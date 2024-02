1 loại củ vừa giúp bạn sống thọ tới 100 tuổi, vừa hạ đường huyết hiệu quả: Có bán ở chợ Việt

Theo Express, khoai lang tím là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của người Okinawa, Nhật Bản - một trong những nơi có nhiều người sống thọ nhất thế giới.

Trên chương trình “Live to 100: Secrets of the Blue Zone”, loại thực phẩm này được ca ngợi là bí quyết để sống thọ. Sau hơn 1 thập kỷ nghiên cứu về người Okinawa, các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng tất cả người dân Okinawa từ 90 tuổi trở lên đều ăn trung bình 0,5kg khoai lang tím/ngày.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoai lang tím chứa anthocyanin, giúp tế bào khỏe mạnh ở mức độ vi mô.

Chaitra Sandeep, Chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Manipal, Bengaluru cho rằng hợp chất này hoạt động như một hàng rào bảo vệ chống lại các vị khuẩn và mầm bệnh có hại.



Trong khoai lang tím còn chứa nhiều vitamin chống oxy hóa và chống viêm như C và E. Ngoài ra việc bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày còn giúp bạn cung cấp cho cơ thể vitamin A, B6, C, mangan, chất xơ, kali và hàng loạt những dưỡng chất khác.

Chính vì thế, không dừng lại ở việc gia tăng tuổi thọ, sử dụng khoai lang tím còn đem đến nhiều công dụng tuyệt vời khác.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Chất flavonoid trong khoai lang tím đã được chứng minh là giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm đã quan sát thấy chiết xuất từ khoai lang tím giàu flavonoid làm giảm stress oxy hóa và kháng insulin bằng cách bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Trong khoai lang tím có các tinh bột kháng, giúp tăng sự phát triển của Bifidobacteria - vi khuẩn lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.

Các vi khuẩn này trong đường ruột sẽ tạo ra các vitamin B, các axit béo lành mạnh, hỗ trợ sự phân hủy của carbs phức tạp và chất xơ. Từ đó sẽ giúp cho bạn có một đường ruột khỏe mạnh.

Chúng thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư đại trực tràng, bệnh viêm ruột (IBD) và hội chứng ruột kích thích (IBS).

Hỗ trợ giảm huyết áp

Một trong những lợi ích khác của khoai lang tím chính là có tác dụng hạ huyết áp. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa ấn tượng của chúng.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy khoai lang tím có chứa chất chống oxy hóa có thể giúp giảm huyết áp theo cách tương tự như các loại thuốc hạ huyết áp thông thường. Tuy nhiên, đây chỉ là những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Cần thêm nhiều nghiên cứu trên người trước khi kết luận liệu ăn khoai lang tím có thể làm giảm huyết áp của bạn hay không.

Phòng ngừa và điều trị ung thư

Khoai lang tím đặc biệt hiệu quả trong việc chống ung thư. Các thành phần có trong khoai lang tím có thể ức chế sự phát triển của các bệnh ung thư cụ thể như ung thư dạ dày, ung thư vú và ung thư ruột kết.

Chiết xuất từ khoai lang có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, đảm bảo rằng ung thư không lan rộng hoặc phát triển đến bất kỳ bộ phận nào khác của tuyến tiền liệt.

Nồng độ anthocyanin cao trong khoai lang tím là lý do giải thích vì sao loại củ này có ích trong hoạt động chống ung thư trong ung thư vú và ung thư dạ dày.

Cải thiện triệu chứng của bệnh hen suyễn

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn uống nhiều chất chống oxy hóa như vitamin A và C có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Một đánh giá của 40 nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện của bệnh hen suyễn ở người lớn có liên quan đến lượng vitamin A thấp.

Chính vì thế, những người bị hen suyễn nên bổ sung khoai lang tím vào thực đơn hằng ngày của mình. Khoai lang tím là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin A và C, giúp bạn đạt được mức tiêu thụ hàng ngày đối với các loại vitamin này.

Cải thiện thị lực

Vitamin A có trong khoai lang tím giúp cải thiện thị lực. Tình trạng thiếu vitamin A sẽ dẫn đến thị lực kém và cũng có thể là nguyên nhân gây mù lòa. Ngoài ra, tình trạng này cũng liên quan đến các bệnh về mắt như loét giác mạc, khô giác mạc và viêm kết mạc.

Vitamin A, C và E có trong loại củ này rất tốt trong việc cải thiện thị lực tốt hơn và ngăn ngừa các vấn đề về mắt.

Quản lý cân nặng

Trong khoai lang tím chứa một lượng chất xơ có thể lên men và hòa tan giúp cơ thể tự điều chỉnh cân nặng một cách tự nhiên. Vì vậy, việc tiêu thụ khoai lang sẽ dẫn đến lượng chất xơ cao hơn, giúp giảm cân hiệu quả.