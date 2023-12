1 loại nước ngọt nhưng có chỉ số đường huyết thấp, cứu tinh cho người giảm cân: Rất sẵn ở chợ Việt

Nước dừa tươi là một thức uống ngọt bùi và thanh mát được nhiều người yêu thích. Không chỉ giải khát, loại nước này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe người sử dụng. Theo VerywellHealth, nước dừa được coi là thức uống thể thao có nguồn gốc thiên nhiên vì hàm lượng vitamin C và kali cao; ít calo và chất béo. Một cốc nước dừa nguyên chất (240g) có 44 calo, 64mg natri, 10,4g carbs; 9,6g đường; 0,5g protein; 24,3mg vitamin C; 404mg kali.

Loại nước này cũng có chỉ số đường huyết (GI) thấp, 54 và tải lượng đường huyết là 3. Nên đây là một trong những thức uống thích hợp dành cho người tiểu đường.

Dưới đây là một số lợi ích về sức khỏe cho người sử dụng thường xuyên:

Kiểm soát đường huyết

Theo Sức khỏe & Đời sống, nước dừa có hàm lượng đường thấp và chứa một lượng hợp lý kali, magie, mangan, vitamin C và L-arginine. Hàm lượng đường thấp trong nước dừa không ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu.

Hơn nữa, hàm lượng kali, magie, mangan, vitamin C và L-arginine cao có thể làm tăng độ nhạy cảm của tế bào với insulin. Do đó, nó giúp kiểm soát lượng đường trong máu và phù hợp với những người mắc bệnh đái tháo đường.

Nước dừa là lựa chọn an toàn cho những người mắc bệnh đái tháo đường vì nó chứa lượng tự nhiên tối thiểu và chỉ số đường huyết thấp. Do đó, bệnh nhân đái tháo đường uống nước dừa đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và do đó, không gây ra các biến chứng đái tháo đường.

Theo Alpa Momaya chuyên về Dinh dưỡng lâm sàng, Chế độ ăn kiêng và Quản lý cân nặng, khi uống nước dừa bạn không nên pha thêm đường hoặc không uống nước dừa đóng chai có pha thêm chất tạo ngọt vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu.

Mặc dù nước dừa không gây tăng đường huyết nhưng các chuyên gia y tế khuyên bệnh nhân đái tháo đường tốt nhất không nên uống thường xuyên hàng ngày. Người bệnh có thể thỉnh thoảng uống nước dừa nếu đường huyết được kiểm soát tốt.

Hỗ trợ giảm cân

Nước dừa là thức uống hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Điều này là do nước dừa có hàm lượng khoáng chất cao, chứa ít calo và ít đường hơn các loại trái cây khác. Một cốc nước dừa chỉ chứa khoảng 46 calorie và một lượng lớn các dưỡng chất tốt cho sức khỏe bao gồm chất xơ, kali, protein và vitamin C.

Loại nước này giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất, cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, đồng thời giúp đốt cháy mỡ thừa và giảm sự tích cụ chất béo trong cơ thể.

Do chứa chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các loại oxy phản ứng, nước dừa giúp cải thiện độ nhạy insulin. Khi cơ thể nhạy cảm với insulin, bạn sẽ ít bị tăng cân hơn.

Để phát huy tối đa hiệu quả giảm cân, bạn nên uống nước dừa nguyên chất trước khi ăn sáng khoảng 30-45 phút, sau bữa trưa 30 phút hoặc vào buổi tối. Ngoài ra, bạn có thể thêm canh vào nước dừa để tăng hiệu quả giảm cân.

Phòng ngừa sỏi thận

Sỏi thận là kết quả của quá trình tích tụ quá nhiều các tinh thể làm từ oxalat, canxi và một số chất khác trong nước tiểu. Khi sỏi phát triển ngày càng nhiều, gia tăng cả về kích thước lẫn độ cứng có thể gây ra nhiều đau đớn, khó chịu cho bệnh nhân. Thậm chí nhiều trường hợp còn phải phẫu thuật để loại bỏ những viên sỏi này ra khỏi cơ thể.

Nước dừa có khả năng ngăn ngừa việc hình thành sỏi thận hoặc sỏi ở bất kỳ bộ phận nào của hệ tiết niệu. Ngoài ra nó còn hỗ trợ giảm thiểu số lượng sỏi kết tụ, hạn chế việc sản sinh ra các gốc tự do nhờ chu trình phân giải nồng độ oxalat cao có trong nước tiểu.

Giúp giảm huyết áp

Theo kết quả của các nghiên cứu, nước dừa có tác dụng cải thiện huyết áp tâm thu, hàm lượng kali có trong nước dừa được chứng minh là giúp hạ huyết áp ở người có huyết áp trung bình và cao. Ngoài ra, nước dừa còn có khả năng ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông.

Tăng cường trao đổi chất

Nước dừa có nhiều hoạt chất sinh học giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu hóa nên quá trình phân hủy chất béo diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, sự linh hoạt trong quá trình trao đổi chất cho phép cơ thể bạn sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng khác nhau, bao gồm cả glucose, đảm bảo mức glucose ổn định.

Tổng hợp