Sau hành trình nhiều thử thách, Lê Quang Duy Khoa giữ vững truyền thống của THPT Quốc học Huế ở các mùa Olympia để tiến thẳng vào Chung kết. Nguyễn Nhựt Lam viết nên dấu mốc mới khi mang cầu truyền hình đầu tiên về THPT Cái Bè, Đồng Tháp. Đến từ Khánh Hòa, Đoàn Thanh Tùng gây ấn tượng bởi phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Trong khi đó, Trần Bùi Bảo Khánh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lại cho thấy sự nhanh nhạy và bản lĩnh đáng nể qua từng vòng thi.

Giành chiến thắng thuyết phục tại Quý 1, Lê Quang Duy Khoa - trường THPT chuyên Quốc Học Huế - là thí sinh đầu tiên ghi tên vào trận Chung kết năm thứ 25 Đường lên đỉnh Olympia. “Việc giành tấm vé sớm giúp em có thêm thời gian cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho Chung kết. Dù vậy, em cũng hiểu rằng việc xuất hiện sớm khiến lối chơi của mình có thể bị các bạn sau quan sát kỹ hơn”, Duy Khoa chia sẻ. Không để quãng thời gian chờ đợi trôi qua vô ích, Duy Khoa miệt mài ôn luyện, củng cố kiến thức đã tích lũy trong suốt chặng đường Olympia, đồng thời thường xuyên cập nhật tin tức, sự kiện thời sự để không bỏ sót điều gì đang diễn ra quanh mình.

Trong mỗi hành trình chinh phục vòng nguyệt quế, phần thi Khởi động chính là “sân khấu” mà Duy Khoa tự tin nhất. “Đó là nơi thể hiện tốc độ và nền tảng kiến thức bền vững của từng thí sinh. Ngoài ra, việc thành thạo kỹ năng gõ phím, ấn chuột cũng là lợi thế giúp em phản xạ nhanh và chính xác hơn”, Khoa nói. Tuy vậy, cậu học trò xứ Huế thẳng thắn thừa nhận phần thi Tăng tốc là điểm yếu cần khắc phục và suốt thời gian qua, em đã luyện tập phản xạ, kết hợp tốc độ cùng tư duy xử lý câu hỏi, để bước vào Chung kết với phong độ tốt nhất.

Với Duy Khoa, Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi tri thức mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh: “Giữ vững tâm lý là điều khó nhất. Sẽ có lúc mình bị tụt lại, sai sót hoặc gặp áp lực, và chỉ khi vượt qua được chính mình, mới có thể chạm đến chiến thắng thật sự”.

Là đại diện thứ 8 của THPT chuyên Quốc học Huế mang cầu truyền hình về trường - ngôi trường đang giữ kỷ lục trong lịch sử Olympia, Duy Khoa hiểu rõ trọng trách mình mang trên vai. “Đôi khi đó là áp lực vô hình rằng mình không được phép thua. Nhưng hơn hết, đó là niềm tự hào và động lực để em nỗ lực tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy”, Khoa chia sẻ. Cũng chính từ ngôi trường này, nhà vô địch năm 2024 Võ Quang Phú Đức đã tạo cảm hứng mạnh mẽ cho Khoa.

Duy Khoa (trái) và Quán quân Olympia năm 2024 Võ Quang Phú Đức (phải)

Sau chiến thắng Quý 1, Duy Khoa vẫn đều đặn theo dõi các trận đấu còn lại. Em đánh giá cao cả 3 đối thủ trong Chung kết năm 2025 - những người đều đã thể hiện bản lĩnh và tri thức ấn tượng. “Em hy vọng cả 4 chúng em sẽ cùng mang lại một trận Chung kết thật bùng nổ, kịch tính và đáng nhớ”, Khoa chia sẻ với sự quyết tâm cao.

Sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng chinh phục của chàng trai xứ Huế này đã đủ khiến khán giả mong chờ một Duy Khoa bứt phá mạnh mẽ trong hành trình chạm tới đỉnh cao Olympia 2025.

