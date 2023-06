10 năm khẳng định bản thân của J-Hope (BTS)

Thông qua bộ phim tài liệu "J-Hope in the box", người xem có thể thấy rõ một J-Hope dám bước ra khỏi "vòng tròn" an toàn của BTS với danh vị nhóm nhạc Hàn đẳng cấp nhất thế giới hiện nay, không ngại khó để khẳng định cái tên và bản ngã của chính mình trên sân khấu.

J-Hope không bước ra khỏi "vùng an toàn" của BTS chỉ để dạo chơi, mà muốn chứng tỏ bản lĩnh của chính mình. Thực tế, nam rapper kiêm "chân nhảy" chính của nhóm vẫn ngang nhiên lập kỷ lục, tạo ra tiền lệ khiến ARMY phải trầm trồ.

Tham gia đêm bế mạc lễ hội âm nhạc hoành tráng bậc nhất nước Mỹ Lallapalooza, J-Hope mang về nhiều thành tích hoành tráng. Nam thần tượng trở thành nghệ sĩ Hàn đầu tiên trong lịch sử giữ vai trò headliner (diễn chính, sau cùng) của chuỗi sự kiện này, thu hút lượng mua vé cao nhất trong 31 năm trở lại đây. Màn trình diễn hơn 1 tiếng của anh thu về gần 15 triệu lượt xem trực tuyến qua Weverse, cũng như ghi nhận 105.000 khán giả xem trực tiếp - con số không thua kém bất kì đêm diễn nào của chính BTS.

Sự ủng hộ khủng của khán giả đã giúp J-Hope thăng hoa trên sân khấu. Anh xúc động chia sẻ: “Đây thực sự là một khoảnh khắc ý nghĩa với tôi. Ngày hôm nay, nhìn vào tất cả các bạn, các ARMY và khán giả, tôi nghĩ rằng mình đã có được một niềm tin vững chắc”.

Ở "J-Hope in the box", người xem có thể nhận ra để có được những kỷ lục nêu trên, đối với J-Hope chưa từng “dễ dàng”. Trong trailer đã phát hành vừa qua, anh chàng khiến ai nấy xót xa khi đường đường giữ vai trò nhảy chính của BTS, giờ đây có lúc “quên vũ đạo”. Tuổi 30 không tha cho một ai, nhưng cũng là cửa ải khiến nhiều “nhà phiêu lưu” hứng thú. J-Hope cũng thế, anh sẵn sàng chạm trán ngưỡng tuổi đầy mạo hiểm này để bứt phá, sải cánh khỏi vùng an toàn bấy lâu nay mà BTS đã tạo dựng.

Bộ phim tài liệu sẽ đưa khán giả “tham quan” quá trình sản xuất album, những ngày tháng J-Hope “ăn nằm” từ phòng thu đến phòng tập nhảy. Một J-Hope trần trụi, gần gũi nhất sẽ được phơi bày trong dự án, và sau cùng là cách mà anh mang album đầu tay của mình lên sân khấu hoành tráng, ai cũng ao ước của Lallapalooza.

"J-Hope in the box" nằm trong chuỗi phim "BTS: Hành trình solo" bên cạnh một dự án tài liệu khác của người anh em Suga, thuộc chiến dịch ăn mừng kỷ niệm 10 năm ra mắt của BTS. Đây cũng là món quà tiếp theo J-Hope gửi tặng ARMY thân thương sau khi đã lên đường nhập ngũ vào tháng 4 vừa qua. Dù có thời gian xa nhà, xa sân khấu nhưng J-Hope vẫn thường xuyên cập nhật tình hình, tương tác với mọi người ngay khi có thể, và không bỏ lỡ dịp kỷ niệm 10 năm đáng trân trọng. Chính vì vậy, sự ủng hộ của khán giả dành cho bộ phim "J-Hope in the box" sẽ là “lời hồi âm” ấm áp, ý nghĩa giúp xoa dịu nỗi nhớ mong của nam idol khi đang tại ngũ!.