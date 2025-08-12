Chàng trai 26 tuổi suy thận cấp, phải hồi sức tích cực suốt 60 ngày

Mới đây, một nam thanh niên 26 tuổi ở Trung Quốc đã phải nhập viện khẩn cấp vì suy thận cấp, được hồi sức tích cực suốt 60 ngày. Cậu có cuộc sống tưởng chừng bình thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều “quả bom hẹn giờ” về sức khỏe. Áp lực công việc, guồng quay gấp gáp của cuộc sống khiến cậu dần hình thành những thói quen tưởng vô hại mà lại bào mòn thận từng ngày.

Thói quen đầu tiên là ăn uống thiếu lành mạnh. Chàng trai đặc biệt ưa chuộng các món mặn, giàu đạm, thường xuyên ăn ngoài và dùng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh. Đây là nhóm thực phẩm chứa lượng muối và chất béo cao, lâu ngày khiến thận phải làm việc quá tải, dẫn đến suy giảm chức năng. Thêm vào đó, cậu còn tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, yếu tố làm tăng nguy cơ tiểu đường, mà tiểu đường lại là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận.

Thứ hai là lối sống ít vận động. Công việc văn phòng khiến anh chàng ngồi lì nhiều giờ, hiếm khi tập luyện. Việc này không chỉ làm chậm quá trình trao đổi chất, tích tụ độc tố trong cơ thể mà còn giảm khả năng lọc máu và thải chất của thận. Trong khi đó, chỉ cần duy trì ít nhất 30 phút vận động vừa phải mỗi ngày như đi bộ nhanh, đạp xe hay bơi lội, thận đã có thể “thở” dễ dàng hơn.

Thói quen thứ ba cũng là “đòn chí mạng” là thức khuya và làm việc quá sức. Chàng trai thường xuyên làm thêm đến đêm muộn, thiếu ngủ kéo dài khiến hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể không có thời gian phục hồi. Đặc biệt, thận vốn cần ban đêm để tự sửa chữa và lọc bỏ độc tố, nên việc thức khuya triền miên chẳng khác nào “cắt” mất cơ hội tái tạo của cơ quan này.

Trường hợp của chàng trai là lời nhắc nhở rõ ràng sức khỏe thận và cả sức khỏe tổng thể phụ thuộc nhiều vào những thói quen hàng ngày. Để phòng tránh suy thận, cần bắt đầu từ việc ăn uống hợp lý (giảm muối, đường, chất béo; tăng rau xanh, trái cây), vận động đều đặn, ngủ đủ 7–8 tiếng và đi khám định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Với nhịp sống căng thẳng hiện nay, giới trẻ Việt Nam cũng đang đối mặt với những nguy cơ tương tự. Một cốc trà sữa thay nước lọc, bữa tối với đồ ăn nhanh, cộng thêm cú “cày” deadline xuyên đêm, tất cả đều đang âm thầm đặt gánh nặng lên thận. Thay đổi sớm hôm nay sẽ quyết định sức khỏe của bạn trong 10-20 năm tới.

Nguồn và ảnh: 360doc.com