Nghiên cứu trên 30.000 người phát hiện thời điểm "vàng" tập thể dục để sống thọ: Không phải 6 giờ sáng

Thế nhưng, một nghiên cứu của Đại học Sydney (Úc) lại chỉ ra tập thể dục vào buổi tối, cụ thể là từ 18 giờ tới nửa đêm, có tác dụng tốt nhất trong việc kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Diabetes Care.

Buổi tối - thời điểm “vàng” tập thể dục để sống thọ

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của 30.000 người trong hơn 8 năm. Những người tham gia nghiên cứu đều mắc bệnh béo phì và có độ tuổi trên 40. Trong số này, có gần 3.000 người bị tiểu đường tuýp 2.

Tập thể dục buổi tối có lợi hơn trong việc kéo dài số năm sống thọ (Ảnh minh họa).

Những người tham gia nghiên cứu được đeo một thiết bị theo dõi hoạt động liên tục trong 7 ngày. Sau đó, các nhà nghiên cứu chia họ thành 3 nhóm theo khung thời gian mà họ hoạt động nhiều nhất: buổi sáng, buổi chiều và buổi tối.

Sau 8 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu xem xét một số yếu tố về lối sống của những người tham gia nghiên cứu bao gồm hút thuốc, uống rượu, mức độ tiêu thụ trái cây và rau củ, trình độ học vấn, giới tính, độ tuổi. Kết quả cho thấy, những người tập luyện, vận động nhiều vào buổi tối có tuổi thọ cao hơn so với nhóm hoạt động nhiều vào các khung giờ còn lại.

Thông tin này trái ngược với một số nghiên cứu trước đây cho rằng tập thể dục vào buổi sáng mới mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe, đặc biệt với mục đích giảm cân.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, bất kỳ hoạt động thể chất nào từ mức độ trung bình tới mạnh đều mang lại tác dụng này, miễn là hoạt động đó có thể giúp bạn tăng nhịp tim và nhịp thở dù chỉ kéo dài vài phút. Các hoạt động có thể là đi bộ nhanh, leo cầu thang, chạy bộ hoặc thậm chí là dọn dẹp nhà cửa.

Những lợi ích khác của tập thể dục buổi tối

Tập thể dục vào buổi tối mang lại nhiều lợi ích (Ảnh minh họa).

Theo Very Well Fit, tập thể dục buổi tối có thể mang lại những lợi ích sau đây:

Cải thiện hiệu suất tập luyện

Cơ bắp có nhịp sinh học riêng và nghiên cứu cho thấy sức mạnh cơ đạt đỉnh vào cuối ngày. Nhiệt độ cơ thể cao hơn vào buổi tối giúp tăng độ linh hoạt, sức mạnh và sức bền, khiến bạn tập hiệu quả hơn so với buổi sáng.

Giải tỏa áp lực trong ngày

Tập sau giờ làm là cách “ngắt kết nối” với căng thẳng nhờ endorphin – hormone giúp cải thiện tâm trạng và tăng khả năng chống lại stress.

Tận dụng không gian và thiết bị

Tập muộn, nhất là sau 10 giờ đêm, thường giúp bạn tránh cảnh phòng gym đông đúc, dễ thử máy mới hoặc tập với thiết bị mà bạn thường bị xếp hàng chờ vào ban ngày.

Ngủ ngon hơn

Ngược với quan niệm phổ biến, tập thể dục vừa phải trước khi ngủ (như chạy bộ tốc độ vừa phải, đạp xe) có thể giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. Tuy nhiên, cần tránh bài tập cường độ cao sát giờ ngủ vì có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Khi tập thể dục buổi tối, mọi người nên chọn các bộ môn như yoga (đặc biệt là các bài thở), đi bộ thư giãn hoặc giãn cơ nhẹ nhàng. Và điều quan trọng nhất đó là hãy duy trì tập luyện đều đặn theo kế hoạch đã đặt ra.