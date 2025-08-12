Tố cáo 7 dấu hiệu của loại ung thư có chữa kịp vẫn rất khó sinh con, nhưng cực "thích" tấn công nữ giới trẻ

Đó là bệnh ung thư nội mạc tử cung. Một bệnh ác tính xuất phát từ lớp niêm mạc bên trong tử cung - nơi trứng đã thụ tinh làm tổ. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 90%. Tuy nhiên, ngay cả khi chữa khỏi, bệnh vẫn có thể cướp đi cơ hội làm mẹ của nhiều phụ nữ.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân là phác đồ điều trị có hiệu quả cao thường bao gồm cắt bỏ tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng để loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư. Việc này khiến bệnh nhân mất khả năng mang thai tự nhiên. Ngay cả các trường hợp được bảo tồn tử cung bằng thuốc nội tiết vẫn đối mặt nguy cơ tái phát cao, buộc phải điều trị triệt để sau đó.

Đáng chú ý, ung thư nội mạc tử cung không còn là “bệnh của phụ nữ tuổi mãn kinh” như 10 - 20 năm trước đây. Nhiều ca bệnh ở độ tuổi 20-30 đã được ghi nhận, nhất là ở người béo phì, rối loạn nội tiết, hội chứng buồng trứng đa nang hoặc lối sống ít vận động. Sự “trẻ hóa” này khiến căn bệnh trở thành mối đe dọa kép: vừa nguy hiểm tính mạng, vừa tước đi khả năng sinh con ở độ tuổi sung sức nhất.

7 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư nội mạc tử cung chị em nào cũng cần phải biết

Để phòng ngừa ung thư nội mạc tử cung, chị em nên duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đường và chất béo, đồng thời khám phụ khoa định kỳ. Và đặc biệt là đi khám ngay nếu có các dấu hiệu thường thấy khi mắc loại ung thư nguy hiểm này như sau:

Kinh nguyệt bất thường

Chu kỳ kinh kéo dài bất thường, lượng máu ra nhiều hơn hoặc quá ít so với trước đây là dấu hiệu niêm mạc tử cung tăng sinh không kiểm soát. Nếu tình trạng này lặp lại liên tục nhiều tháng, khả năng cao là rối loạn nội tiết hoặc tổn thương cấu trúc tử cung. Đây là dấu hiệu sớm nhưng dễ bị nhầm với rối loạn kinh nguyệt thông thường.

Ảnh minh họa

Ra máu âm đạo ngoài kỳ kinh

Chảy máu bất ngờ giữa chu kỳ, sau khi vận động mạnh hoặc quan hệ tình dục là triệu chứng báo động đỏ. Hiện tượng này xảy ra do mạch máu ở niêm mạc tử cung bị phá vỡ bởi tế bào bất thường. Kể cả lượng máu ít cũng không nên bỏ qua vì có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư.

Đau vùng chậu hoặc bụng dưới kéo dài

Cơn đau âm ỉ, cảm giác nặng trĩu hoặc đau quặn ở vùng chậu và bụng dưới không giảm khi nghỉ ngơi có thể liên quan đến sự phát triển của khối u. Khi tế bào ung thư xâm lấn, chúng gây áp lực lên cơ, dây chằng và cơ quan lân cận. Nếu kèm theo rối loạn kinh nguyệt, nguy cơ mắc bệnh càng cao.

Tiết dịch âm đạo bất thường

Dịch tiết có màu vàng, nâu hoặc lẫn máu, mùi hôi dai dẳng dù đã điều trị viêm nhiễm có thể là dấu hiệu của tổn thương ác tính. Tế bào ung thư khiến niêm mạc tử cung bong ra nhiều hơn, tạo ra dịch loãng hoặc đặc bất thường. Đây là triệu chứng xuất hiện khá sớm, dễ nhận thấy.

Đau hoặc chảy máu khi quan hệ

Niêm mạc tử cung dày lên hoặc có khối u sẽ khiến các mao mạch dễ vỡ khi có tác động cơ học. Nhiều phụ nữ trẻ bỏ qua dấu hiệu này vì nghĩ do tư thế hoặc khô âm đạo. Tuy nhiên, nếu tình trạng lặp lại thường xuyên, cần đi khám để loại trừ bệnh lý nghiêm trọng.

Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân

Việc giảm cân không chủ ý, đặc biệt từ 3-5 kg trong vòng 1-2 tháng, có thể là hậu quả của quá trình tiêu hao năng lượng do tế bào ung thư phát triển. Cơ thể lúc này phải hoạt động liên tục để đối phó, dẫn tới mất cơ và mỡ nhanh chóng. Đây là dấu hiệu cảnh báo toàn thân chứ không chỉ ở tử cung.

Mệt mỏi kéo dài, thiếu năng lượng

Ảnh minh họa

Sự phá hủy mô và mất máu âm ỉ từ tử cung khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu máu, thiếu oxy. Người bệnh thường cảm thấy kiệt sức, hoa mắt, khó tập trung dù vẫn ăn ngủ bình thường. Nếu mệt mỏi đi kèm các triệu chứng trên, cần lập tức kiểm tra chuyên khoa.