Là người giành vòng nguyệt quế Quý 2, Nguyễn Nhựt Lam đã mang về cầu truyền hình đầu tiên trong lịch sử cho THPT Cái Bè (Đồng Tháp) - dấu mốc đặc biệt của vùng đất sông nước. Ở Nhựt Lam, có thể nhận thấy rõ tinh thần khiêm tốn, bền bỉ nhưng đầy khát vọng vươn lên.

Sau chiến thắng ở Quý 2, Nhựt Lam có khoảng thời gian không quá dài để chuẩn bị cho hành trình cuối cùng nhưng em biết cách tận dụng từng ngày một cách hiệu quả. “Em cố gắng cân bằng giữa việc học trên lớp và việc ôn luyện cho Olympia. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức đã học, em còn thường xuyên cập nhật thông tin xã hội và thời sự để làm phong phú thêm vốn hiểu biết của mình”, Nhựt Lam chia sẻ.

Đối với Nhựt Lam, Đường lên đỉnh Olympia là một phần ký ức tuổi thơ khi mỗi chiều Chủ nhật đều bật tivi xem chương trình. “Em luôn ngưỡng mộ sự nỗ lực của các anh chị thí sinh và mơ một ngày được lên trường quay của VTV thi đấu cùng các bạn khắp mọi miền Tổ quốc”. Giấc mơ ấy đã theo cậu suốt những năm tháng học trò, để hôm nay trở thành hiện thực. Trong hành trình ấy, người truyền cảm hứng lớn nhất với Nhựt Lam là anh Nguyễn Trọng Nhân - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14, cũng đến từ Tiền Giang (nay thuộc Đồng Tháp). “Chiến thắng của anh Trọng Nhân là nguồn động lực thôi thúc em cố gắng không ngừng, để một ngày có thể tiếp nối thành công ấy, làm rạng danh quê hương”, Lam bày tỏ.

Chàng trai Đồng Tháp đến với Chung kết năm không chỉ mang theo quyết tâm giành vòng nguyệt quế, mà còn để chinh phục chính mình và truyền cảm hứng cho biết bao học sinh vùng đất phương Nam.

Nhìn lại chặng đường thi Tuần, Tháng, Quý vừa qua, Đoàn Thanh Tùng vẫn cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc bởi ngay từ đầu em không đặt mục tiêu quá cao. “Thật lòng mà nói, khi bắt đầu tham gia cuộc thi, em chỉ nghĩ đơn giản rằng được đứng trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia đã là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng em không ngờ mình lại có thể đi xa đến vậy - trở thành người mang về cầu truyền hình thứ 3 cho Khánh Hòa. Thành tích này giúp em thêm tin tưởng vào khả năng của bản thân và chắc chắn sẽ là động lực để em tiếp tục cố gắng, không chỉ trong học tập mà cả trên những hành trình tri thức phía trước” - nam sinh Khánh Hòa chia sẻ.

Tùng từng là thành viên CLB “Thắp lửa Olympia” tại trường, nơi em được giao lưu, thi đấu và học hỏi với nhiều bạn bè. Chính những lần thử sức ấy giúp em tích lũy thêm kỹ năng, kiến thức và quan trọng hơn cả là sự tự tin, điềm tĩnh mỗi khi bước lên sân khấu.

Chuẩn bị cho trận Chung kết năm, Tùng dành nhiều thời gian ôn luyện và mở rộng kiến thức. Đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi có phạm vi kiến thức rất rộng, đòi hỏi sự tích lũy lâu dài. Ngoài kiến thức, các kỹ năng như bấm chuông, bấm máy tính tốt cũng là ưu thế lớn. Tâm lý cũng là yếu tố quan trọng. Thanh Tùng cho biết, khi đứng ở vị trí “nhà leo núi” mới cảm nhận sức ép lớn, nếu mất bình tĩnh thì có thể đánh mất số điểm. Ngoài ra, yếu tố may mắn cũng không thể thiếu trong mỗi cuộc thi.

