4 con vật đến nhà báo hiệu tai ương, coi chừng họa sát thân rình rập

Trong quan niệm dân gian, sự xuất hiện của một số loài vật quanh nhà không chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà còn ẩn chứa điềm báo về vận khí, sức khỏe hay gia đạo. Có những loài được coi là "sứ giả" may mắn thì cũng có những loài được xem là điềm báo của sự bất an, hao tổn. Nếu một ngày bạn bắt gặp những "vị khách lạ" dưới đây, chớ nên xem thường!

1. Ong

Ong làm tổ trước hiên vốn được coi là dấu hiệu gia đình ấm no, tài lộc gõ cửa. Nhưng nếu tổ ong quá lớn, chắn ngay cửa chính hoặc nơi dòng khí lưu thông, thì theo phong thủy đó lại là điềm dữ. Khí lành bị chặn, tài lộc khó vào, thậm chí kéo theo xui xẻo bất ngờ. Nhiều người từng gặp cảnh buôn bán ế ẩm, làm ăn thất bát kể từ khi ong kéo đến dựng tổ trước nhà.

2. Rắn

Rắn trong nhiều nền văn hóa được xem là linh vật tượng trưng cho trí tuệ, sự khôn ngoan và cả quyền uy. Khi rắn bất ngờ bò vào nhà, dân gian tin rằng đây là điềm báo đất không yên, gia đình có biến động, thậm chí sắp gặp chuyện chẳng lành. Trong trường hợp là rắn độc như hổ mang, rắn lục thì ngoài việc gây nguy hiểm trực tiếp cho con người, sự xuất hiện của chúng thường bị xem là điềm dữ. Tuy nhiên nếu là những loài rắn hiền như rắn nước, rắn ráo... thì đôi khi lại được cho là biểu tượng của tài lộc.

3. Quạ

Trong tâm thức Á Đông, quạ gắn liền với nghĩa địa, chiến trường và cái chết. Nếu một con quạ đậu mái nhà, kêu hướng vào cửa sổ hay cửa chính, đó là điềm cực xấu. Người ta cho rằng quạ "ngửi thấy" tử khí, báo trước tang thương, bệnh tật hoặc hao tổn tài lộc. Đặc biệt với nhà có người bệnh nặng, sự xuất hiện của quạ thường bị xem như lời cảnh báo từ cõi âm.

4. Cú mèo/cú lợn

Tiếng kêu của cú mèo, cú lợn trong đêm vắng được dân gian coi là điềm dữ, báo hiệu nhà sắp có chuyện buồn, nhất là tang tóc. Người xưa tin rằng đây là loài chim mang nhiều âm khí, chỉ tìm đến nơi dương khí suy yếu. Nếu cú mèo đậu dai dẳng gần nhà, liên tục cất tiếng kêu, gia chủ cần đặc biệt cẩn trọng với sức khỏe và vận khí của cả gia đình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo