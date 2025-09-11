Nữ chính đẹp nhất phim Hàn 2025 gây sốt với khoảnh khắc khoe mặt mộc, visual trời sinh thống trị mọi ánh nhìn!

Yoona - nữ chính trong phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đang trở thành tâm điểm bàn luận khi tác phẩm liên tục gặt hái được nhiều thành tích đáng nể. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, diễn xuất tự nhiên và nhan sắc như tiên tử của Yoona là điều khiến các mọt phim phải xao xuyến. Dù xuất hiện với tạo hình thời hiện đại hay hóa thân thành nhân vật cổ trang, Yoona đều toát lên khí chất riêng biệt, vừa thanh thuần vừa cuốn hút. Điều đáng chú ý là xuyên suốt phim, Yoona hầu như trang điểm rất nhẹ nhàng, ghi điểm với lớp make trong veo, thậm chí có phân cảnh để mặt mộc nhưng visual vẫn nét căng khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Yoona trong phim Ngự Trù Của Bạo Chúa vừa xinh đẹp vừa cuốn hút

Trong một phân cảnh ở thời hiện đại, Yoona gây sốt với khoảnh khắc dưỡng da trước khi makeup, để lộ mặt mộc căng mịn. Làn da trong trẻo, sáng bóng không tì vết của cô đã nhận được vô số lời khen ngợi. Ở cảnh quay này, ngoài nhan sắc trẻ như đôi mươi, spotlight còn thuộc về món dưỡng da mà Yoona nhiệt tình "vỗ vỗ" lên mặt. Chỉ vài giây ngắn ngủi xuất hiện trên màn ảnh, item đã ngay lập tức khiến hội mê làm đẹp nháo nhào truy lùng.

Không quá khó để tìm ra danh tính của món dưỡng hot hit mà Yoona sử dụng. Đây là serum dưỡng da First Care Activating Serum của thương hiệu Sulwhasoo - đình đám đến mức cứ 10 giây là có sản phẩm được bán ra trên toàn cầu. Không chỉ trên phim, ngoài đời thực Yoona cũng kết thân với sản phẩm bởi cô chính là đại sứ của thương hiệu Sulwhasoo. Màn quảng bá chân thực từ phim đến ngoài đời khiến các tín đồ làm đẹp càng thêm tin tưởng và mê mẩn món dưỡng này.

First Care Activating Serum được biết đến là một trong những best-seller trứ danh của Sulwhasoo, nổi bật với khả năng cấp ẩm sâu, phục hồi làn da và giúp da luôn căng bóng, rạng rỡ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và làm đều màu da, mang lại diện mạo tươi trẻ đầy sức sống. Hiện serum có mức giá dao động từ 2,2 - 2,6 triệu đồng.

Nếu muốn "cheap moment" làn da mộc căng mịn, trong veo như Yoona, chị em hãy rinh ngay lọ serum đình đám về tủ skincare của mình.




