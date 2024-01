1 nam idol nhà SM từng dính bê bối lần đầu xuất hiện công khai, tương tác thân mật với Taeyeon (SNSD) và Key (SHINee)!

Mới đây, thành viên SHINee là Key đã tổ chức concert solo có tên gọi 2024 Keyland: On: and On , được kéo dài trong 2 ngày 27 và 28/1/2024. Gia đình cùng bạn bè thân thiết cũng đến xem để ủng hộ anh chàng, điển như Ten, Renjun (NCT), VIVIZ...

Key trong concert solo

2 thành viên NCT là Ten...

... và Renjun (đội nón) đến ủng hộ Key

Bạn thân lâu năm của Key - Taeyeon (SNSD) cũng đến tham dự. Trong suốt buổi diễn, Key cũng gọi tên thành viên SNSD một cách trìu mến và máy quay cũng ghi lại được hình ảnh Taeyeon cầm lightstick ủng hộ Key.

Taeyeon nhiệt tình ủng hộ Key

Tuy nhiên, điều khiến netizen bất ngờ hơn nữa khi họ phát hiện ra người ngồi cạnh Taeyeon chính là cựu thành viên NCT - Lucas. Lâu ngày không gặp, Key cũng hỏi thăm Lucas và nhận được sự hưởng ứng từ đàn em. Đây được cho là lần lộ diện công khai đầu tiên của Lucas sau loạt ồn ào trước đó khá lâu.

Lucas cũng tương tác với Key

Nhiều khán giả cảm thấy vui mừng trước tình bạn của Key, Taeyeon và Lucas nhưng một số người cũng không hài lòng khi thấy thần tượng của mình tương tác với 1 người dính quá nhiều bê bối như cựu thành viên NCT.

Lucas - Hoàng Húc Hi, sinh năm 1999, là thành viên người Trung Quốc thuộc NCT và WayV. Từng là thành viên hút fan và được SM ưu ái bậc nhất, cuối năm 2021, scandal Lucas bị một số fan nữ tố cáo có gian díu, coi thường bố mẹ và đồng nghiệp trong giới, nói xấu thành viên trong nhóm… phải tạm ngừng hoạt động. Fan NCT đặc biệt phản đối sự trở lại của Lucas trong đội hình chung.

Trưa 10/5/2023, SM bất ngờ công bố Lucas rời đội hình NCT - WayV, tiếp tục hoạt động cá nhân. Thông tin khiến cộng đồng fan Kpop "rần rần", đặc biệt là với fan NCT. Sau bê bối tình ái năm 2021, Lucas bị fandom NCT tẩy chay, yêu cầu rời nhóm nhiều lần. Thế nhưng, SM lại luôn im lặng trước phản đối của khán giả. Đầu năm 2023, Lucas được bắt gặp cùng nhân sự cấp cao SM, lộ hình ảnh tập nhảy và được đồn đoán sớm trở lại. Thông tin nam idol rời NCT - WayV khiến fan vui mừng.