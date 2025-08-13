1 món màu trắng ăn trước bữa chính giúp tiêu hóa khỏe, đốt mỡ thừa, chống lão hóa, hạ đường huyết: Mua đâu cũng có!

Sữa chua là thực phẩm quá quen thuộc với mọi lứa tuổi. Thường được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe - nhất là hệ tiêu hóa, có giá bình dân lại cực dễ mua ở bất cứ cửa hàng tạp hóa hay siêu thị nào. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thời điểm ăn sữa chua có thể quyết định tác dụng của nó.

Ví dụ như nếu ăn sau bữa chính, sữa chua phát huy tối đa lợi ích cho hệ vi sinh đường ruột vì lợi khuẩn ít bị axit dạ dày tiêu diệt. Nhưng khi ăn trước bữa chính, món ăn tưởng chừng chỉ để tráng miệng này lại đem tới loạt lợi ích bất ngờ cho cả sức khỏe và sắc đẹp.

Nhưng lưu ý là nên ăn trước bữa khoảng 30 phút, lượng khuyến nghị 150-200g và ưu tiên sữa chua chua ít béo, ít đường. Lúc này sữa chua sẽ giúp bạn:

1. Giúp hạ và ổn định đường huyết

Giáo sư Yagi thuộc Trung tâm Nghiên cứu Căng thẳng Glycation, Đại học Doshisha, (Nhật Bản) cho biết protein trong sữa chua kích thích tiết insulin và thúc đẩy hormone GLP-1 ở ruột, giúp hạ đường huyết hiệu quả. Nghiên cứu tại Nhật trên 10 người (20-40 tuổi) so sánh ba chế độ: ăn cơm trực tiếp, ăn salad trước cơm, ăn 200g sữa chua trước cơm. Kết quả là nhóm ăn sữa chua trước có mức tăng đường huyết thấp nhất và hạ nhanh nhất sau bữa.

2. Tốt cho tiêu hóa, kích thích thèm ăn

Nghiên cứu của Đại học Nebraska-Lincoln (Mỹ) cho thấy lợi khuẩn Lactobacillus trong sữa chua giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng. Ăn sữa chua trước bữa chính còn kích thích tiết dịch vị, giúp người ăn có cảm giác ngon miệng hơn.

3. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hạn chế tích mỡ

Cũng theo Giáo sư Yagi, axit lactic trong sữa chua làm chậm quá trình thức ăn rời khỏi dạ dày, kéo dài cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa chính. Cơ chế này đặc biệt hữu ích ở người thừa cân, giúp giảm calo nạp vào mà không gây cảm giác đói.

4. Giảm viêm và bảo vệ tim mạch

Nghiên cứu của Đại học Wisconsin (Mỹ) cho thấy ăn 230ml sữa chua ít béo trước bữa ăn giúp giảm phản ứng viêm do bữa ăn nhiều calo gây ra. Thử nghiệm 9 tuần chứng minh sữa chua cải thiện các chỉ dấu sinh học liên quan đến độc tố nội sinh, từ đó giảm nguy cơ tim mạch và hội chứng chuyển hóa lâu dài.

5. Làm chậm quá trình lão hóa

Giáo sư Yagi cảnh báo đường huyết tăng đột ngột sẽ kích hoạt “glycation” - quá trình đường gắn vào protein, làm biến đổi cấu trúc, gây nếp nhăn, da chảy xệ, xơ vữa động mạch và loãng xương. Ăn sữa chua trước bữa giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, hạn chế glycation và góp phần duy trì làn da, sức khỏe xương, mạch máu.

6. Cải thiện chuyển hóa glucose ở người béo phì

Một nghiên cứu tại Nhật Bản phát hiện whey protein trong sữa chua làm tăng đáng kể GLP-1 - hormone điều hòa đường huyết và chuyển hóa glucose. Tác dụng này giúp người béo phì xử lý đường hiệu quả hơn, giảm gánh nặng cho tuyến tụy và hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường type 2.

7. Tăng cường miễn dịch

Nghiên cứu đăng trên British Journal of Nutrition cho thấy tiêu thụ sữa chua chứa probiotics mỗi ngày giúp tăng số lượng tế bào miễn dịch NK (Natural Killer) và tăng sản xuất kháng thể IgA, từ đó nâng khả năng chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh, đặc biệt ở đường hô hấp và tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Family Doctor