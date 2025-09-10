Mách bạn 5 món quà mùa đoàn viên: Gửi tặng người thân yêu, ấm lòng như trăng rằm, săn deal hời ngay hôm nay!

Tháng 9 về cũng là lúc không khí đoàn viên gõ cửa từng mái nhà. Những bữa cơm sum họp, tiếng cười rộn rã và ánh trăng tròn lung linh đã trở thành ký ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ. Và để mùa đoàn viên thêm trọn vẹn, những món quà giản dị nhưng ý nghĩa dành cho người thân chính là cách thể hiện tình yêu thương tinh tế nhất. Dịp này, Lazada gợi ý 5 sản phẩm thiết thực, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe, kèm ưu đãi hấp dẫn giúp bạn dễ dàng chọn quà tặng.

1. Hộp Bánh Trung Thu Kinh Đô Cao Cấp “Chuyến Tàu Ánh Trăng” – Món quà mang hương vị truyền thống

Nhắc đến mùa đoàn viên, chắc chắn không thể thiếu bánh trung thu. Bộ hộp Kinh Đô cao cấp “Chuyến Tàu Ánh Trăng” với thiết kế sang trọng, tinh xảo mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Bên trong gồm 4 bánh nướng loại 150g với hương vị hài hòa, phù hợp để biếu tặng ông bà, cha mẹ hoặc đối tác. Hiện sản phẩm đang được giảm giá 14,94%, từ 463.200 đồng chỉ còn 394.000 đồng trên Lazada. Đây không chỉ là hộp bánh ngon, mà còn là lời nhắn nhủ yêu thương gửi tới gia đình trong đêm trăng tròn.

2. Sữa bột Varna Diabetes – Chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi

Một món quà khác được nhiều gia đình lựa chọn là sữa bột Varna Diabetes 850g. Với chỉ số GI thấp, sản phẩm giúp ổn định đường huyết, rất phù hợp cho người lớn tuổi hoặc những ai cần kiểm soát lượng đường. Sữa giàu dưỡng chất, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch. Khi mua trên Lazada, bạn còn nhận được loạt ưu đãi: freeship toàn quốc, voucher giảm 50.000 đồng cho đơn từ 579.000 đồng, 80.000 đồng cho đơn từ 899.000 đồng, cùng chương trình mua 1 tặng 1 cực hấp dẫn. Đây chắc chắn là lựa chọn chu đáo để bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe cha mẹ.

3. Thùng 48 hộp sữa hạt óc chó TH true NUT – Dinh dưỡng tự nhiên cho cả gia đình

Trong những bữa tiệc đoàn viên, một ly sữa hạt mát lành cũng góp phần làm không khí thêm gắn kết. Thùng 48 hộp sữa hạt óc chó TH true NUT (180ml/hộp) mang hương vị tự nhiên, dễ uống, phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn. Đặc biệt, hạt óc chó vốn nổi tiếng giàu omega-3, tốt cho trí não và tim mạch. Hiện sản phẩm giảm giá 15%, từ 589.110 đồng còn 500.744 đồng khi mua trên Lazada. Một lựa chọn thiết thực cho cả nhà vừa thưởng thức vừa chăm sóc sức khỏe dài lâu.

4. Bánh Pía Đậu Xanh Sầu Riêng Tân Phúc Khánh – Ngọt ngào gắn kết yêu thương

Ngoài bánh trung thu, bánh pía cũng là thức quà không thể thiếu trong mùa trăng rằm. Bánh Pía Tân Phúc Khánh vị đậu xanh sầu riêng 250g (hộp 4 cái) mang đến hương vị thơm béo đặc trưng, ngọt ngào khó quên. Giá bán hiện tại trên Lazada chỉ còn 37.100 đồng, giảm tới 46,23%. Sản phẩm còn áp dụng ưu đãi mua 2 freeship toàn quốc, giúp bạn thoải mái đặt mua cho cả gia đình hoặc biếu tặng người thân. Một món quà bình dị nhưng chan chứa tình cảm.

5. Sữa 9 loại hạt Vinamilk – Lựa chọn dinh dưỡng cân bằng

Thêm một sản phẩm dinh dưỡng đáng chú ý là thùng 24 hộp sữa 9 loại hạt Vinamilk (180ml/hộp). Với công thức kết hợp từ nhiều loại hạt bổ dưỡng, sữa cung cấp nguồn năng lượng lành mạnh, giàu vitamin và khoáng chất, phù hợp cho cả người ăn chay. Trên Lazada, sản phẩm đang giảm giá gần 20%, từ 346.000 đồng còn 277.557 đồng, kèm trợ giá thêm từ Lazada, voucher tối đa 12% và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Một món quà đơn giản nhưng ý nghĩa để gửi tặng cả gia đình trong mùa đoàn viên.

Lazada chính thức khởi động "9.9 Siêu Sale Chính Hãng" từ 20h ngày 8/9 đến hết 11/9/2025, mang đến cơ hội săn hàng chính hãng giá cực hời từ nhiều thương hiệu uy tín, với những ưu đãi nổi bật: 28 giờ vàng khai tiệc: từ 20h ngày 8/9, săn hàng hiệu kết hợp cùng Xu và ưu đãi thương hiệu, giảm đến 50% trong các khung giờ vàng 0H – 12H – 20H. Vô vàn deal đồng giá 99K mỗi ngày & trợ giá "căng đét" đến 3 triệu đồng, cùng voucher thương hiệu giảm sâu đến 30% từ 20h ngày 8-11/9. Điểm danh Xu về ví: từ 0h 6–11/9, đăng nhập mỗi ngày nhận đến 99K Xu, chơi game "Đập trứng hứng POPMART" và săn deal giảm đến 50% tại trang Xu. Săn sale trên LazLive 20h ngày 8/9: livestream với nghệ sĩ/KOL đình đám, review chân thực sản phẩm, deal hời giảm 30%, chương trình mua 1 tặng 5 Freeship toàn sàn, hết nhu cầu đổi trả dễ dàng Mở app Lazada để gom voucher và chuẩn bị giỏ hàng, sẵn sàng chốt đơn ngay thôi!



