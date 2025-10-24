Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố 3 phương thức tuyển sinh năm 2026

Trong đó, xét tuyển tài năng gồm các phương thức sau: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi; chứng chỉ quốc tế; xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Nhóm xét tuyển thẳng học sinh giỏi gồm những em được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa được xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.

Hằng năm, Kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút nhiều thí sinh tham gia.

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Nhóm xét theo chứng chỉ quốc tế như: SAT, ACT, A-Level, AP, IB. Đối với các chứng chỉ quốc tế có điểm thành phần môn học đánh giá theo hệ chữ.

Bảng quy đổi sang điểm số như sau:

TT Điểm theo hệ chữ Điểm quy đổi theo hệ số thang 10 1 A* 10 2 A 9 3 B 8 4 C 7

Nhóm xét theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn được tính bằng công thức:

Điểm HSNL = Điểm tư duy + Điểm thành tích + Điểm thưởng.

Điểm tư duy tối đa 40, điểm thành tích tối đa 50 và điểm thưởng tối đa là 10.

Như vậy, công thức tính điểm đối với những thí sinh đăng ký xét bằng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn năm nay có sự thay đổi đó là, điểm học bạ được thay bằng điểm tư duy.

Cấu trúc điểm hồ sơ năng lực như sau:

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (TSA), thí sinh sẽ phải tham dự kỳ thi do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

Sẽ có 3 đợt thi dự kiến tổ chức tại 11 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng vào các ngày như sau:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/01/2026; Ngày đăng ký 05-15/12/2025.

Đợt 2: Ngày thi 14-15/03/2026; Ngày đăng ký 05-15/02/2026.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/05/2026; Ngày đăng ký 05-15/04/2026.

Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Bách Khoa Hà Nội vẫn giữ nguyên 11 tổ hợp xét tuyển và môn chính theo các năm trước bao gồm: A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29 và K01.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D04, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển.