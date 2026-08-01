1 loại gia vị lọt top "thực phẩm tốt nhất thế giới": Người Việt đã ăn từ lâu, là "khắc tinh" cực mạnh của ung thư

Tỏi là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhờ chứa nhiều hợp chất có lợi cho cơ thể, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện một số vấn đề sức khỏe.

Vào tháng 3/2023, chuyên trang ẩm thực BBC Good Food công bố danh sách 20 thực phẩm tốt nhất thế giới. Phần lớn những cái tên trong danh sách có nguồn gốc thực vật như cải xoong (hạng 20), lựu (16), hạt dẻ cười (15), hành tây(14) và bơ (1). Đặc biệt, trong số đó có một loại gia vị vượt qua nhiều loại thực phẩm vốn được xem là giàu dinh dưỡng để đứng ở vị trí thứ 7. Đó là tỏi.

Tỏi là loại nguyên liệu phổ biến trong mọi căn bếp Việt. Gia vị này dùng ăn sống hay nấu chín đều được dung nạp tốt và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ là giúp các món ăn thêm phần thơm ngon, bổ dưỡng, tỏi còn là loại "tiên dược" giúp phòng tránh và ngăn ngừa nhiều chứng bệnh khác nhau.

Theo nghiên cứu trung bình cứ 1 củ tỏi có chứa 1mg natri, 12mg kali, 4mg photpho. Không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà tỏi còn có khả năng hạ lượng cholesterol trong cơ thể để hạn chế viêm nhiễm ở thận. Các hoạt chất có trong tỏi cũng giúp làm giảm nồng độ chì và cadmium trong thận, tim, gan, lá lách và máu. Bên cạnh đó, các hợp chất chiết xuất từ tỏi như alliin, allicin, diallyl disulfide...cũng được chứng minh có hiệu quả trong giảm kháng insulin.

Ngoài ra, các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi có thể thúc đẩy cơ thể sản sinh ra một loại enzyme. Nó có tác dụng chống đột biến (ung thư là một dạng đột biến tế bào), tăng cường chức năng giải độc của enzyme, can thiệp vào sự hoạt hóa của các chất gây ung thư, ngăn ngừa sự hình thành ung thư, tăng cường chức năng miễn dịch, ngăn chặn sự hình thành peroxy hóa lipid và chống lại các đột biến,…

Trong những năm gần đây, người ta phát hiện ra rằng tỏi có tác dụng hạ đường huyết rất tốt và có thể được sử dụng như một phương thuốc ăn kiêng cho bệnh nhân đái tháo đường.

4 lưu ý khi ăn tỏi ai cũng nên nhớ

Để tận dụng những lợi ích của tỏi mà không gây tác dụng không mong muốn, khi sử dụng loại gia vị này, mọi người cần lưu ý một số điều quan trọng:

1. Không ăn tỏi khi bị tiêu chảy

Đó là do khi người bệnh bị tiêu chảy, vi khuẩn gây bệnh sẽ xâm nhập vào đường ruột.

Tỏi có tính cay nồng, ăn vào lúc này sẽ kích thích thành ruột, gây xung huyết, tắc nghẽn mạch máu và phù nề, khiến dịch mô chảy vào ruột nhiều hơn, làm tình trạng tiêu chảy trầm trọng hơn.

2. Không ăn quá nhiều

Tỏi chỉ là một loại gia vị vì vậy nên không cần ăn quá nhiều mỗi ngày. Tiêu thụ quá nhiều sẽ gây gánh nặng cho dạ dày. Người lớn chỉ nên ăn 2-3 nhánh tỏi sống và 4-5 nhánh tỏi nấu chín mỗi ngày là vừa đủ.

3. Không ăn khi bụng đói

Tỏi có vị rất cay, ăn khi bụng đói sẽ gây kích ứng dạ dày, khó chịu. Do đó, tốt nhất nên ăn một chút đồ ăn trước khi ăn tỏi.

4. Bệnh nhân mắc các bệnh về mắt không nên ăn tỏi

Trung y có câu: "Tỏi có trăm cái lợi, duy chỉ hại con mắt". Do đó, nếu bạn là người đang mắc các bệnh về mắt, hãy hạn chế ăn tỏi. Đặc biệt là những người bệnh có sức khoẻ yếu, khí huyết suy nhược càng cần phải chú ý không nên ăn tỏi, nếu không sẽ xuất hiện các triệu chứng như mắt mờ, giảm thị lực, ù tai khi về già.

(Tổng hợp)