Thanh Tùng bên cô giáo và bạn bè trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Nam Nha Trang, Khánh Hòa)

Chia sẻ về điểm tự tin nhất của bản thân tại sân chơi Olympia, Thanh Tùng cho rằng đó là khả năng chịu áp lực. Nam sinh Khánh Hòa dành thời gian xem lại các trận đấu của mình vừa để rút kinh nghiệm, vừa để ôn lại kiến thức cũ.

Thời gian chưa đến Chung kết năm, Thanh Tùng vẫn giữ thói quen đọc báo, theo dõi thời sự cùng gia đình mỗi tối. Nam sinh Khánh Hòa luôn cố gắng duy trì tinh thần tốt nhất để bước vào Chung kết. Đến thời điểm hiện tại - khi ngày thi đấu đã cận kề, Thanh Tùng cho biết cảm thấy khá thoải mái. Tuy cũng có một chút hồi hộp nhưng Tùng tập trung cân bằng việc học, vui chơi và tham gia các hoạt động để giữ tinh thần tích cực, không bị áp lực quá nhiều trước ngày thi.

Trong quá trình chuẩn bị đi thi, Thanh Tùng cho biết em nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình, nhà trường, thầy cô, các anh chị, bạn bè. Mọi người dành cho "chàng trai Olympia" rất nhiều tình cảm, những lời chúc, lời động viên ý nghĩa. Dù kết quả thế nào, Thanh Tùng tin rằng hành trình Olympia sẽ luôn là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò.

Đại diện của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trần Bùi Bảo Khánh bước vào giai đoạn nước rút với quyết tâm cao nhất. Với Khánh, giai đoạn ôn luyện vừa qua không chỉ là những giờ học căng thẳng, mà còn là hành trình khám phá và tích lũy trải nghiệm sống. Em đã rà soát kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, chủ động tìm tòi thêm qua sách học thuật, báo chí, đồng thời thường xuyên lui tới các viện, bảo tàng, triển lãm, sự kiện văn hóa ở Thủ đô - những nơi giúp em làm giàu thêm vốn văn hóa và hiểu biết của mình.

Nam sinh Hà Nội tự tin nhất ở tâm lý vững vàng - yếu tố mà Khánh cho rằng sẽ giúp em bước vào trận Chung kết với tinh thần bình tĩnh, quyết đoán. Khi được hỏi về mục tiêu, em đáp ngắn gọn nhưng với quyết tâm cao, đó là ngôi vị vô địch năm thứ 25.

Niềm đam mê học hỏi của Bảo Khánh thể hiện rõ qua hai môn em yêu thích nhất: Sinh học và tiếng Anh. Với Khánh, Sinh học mở ra thế giới nhiệm màu của sự sống, còn tiếng Anh là “cánh cửa dẫn đến tri thức và cơ hội tương lai”.

Một nguồn động lực lớn khác đến từ chính ngôi trường em theo học. Truyền thống Olympia của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là điều mà Khánh tự hào. Em kể, nhiều anh chị đi trước đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thêm sự tự tin cho em. Đặc biệt, CLB Olympia của trường Ams, nơi Khánh từng giành chiến thắng cấp trường, đã trở thành bệ phóng quan trọng giúp em có mặt tại trận Chung kết năm.

Đường lên đỉnh Olympia với Bảo Khánh không chỉ là một cuộc thi, một chương trình mà còn là một phần không thể tách rời của những năm cấp 3. “Olympia đã mang đến cho em rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc và đầy tự hào, cũng không thiếu những lúc khó khăn, vất vả và căng thẳng, nhưng dù như nào thì cũng đều là những kỉ niệm rất đáng nhớ” - nam sinh Hà Nội chia sẻ - “Olympia cũng là nơi đã cho em cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người bạn rất tuyệt vời có cùng niềm đam mê với tri thức và với chương trình này”.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật (26/10/2025), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và trực tuyến trên Báo điện tử VTV Online (VTV.vn). Mời quý vị đón xem!





