6 kiểu giày xâm chiếm tủ đồ thu của gái Pháp: Diện lên auto sang chảnh, bước đến đâu cũng chiếm trọn spotlight

Mỗi khi tiết trời bắt đầu se lạnh là lúc những đôi sandals mảnh mai dần nhường chỗ cho những lựa chọn ấm áp hơn. Thời điểm này cũng là cơ hội để chị em thử sức với những xu hướng giày vừa thực dụng vừa cá tính. Và nếu cần một nguồn cảm hứng chuẩn mực, phụ nữ Pháp chính là một trong những hình tượng đầu tiên nên tham khảo.

Dạo một vòng mạng xã hội, dễ dàng nhận thấy hội gái Paris đang dành sự ưu ái cho 6 kiểu giày vừa kinh điển, vừa đủ mới mẻ này.

1. Boots cao gối mũi nhọn

Sự xuất hiện của đôi boots cao gối mũi nhọn chính là lời báo hiệu mùa layering đã bắt đầu. Đủ ấm áp cho những ngày chớm lạnh, lại tôn dáng khi mix cùng chân váy midi hay váy ngắn, item này dễ dàng tạo cảm giác sang, thanh lịch mà không cần cầu kỳ.

Không phải tự nhiên mà boots cao gối lại được xem là món đồ “chủ lực” trong tủ đồ cơ bản của gái Pháp. Với họ, đây không chỉ là đôi giày để giữ ấm mà còn là cách khẳng định phong thái tự tin, nữ tính nhưng không kém phần quyền lực.

2. Loafer da bóng

Nếu phải chọn một kiểu giày đại diện cho mùa thu thì loafer chắc chắn nằm trong danh sách. Năm nay, phiên bản da bóng (patent) đang chiếm spotlight với vẻ ngoài hiện đại và chỉn chu hơn hẳn. Hiệu ứng ánh bóng nhẹ nhàng từ đôi giày này đủ để biến outfit cơ bản thành tổng thể tinh tế, dễ dàng mix match từ jeans năng động đến quần âu ống suông nghiêm túc.

Điều thú vị là loafer da bóng thường được hội gái Paris phối cùng tất trắng - chi tiết nhỏ nhưng lại khiến cả set đồ có chút vibe thanh xuân học đường, cổ điển mà vẫn trẻ trung. Kiểu dáng gọn gàng càng khiến đôi chân thanh thoát, tạo vibe nhẹ nhàng đúng chất Pháp.

3. Giày búp bê đen

Từ quần jeans giản dị đến váy midi bồng bềnh, giày búp bê luôn tìm được cách hòa nhịp đầy duyên dáng. Món đồ này gợi nhớ triết lý "effortless chic" - thanh lịch mà không cần gắng gượng - vốn đã có trong DNA của phong cách Pháp. Với thời tiết se lạnh, kiểu giày này màu đen trở thành vũ khí thời trang an toàn vì kín mũi, dễ phối, lại thoải mái mà vẫn giữ được vẻ tinh tế cho tổng thể set đồ.

4. Boat shoes da lộn

Từng gắn liền với phong cách học đường Mỹ, boat shoes (giày thuyền, giày da buộc dây) nay lại được cách điệu bằng chất liệu da lộn mềm mại. Nhờ vậy, đôi giày thường bị xem là hơi cứng nhắc có diện mạo mới ấm áp, gần gũi và dễ phối đồ hơn nhiều.

Sự hòa trộn giữa nét sporty khỏe khoắn và cảm giác cosy ấm áp đã giúp boat shoes da lộn trở thành điểm nhấn lạ mắt. Không phổ biến như loafer hay giày búp bê, chính sự hiếm gặp này lại khiến item này thêm phần thú vị, dành cho những ai muốn nổi bật mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch.

5. Boots nâu chocolate

Nếu boots đen đôi khi tạo cảm giác hơi "cứng" thì màu nâu chocolate lại mang đến sự mềm mại, sang trọng mà vẫn dễ phối đồ. Đây cũng chính là gam màu chủ đạo của mùa thu. Một đôi boots nâu sẽ dễ dàng mix match cùng váy len, trench coat hay quần jeans sáng màu để mang lại sự hài hòa đặc trưng của thời tiết. Item này không chỉ trendy mà còn có thể đồng hành trong nhiều năm, đúng tinh thần đầu tư một lần, dùng mãi mãi của phụ nữ Pháp.

6. Slingback gót thấp

Slingback gót thấp là minh chứng rõ ràng rằng thời trang không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự thoải mái. Chỉ một chút nhấn nhá từ kitten heel cũng đủ mang đến dáng vẻ thanh thoát, trong khi vẫn giữ được sự dễ chịu suốt cả ngày.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tối hẹn hò, tiệc tối hay thậm chí đi làm hằng ngày. Khi kết hợp cùng quần jeans cạp cao hay chân váy bút chì, slingback kitten heels lập tức nâng tầm cả set đồ. Một lần nữa, gái Pháp khẳng định sự tinh tế đôi khi nằm gọn trong những chi tiết nhỏ nhất chứ không cần kiểu cách, cầu kì.

