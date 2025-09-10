Jennie mặt mộc + diện đồ trắng: U30 mà ngỡ gái 18, xin phép được phong thần!

Cú bắt tay giữa Jennie và Apple để ra mắt mẫu tai nghe Ruby đỏ rực đã khiến dân tình một phen điêu đứng vì độ đẹp mê hoặc. Chưa kịp nguôi ngoai, nàng IT girl lại tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung thêm loạt ảnh quảng bá mới. Lần này, điều làm fan ngất ngây hơn cả chiếc tai nghe sặc sỡ chính là gương mặt mộc trong veo cùng outfit giản dị mà xinh mê tơi của Jennie. Bảo sao chỉ trong nháy mắt bài đăng đã hút gần 5 triệu lượt thả tim trên Instagram.

Với lợi thế mặt mộc trẻ như búp măng, Jennie chỉ cần diện combo áo thun trắng cùng quần kẻ dáng lửng cũng đủ chiếm trọn spotlight. Từ hình tượng cool ngầu trên sân khấu cho đến phiên bản ngoan xinh yêu ngoài đời, Jennie đều khiến người ta phải xao xuyến, nhìn chỉ muốn nhắm mắt yêu luôn!

Jennie tự tin khoe mặt mộc trẻ như búp măng cùng outfit đơn giản mà xinh ngất ngây

Giao diện 10 điểm của Jennie một lần nữa khiến chị em phải đổ xô truy lùng info về những món đồ mà cô nàng diện. Bên cạnh tai nghe Ruby đỏ, spotlight còn thuộc về chiếc áo thun trắng chiết eo tinh tế.

Mẫu áo xinh mà Jennie diện là phiên bản Tape Jersey Crewneck T-Shirt của Maison Margiela, có giá 178 USD (khoảng 4,7 triệu đồng). Thiết kế này mang phom dài thoải mái, cổ tròn cơ bản, tông trắng tối giản không họa tiết cầu kỳ. Điểm nhấn đắt giá nằm ở hai đường thắt chéo ở phần eo, vừa tạo hiệu ứng chiết eo khéo léo vừa giúp chiếc áo trở nên cuốn hút và nổi bật. Nhờ vậy, dù diện trang phục đơn giản cùng với mặt mộc, Jennie vẫn toát lên thần thái sang xịn khó ai có thể rời mắt.

Chiếc áo thun trắng mà Jennie diện nhanh chóng được nhiều người tìm kiếm info



"Tạo hình" lần này của Jennie một lần nữa chứng minh, ngay cả khi cô ăn vận giản dị thì hào quang của một IT girl toàn cầu cũng không hề bị lu mờ. Chị em muốn cheap moment mặc đẹp với Jennie đừng ngần ngại rinh ngay mẫu áo xinh về tủ đồ. Còn nếu chỉ mê mẩn dáng áo thun chiết eo, nàng hoàn toàn có thể tìm được những thiết kế tương tự với giá mềm ví hơn. Kiểu áo này siêu dễ phối đồ, bên cạnh cách mix với quần kẻ dáng lửng như Jennie thì khi kết hợp cùng quần jeans hoặc quần suông ống rộng cũng tạo nên set đồ xinh xắn và sành điệu không kém.

Gợi ý mua sắm



