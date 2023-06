"Take Two" leo hạng 1 trên Billboard Toàn cầu, BTS lập kỉ lục chưa từng có

(Ảnh: Bighit Music)

"Take Two" giúp BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử sở hữu ca khúc mới ra mắt ở vị trí số 1 mỗi năm trên BXH Billboard Toàn cầu. Take Two. Các thành viên còn lại của BTS sẽ cùng nhập ngũ vào năm nay Take Two Hơn 600 cảnh sát Hàn Quốc được điều động để kiểm soát lễ kỉ niệm 10 năm thành lập BTS Dynamite, Savage Love, Life Goes On, Butter, Permission to Dance BTS hội ngộ, sẵn sàng cho ngày kỉ niệm 10 năm thành lập nhóm

Hôm nay (21/6), Billboard đã đăng tải danh sách những ca khúc, album lọt top trên các bảng xếp hạng của mình. Trong đó, vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng Billboard Toàn cầu 200 và Toàn cầu ngoài Mỹ đều thuộc về BTS với ca khúc mới My Universe.

Với thành tích này, BTS đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Billboard sở hữu ca khúc mới ra mắt ở vị trí quán quân hàng năm trên BXH Billboard Toàn cầu 200 kể từ khi Billboard công bố bảng xếp hạng vào năm 2020.

Chưa dừng lại ở đó, BTS cũng kéo dài kỉ lục của nhóm, là nghệ sĩ có nhiều bài hát No.1 nhất trên BXH này. Ở thời điểm hiện tại, Take Twolà ca khúc thứ 7 của nhóm nhạc tới từ xứ sở kimchi làm được điều này. 6 ca khúc trước đó bao gồm và

Đáng chú ý, là một ca khúc của BTS dành tặng tới những người hâm mộ nhân dịp nhóm kỉ niệm 10 năm ra mắt. Ca khúc thậm chí không có MV nhưng vẫn được khán giả ưa chuộng ngay sau khi ra mắt. Điều này một lần nữa chứng tỏ vị thế của BTS trong lòng khán giả và người hâm mộ trên toàn thế giới.