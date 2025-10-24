1 nhóm đối tượng được Giám đốc Bệnh viện Đại học y Hà Nội đề xuất miễn học phí, thậm chí đi học còn được trả tiền

Đề xuất miễn học phí, trả lương cho các bác sĩ nội trú

Chiều 22/10, trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội về ba dự án luật sửa đổi liên quan đến Giáo dục, Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp, Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho rằng bác sĩ nội trú vừa học vừa làm, trực tiếp tham gia khám chữa bệnh như bác sĩ tại các cơ sở y tế nên cần được miễn học phí và được trả lương tương xứng với công sức bỏ ra.

Cụ thể, ông nhận xét các dự án luật đã đề cập đến nhiều nhóm chính sách quan trọng. Tuy nhiên, với khối ngành khoa học sức khỏe, đặc biệt là đào tạo bác sĩ đa khoa và chuyên khoa, cần có quy định cụ thể và rõ ràng hơn.

Ông dẫn chứng mô hình đào tạo bác sĩ nội trú kéo dài ba năm, dài hơn cả chương trình thạc sĩ, nhưng hiện nay vẫn chưa có cơ chế phù hợp. Trước đây, người học được hỗ trợ sinh hoạt phí khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng, song hiện nay khoản trợ cấp này đã bị cắt bỏ, thậm chí họ còn phải tự đóng trung bình hơn 70 triệu đồng mỗi năm.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học y Hà Nội. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

“Trong khi đó, bác sĩ nội trú thực hiện đầy đủ nhiệm vụ như bác sĩ chính thức: trực, khám, điều trị, thi cử, chịu trách nhiệm chuyên môn. Họ đã là bác sĩ, được ký hồ sơ bệnh án và báo cáo phẫu thuật, vì vậy cần được hưởng lương và miễn học phí, điều vốn là thông lệ trên thế giới”, ông nhấn mạnh.

Chương trình bác sĩ nội trú là một hình thức đào tạo sau đại học đặc thù, bắt nguồn từ Pháp và hiện phổ biến tại nhiều quốc gia châu Âu cũng như Mỹ. Đối tượng của chương trình là những sinh viên y khoa xuất sắc được tuyển chọn để vừa học tập, vừa làm việc toàn thời gian trong bệnh viện. Trong quá trình đào tạo, họ tham gia trực tiếp vào hoạt động điều trị như bác sĩ chính thức, đồng thời được bồi dưỡng chuyên sâu về lâm sàng, kỹ năng thực hành và nghiên cứu.

Tại Việt Nam, chương trình bác sĩ nội trú được triển khai từ năm 1974 tại Trường Đại học Y Hà Nội và đến nay đã có 13 trường y trên cả nước áp dụng. Theo đánh giá của Bộ Y tế, đây là con đường đào tạo ra đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, năng lực thực hành vững vàng và khả năng làm việc độc lập trong môi trường bệnh viện.

Nhóm “tinh hoa” được tuyển chọn kỹ càng

Chương trình bác sĩ nội trú từ lâu được xem là đích đến danh giá của nhiều sinh viên Y khoa, bởi đây là cơ hội để họ vừa nâng cao chuyên môn, vừa trau dồi kỹ năng thực hành lâm sàng trong môi trường thực tế.

Theo thông tin từ Trường Đại học Y Hà Nội, chương trình này dành cho những sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy ngành Y muốn tiếp tục học tập ở bậc cao hơn. Thời gian đào tạo kéo dài từ 2 đến 4 năm, được coi là bậc học tinh hoa nhất trong lĩnh vực Y khoa – nơi rèn luyện nên những bác sĩ có năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp vững vàng.

Màn chọn chuyên ngành của các bác sĩ nội trú tại Trường đại học Y Hà Nội từng gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Sau 6 năm học đại học, sinh viên có thể đăng ký thi tuyển vào hệ bác sĩ nội trú nếu đáp ứng đủ điều kiện: dưới 27 tuổi, không có tiền sử kỷ luật, và đã tốt nghiệp ngành Y chính quy. Một điểm đặc biệt của chương trình là mỗi người chỉ được tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú một lần duy nhất trong đời, khiến cơ hội này càng trở nên quý giá và mang tính quyết định cho con đường sự nghiệp của mỗi bác sĩ trẻ.

Kỳ thi tuyển được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài 90 phút mỗi môn. Thí sinh phải vượt qua 4 bài thi gồm: hai môn chuyên ngành, một môn cơ sở, và một môn ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp hoặc Trung).

Hiện nay, nhiều trường đại học lớn đang triển khai chương trình đào tạo bác sĩ nội trú như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y Huế và Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cơ hội rộng mở trong ngành Y

Trong quá trình học, bác sĩ nội trú được phân bổ theo từng nhóm chuyên ngành cụ thể.

Khối Nội khoa gồm các lĩnh vực như: hồi sức cấp cứu, tim mạch, nhi khoa, huyết học – truyền máu, thần kinh, lao, truyền nhiễm, da liễu, tâm thần, y học cổ truyền, y học hạt nhân, phục hồi chức năng…

Khối Ngoại khoa và các chuyên ngành phẫu thuật bao gồm: ngoại tổng quát, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, gây mê hồi sức, nhãn khoa, ung bướu, phẫu thuật tạo hình, chẩn đoán hình ảnh…

Ngoài ra, còn có khối Y học cơ bản và dự phòng như: vi sinh, ký sinh trùng, mô phôi, giải phẫu bệnh, sinh lý học, y học dự phòng…

Trở thành bác sĩ nội trú là niềm mơ ước của nhiều sinh viên y khoa. Ảnh: Internet

Một lợi thế nổi bật của hệ đào tạo này là ngay sau khi hoàn thành chương trình, bác sĩ nội trú có thể hành nghề độc lập, không cần học thêm giai đoạn thực tập hay bổ sung chứng chỉ khác.

Đồng thời, cơ hội làm việc tại các bệnh viện tuyến trung ương hoặc cơ sở y tế đầu ngành cũng rộng mở hơn so với nhiều hệ đào tạo khác, giúp họ sớm khẳng định năng lực và vị thế trong ngành Y.

