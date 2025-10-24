4 "nhà leo núi" của Chung kết Olympia 2024 giờ ra sao?

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi trí tuệ đình đám mà còn là nơi khởi đầu cho hành trình học tập, trưởng thành và chinh phục thế giới của rất nhiều gương mặt trẻ tài năng. Mùa giải năm 2024 khép lại với trận chung kết gay cấn giữa 4 thí sinh xuất sắc: Trần Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong - Đắk Lắk), Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai), Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học - Huế) và Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - Hà Nội).

Sau một năm, 4 "nhà leo núi" ấy giờ đang viết tiếp hành trình học tập của riêng mình ở nhiều miền đất mới.

1. Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên là cái tên đầu tiên góp mặt trong Chung kết năm Olympia 2024, đồng thời là thí sinh đầu tiên giúp Đắk Lắk có cầu truyền hình Olympia lịch sử. Trước khi đến với sân chơi tri thức này, Trung Kiên vốn đã là một "học bá chính hiệu". Nam sinh từng là thủ khoa đầu vào của trường và đạt giải Nhì Olympic Hóa học toàn quốc.

Trong trận chung kết, nam sinh ghi được 140 điểm, khép lại hành trình Olympia với sự nể phục của khán giả bởi phong thái bình tĩnh và khả năng tư duy logic sắc bén. Hiện tại, Trung Kiên đang theo học ngành Computer Science (chuyên sâu Trí tuệ nhân tạo) tại London Campus – Đại học Greenwich (Anh).

Trung Kiên hiện đang theo học đại học tại Anh.

2. Nguyễn Quốc Nhật Minh

Giống như Trung Kiên, Nhật Minh - học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương, cũng là người đầu tiên mang cầu truyền hình về cho Gia Lai.

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, Minh sớm hình thành thói quen tự học, tự giác và luôn tò mò với tri thức. Từ nhỏ, Minh đã say mê tiếng Anh. Nam sinh chăm xem các chương trình nước ngoài, luyện nghe nói mỗi ngày và từng giành giải Nhất Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường, giải Nhì cấp thành phố ngay từ lớp 4.

Nhật Minh là người đầu tiên mang cầu truyền hình về cho quê hương.

Tại Chung kết Olympia 2024, Nhật Minh giành giải Ba chung cuộc. Sau cuộc thi, nam sinh nhận được học bổng 100% trị giá hơn 452 triệu đồng từ Đại học Greenwich (Anh) và học bổng 30% của Đại học Công nghệ Swinburne (Úc).

3. Võ Quang Phú Đức

Võ Quang Phú Đức, học sinh lớp chuyên Toán của THPT chuyên Quốc học Huế, là cái tên đã ghi dấu ấn sâu đậm khi trở thành Quán quân Olympia mùa thứ 24 với số điểm nghẹt thở - 220 điểm.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học với ông bà là y sĩ và giáo viên, bố mẹ đều là kỹ sư, Phú Đức được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao tri thức và kỷ luật. Trước khi đến với Olympia, nam sinh từng vượt qua hơn 200 thí sinh để giành ngôi Quán quân "Nguyệt Quế Đỏ" mùa V của trường.

Sau chiến thắng vang dội tại Olympia, Phú Đức tiếp tục hành trình học tập của mình tại Đại học Swinburne (Úc), ngành Trí tuệ nhân tạo.

Theo chân các tiền bối, Phú Đức cũng lựa chọn Úc để tiếp tục hành trình học tập.

4. Nguyễn Nguyên Phú

Là đại diện của THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Nguyên Phú là thí sinh cuối cùng góp mặt tại trận Chung kết năm 2024. Được biết, nam sinh Hà Nội chính là người duy nhất sở hữu đủ 3 vòng nguyệt quế Tuần - Tháng - Quý trong 4 nhà leo núi tranh tài tại trận Chung kết.

Không chỉ có vậy, Nguyên Phú còn vô cùng xuất sắc có số điểm SAT thuộc top 1% thế giới.

Điểm SAT của Nguyên Phú thuộc top 1% thế giới.

Nguyễn Nguyên Phú là Á quân Olympia mùa thứ 24 và nhận được học bổng 100% (trị giá hơn 452 triệu đồng) từ Đại học Greenwich (Anh). Trong suốt hành trình Olympia, nam sinh khiến khán giả ấn tượng với phong thái điềm tĩnh, tự tin và cực kỳ dứt khoát. Hậu Olympia, nam sinh rất kín tiếng và gần như không update gì mới trên MXH.

Tổng hợp