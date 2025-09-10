Mách nàng các công thức nấu ăn với dầu ô-liu để “Đẹp hơn mỗi ngày”

Khi món ăn trở thành bí quyết làm đẹp

"You are what you eat" - bạn chính là những gì bạn chọn dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Với phụ nữ, điều này có nghĩa vẻ đẹp bên ngoài chỉ thực sự bền vững khi được nuôi dưỡng từ một cơ thể khỏe mạnh bên trong; bắt đầu từ những lựa chọn lành mạnh và được duy trì bền bỉ mỗi ngày. Lan tỏa tinh thần đó, người phụ nữ hiện đại không chạy theo ánh nhìn của người khác mà tự tin tỏa sáng theo cách riêng, từ một cơ thể khỏe đẹp, một thần thái rạng rỡ, đẹp hơn mỗi ngày.

Vẻ đẹp thực sự cần được nuôi dưỡng từ cơ thể khoẻ mạnh bên trong và duy trì mỗi ngày

Đó là cách phụ nữ bày tỏ sự yêu thương và trân trọng bản thân cũng là thông điệp mà Olivoilà chọn đồng hành. Theo đó, bộ 07 công thức "Cùng Olivoilà Đẹp hơn mỗi ngày" vừa ra mắt ví như lời nhắc nhở người phụ nữ có thể dễ dàng nuôi dưỡng cơ thể hàng ngày qua từng bữa ăn - nơi khởi điểm của hành trình đẹp hơn mỗi ngày. Với điểm nhấn là dầu ô-liu nguyên chất - loại nguyên liệu đã gắn bó với phụ nữ Địa Trung Hải qua nhiều thế hệ, những công thức nấu ăn khi kết hợp cùng Olivoilà không chỉ trở thành bí quyết giúp món ăn thêm lạ miệng, tinh tế mà còn bổ sung dinh dưỡng lành mạnh, biến việc tận hưởng món ăn ngon trở thành khoảnh khắc yêu chiều bản thân đầy tinh tế.

Bộ 07 công thức nấu ăn "Cùng Olivoilà Đẹp hơn mỗi ngày" được Olivoilà đặc biệt giới thiệu để phụ nữ hiện đại nuôi dưỡng vẻ đẹp từ trong ra ngoài.

Hãy khởi đầu ngày mới bằng món "Vũ khúc thanh lành", "Sức sống tràn đầy", hay "Mảnh mai từ thức lành"! Chỉ cần vài phút, bạn đã có ngay món cháo yến mạch mềm mịn, bánh mì giòn rụm phết dầu ô-liu thơm ngon hay món khoai lang nướng vàng ươm, thanh lành. Kết hợp tinh bột và chất béo có lợi cho sức khỏe, giàu vitamin E và polyphenol có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa của Olivoilà, phụ nữ yên tâm được giữ gìn vóc dáng mà vẫn có đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới.

Khi cơ thể vừa cần một chút thanh mát, vừa cần nạp năng lượng nhẹ nhàng, "Vườn an nhiên" và "Thảo nguyên protein" sẽ là lựa chọn lý tưởng. Salad rau củ giòn ngọt tự nhiên, quyện cùng vị đặc trưng của dầu ô-liu mang đến cảm giác tươi mới, hài hòa. Trong khi đó, ức gà mềm mọng được áp chảo với dầu ô-liu giúp món ăn thêm đúng điệu. Sự kết hợp cân bằng giữa rau củ, protein và chất béo tốt giúp nàng vừa giữ dáng, giữ sức, vừa duy trì vẻ rạng rỡ, khoẻ khoắn suốt ngày dài.

Với những nàng thơ dễ xiêu lòng trước những món bánh Âu, hãy thử ngay món "Bừng nở vị ngọt lành". Chocolate đen kết hợp với hạnh nhân bùi ngậy, được dầu ô-liu làm dậy vị sẽ tạo nên viên truffle mềm mượt, tan ngay nơi đầu lưỡi.

Khi thực đơn mỗi ngày có thêm dầu ô-liu Olivoilà, bữa ăn giờ đây chính là bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bền vững.

Trở thành phiên bản "Đẹp hơn mỗi ngày" từ những lựa chọn thông minh

Vẻ đẹp không bừng nở sau một đêm, mà được nuôi dưỡng từ những lựa chọn tốt được duy trì bền bỉ mỗi ngày để cơ thể được chăm sóc đúng cách. Đây cũng là thói quen mà nhiều phụ nữ hiện đại duy trì xây dựng, trong đó có Hoa hậu Bảo Ngọc.

Nàng hậu gây ấn tượng với công chúng khi lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi nhan sắc vừa đảm đương vai trò giám đốc cuộc thi Miss World Vietnam, vừa là đại diện quốc gia tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Để cân bằng hai trọng trách, Bảo Ngọc cho biết cô luôn ưu tiên giữ cơ thể khỏe đẹp bằng chế độ ăn uống lành mạnh: "Chuẩn bị cho Miss World lần thứ 73 là thử thách và cơ hội để mọi người nhìn thấy một "better version" mà Ngọc đã âm thầm chuẩn bị suốt thời gian qua. Lấy sức khỏe làm nền tảng, Bảo Ngọc hôm nay là kết quả của quá trình rèn luyện hình thể, trau dồi kỹ năng, ngoại ngữ và kiến thức xã hội. Ngọc tin rằng mình sẽ không chỉ tỏa sáng bằng nhan sắc, mà còn lan tỏa câu chuyện và giá trị riêng."

Nàng hậu bật mí thêm người bạn đồng hành không thể thiếu trên hành trình trau dồi bản thân chính là Olivoilà Extra Virgin - dầu ô-liu được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha. Trong lần chia sẻ cùng người hâm mộ cách chế biến món salad "Hương Sắc Ánh Dương" - lựa chọn giàu năng lượng cho ngày mới, nàng hậu tâm đắc với bí quyết đến từ dầu ô-liu Olivoilà Extra Virgin: "Dầu được chiết xuất từ những trái ô-liu chọn lọc bằng phương pháp ép lạnh trong vòng 24 giờ nên giữ trọn hương vị và dưỡng chất. Thành phần giàu vitamin E và polyphenol trong dầu Olivoilà còn hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa; nuôi dưỡng vẻ rạng rỡ từ cơ thể khỏe khoắn bên trong. Mùi vị của Olivoilà cũng giúp món salad trở nên hấp dẫn, dậy vị hơn."

Cũng như Hoa hậu Bảo Ngọc và những người phụ nữ hiện đại, Olivoilà tin rằng vẻ đẹp bền vững nên được bắt đầu từ sự nuôi dưỡng từng chút một sức khỏe bên trong, bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong bữa ăn mỗi ngày.

Khám phá trọn bộ công thức nấu ăn kết hợp dầu ô-liu tại fanpage Olivoilà và bắt đầu hành trình "Đẹp hơn mỗi ngày" ngay hôm nay.

