để khoe đôi chân dài nuột nà, cô chọn chân váy có thiết kế xẻ tà, vừa tạo cảm giác mát mẻ, vừa giúp dáng đi thêm mềm mại. Bên cạnh đó, chất liệu sơ mi mỏng nhẹ, hơi xuyên thấu cũng làm tổng thể trang phục trở nên thoáng mát, không gây bí bách.

Một gợi ý khác: sơ mi trắng phối áo thun trắng bên trong, kèm chân váy midi trắng dáng suông và sandal cao gót cùng tông - tổng thể thanh lịch, tao nhã và rất dễ ứng dụng.

2. Áo sơ mi trắng kết hợp quần dài

Sơ mi trắng không chỉ hợp khi đi với váy, mà còn cực “ăn ý” với quần dài. Một fashionista lựa chọn sơ mi trắng dáng cổ điển phối quần jeans ống rộng, kết hợp sandal cao gót. Khi sơ mi được sơ vin, vòng eo lập tức được “nâng” cao, giúp tổng thể trông gọn gàng và tôn dáng. Đây là công thức lý tưởng cho đi làm, dạo phố hay hẹn hò.

Ngoài ra, sơ mi trắng kết hợp quần tây ống đứng màu trắng cũng mang lại vẻ sạch sẽ, thanh lịch. Tuy nhiên, đừng kết hợp sơ mi trắng với quần tây đen, vì sự tương phản này dễ tạo cảm giác quá trang trọng, cứng nhắc.

Thay vào đó, bạn có thể chọn quần tây màu tím nhạt - phá cách và cá tính, hoặc an toàn hơn là quần tây màu kaki, vừa thanh lịch vừa bền dáng.

Phối thêm một chiếc sơ mi trắng có chi tiết thiết kế độc đáo như tay áo xẻ, tổng thể sẽ rất phù hợp với phụ nữ ngoài 30 đang công sở.

3. Chọn chất liệu thế nào?

Chất liệu chính là yếu tố quyết định “đẳng cấp” của bộ trang phục. Nên tránh vải dễ xù lông, nhăn nhúm.

Một chiếc sơ mi trắng làm từ vải chống nhăn sẽ giúp bạn luôn gọn gàng, ngay cả sau nhiều giờ mặc. Kết hợp cùng quần jeans ống đứng từ vải dày dặn, tổng thể vừa tinh tế vừa có “chất”.

Với quần tây, bạn có thể chọn chất liệu rũ nhẹ để tạo phong thái phóng khoáng, đặc biệt phù hợp với người có phần hông, đùi to. Hoặc chọn chất liệu đứng dáng như quần côn màu hồng pastel, khi phối sơ mi trắng oversized sẽ giúp che khuyết điểm, tôn vòng eo và tạo cảm giác cao ráo.

4. Bí quyết chọn màu sắc

Sơ mi trắng vốn dễ mặc, nhưng nếu chỉ dừng lại ở trắng thì đôi khi hơi đơn điệu. Bạn có thể thêm sắc màu ở quần hoặc giày.

Ví dụ: sơ mi trắng kết hợp quần tây xanh lá nhạt, giày cao gót xanh lam khói - vừa trẻ trung vừa hiện đại.

Nếu lo ngại màu sắc khó phối, bạn có thể chọn cách an toàn với sơ mi trắng, quần tây xám và giày lười đen - vừa thanh lịch vừa chuyên nghiệp.

Với ai muốn phá cách, áo sơ mi xanh nhạt, tím nhạt phối cùng jeans xanh cũng rất thời thượng.

Một lựa chọn khác là sơ mi họa tiết phối jeans, vừa đơn giản vừa nổi bật. Hoặc bạn có thể thử các mẫu sơ mi thiết kế độc đáo để tăng tính cá nhân.

5. Sơ mi kết hợp váy

Muốn có vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính, phối sơ mi cùng váy là lựa chọn chuẩn. Ví dụ: sơ mi vàng nhạt phối chân váy trắng dáng xoè - che được khuyết điểm vòng eo, hông rộng, đồng thời mang lại cảm giác trẻ trung.

Với chân váy, độ dài lý tưởng là qua gối, tới bắp chân, vừa che nhược điểm vừa kéo dài đôi chân. Kết hợp sơ mi nâu với quần trắng, giày cao gót nâu cũng mang lại vẻ sang trọng, gọn gàng.

Một công thức khác: sơ mi xanh nhạt + váy trắng + giày xám gót vuông, tạo nên phong cách cổ điển và trang nhã. Hoặc sơ mi trắng thiết kế độc đáo + chân váy kaki dáng công sở, sơ vin gọn cùng thắt lưng đen - cực hợp cho dân văn phòng.

Nếu muốn sang trọng, nữ tính hơn, bạn có thể chọn sơ mi cách điệu phối váy cạp cao, đi cùng giày mule ánh kim. Ngoài ra, sơ mi dáng váy liền cũng là lựa chọn tuyệt vời, kết hợp tóc xoăn sóng lớn sẽ toát lên khí chất “quý cô quyền lực”.

Sơ mi chính là item “must-have” của mùa thu, đặc biệt với phái nữ công sở. Dù kết hợp cùng váy hay quần dài, sơ mi luôn mang lại sự thanh lịch, gọn gàng. Nếu bạn cũng yêu thích sơ mi, hãy tham khảo các cách phối trên và chọn phong cách phù hợp vóc dáng, khí chất của mình. Cứ thử nghiệm, bạn cũng sẽ trở nên thật xinh đẹp và cuốn hút.