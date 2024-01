MLee bật khóc khi kể về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình, có "hành động lạ" với Trang Pháp trước nghi vấn xích mích

Trước khi đến với các bài biểu diễn ở vòng Chung kết 1 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, 14 chị đẹp đã có 1 cơ hội trải lòng, trút bầu tâm sự thông qua chiếc ghế sự thật.

Ở nhóm MLee, trưởng nhóm chính là người đầu tiên được yêu cầu chia sẻ. Không giấu nổi sự xúc động, MLee có những trải lòng chân thật trước những câu hỏi tinh tế của đồng đội. Khi Hồng Nhung hỏi năng lượng từ đâu giúp MLee hoàn thành tốt vai trò nhóm trường, MLee bất ngờ bật khóc. "Từ nhỏ tới lớn, em không ở với ba mẹ ruột, em ở với ba mẹ nuôi người Việt Nam. Em thấy may mắn khi được gia đình ba mẹ nuôi dưỡng, cho em những tình cảm chân chất. Ba mẹ nuôi dạy em mình trao đi điều gì sẽ nhận lại điều đó. Nhưng mà em cũng có nhiều nỗi sợ khi thiếu thốn tình cảm của gia đình. Hồi nhỏ, em sợ mình không ngoan sẽ không được ai thương” – MLee bộc bạch.

MLee bật khóc khi chia sẻ về quá khứ

Lúc nhỏ, nữ ca sĩ bị trêu ghẹo là không có ba mẹ. Từ đó, cô hình thành những nỗi sợ vô hình nhưng may mắn nhờ có gia đình bố mẹ nuôi nên MLee đã vượt qua và trưởng thành trong sự yêu thương: "Năm lớp 6, những người xung quanh thường nói với em: Bạn này không có ba mẹ đâu. Em rất sợ những cảm giác đó. Nhưng may mắn là ba mẹ nuôi đã luôn vun đắp, cho em những suy nghĩ tích cực. Chính điều đó đã nuôi lớn em trở thành con người ngày hôm nay. Em cảm thấy rất may mắn và trân trọng điều đó”.

Diệu Nhi xúc động khi nghe câu chuyện của người em, cô nói chỉ cần em chân thành chắc chắn sẽ được mọi người yêu thương. Diệp Lâm Anh nói với MLee, cô là người đó tâm. Quan điểm này của cô được Phương Vy ủng hộ. Phương Vy từng rất biết ơn và trân trọng MLee khi nữ rapper đã đồng hành cùng cô luyện tập bài hát Đường cong cho Công diễn 5 tới 4 giờ sáng. “ Không chỉ có tâm với bài nhóm, MLee rất hỗ trợ mọi người trong những bài tình diễn cá nhân. Em chưa thấy một ai mà sẵn lòng với người khác như vậy” – Phương Vy nói.

Bên cạnh đó, nhiều khoảnh khắc tình cảm giữa Trang Pháp và MLee cũng được hé lộ trong tập này dù trước đó, cả 2 từng vướng tin đồn xích mích. Ở phân đoạn bốc thăm chọn thứ tự diễn, MLee bày tỏ với Trang Pháp: "Thực ra là chung kết rồi, em biết ai cũng vất vả nên em mong muốn team em và team chị, 14 chị em chúng ta sẽ có 1 chung kết đặc biệt nhất.

Trang Pháp - MLee tình cảm ở Chung kết 1

Trước đó, MLee và Trang Pháp từng chung team ở Công 3. Netizen đã chia sẻ lại bài đăng của MLee về quá trình làm nên tiết mục Ước gì - Mưa phi trường ở vòng công diễn 3 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Bài đăng này khá dài, kể lể và khen ngợi về các chị đẹp cùng đội với MLee gồm Lệ Quyên, Hồng Nhung, Huyền Baby, Trang Pháp.

Tuy nhiên, tới phần MLee viết về Trang Pháp, cư dân mạng không khỏi giật mình vì ẩn ý chê bai đàn chị. Cụ thể, MLee nói rằng cô biết Trang Pháp muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng nên đã tin tưởng giao cho Trang Pháp nhiệm vụ làm nhạc với DTAP.

Cũng theo lời MLee nói thì Trang Pháp làm việc chẳng tới đâu, mọi thứ cứ rối nùi, phải đến khi MLee tất tả chạy đến tìm DTAP thì mọi thứ mới xong xuôi, trót lọt. Từ đó, dấy lên tin đồn bất hoà giữa 2 chị đẹp trong chương trình.