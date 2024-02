Thận khỏe nhờ 4 loại quả “thần dược”, ngừa ung thư lại ổn định đường huyết: Việt Nam có bán

Quả anh đào

Quả anh đào (cherry) là một trong những loại quả có chỉ số đường huyết thấp nhất với chỉ số GI là 22, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe về mọi mặt. Đặc biệt là loại anh đào chua ít kali có thể hỗ trợ huyết áp duy trì ở mức khỏe mạnh.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Catalina Ruz, anh đào rất giàu vitamin A và chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm huyết áp trong khi đó việc kiểm soát huyết áp rất quan trọng để ngăn ngừa tổn thương thận. Vậy nên loại quả này trở thành lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn giúp thận khỏe mạnh.

Quả anh đào chứa nhiều loại chất chống oxy hóa, trong đó có chất anthocyanin có thể làm tăng sản xuất insulin, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Lượng chất chống oxy hóa dồi dào còn có thể ngăn ngừa các bệnh mãn tính, trong đó có tiểu đường.

Loại quả này còn rất giàu chất xơ, làm chậm quá trình chuyển hóa của đường, ngăn đường huyết tăng đột biến. Theo một nghiên cứu năm 2018 của các nhà khoa học châu Âu, ăn quả anh đào có liên quan đến việc giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa gây ra bệnh tiểu đường type 2.

Táo

Táo ít kali, phốt pho và natri nên có thể bổ sung vào chế độ ăn thân thiện với thận. Loại quả này có đặc tính chống viêm và hàm lượng chất xơ cao, loại bỏ độc tố khỏi đường tiêu hóa và giảm tải cho thận. Nhờ chất xơ dồi dào nên táo cũng giúp giảm các yếu tố nguy cơ khác nhau gây ra bệnh thận, chẳng hạn như lượng đường trong máu cao và cholesterol.

Táo cũng là nguồn giàu nhóm chất chống oxy hóa polyphenol, liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và chống lại một số loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại tràng. Một nghiên cứu trên 38.000 người cho thấy những người ăn nhiều hơn 1 quả táo mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 thấp hơn 28% so với những người không ăn bất kỳ quả táo nào.

Ớt chuông

Ớt chuông có hàm lượng kali thấp hơn so với nhiều loại rau quả khác vậy nên đây là thực phẩm tuyệt vời cho người muốn thận khỏe. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong loại quả này giúp đảo ngược tác hại do các gốc tự do gây ra, tăng cường khả năng miễn dịch.

Không chỉ là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, ớt chuông còn chứa vitamin A tốt cho thị lực và chất xơ dồi dào thúc đẩy sức khỏe đường ruột, giảm mức cholesterol. Thực phẩm giàu chất xơ như ớt chuông cũng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Với đặc tính chống oxy hóa, loại quả này có thể giúp cơ thể chống lại nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm, bệnh tiểu đường cũng như các bệnh về thần kinh như Alzheimer, Parkinson.

Việt quất

Việt quất chứa ít kali, natri và phốt pho nhưng lại giàu chất chống oxy hóa anthocyanidin, giúp giảm viêm và tăng cường sức khỏe thận. Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, nam việt quất đều thân thiện với thận, phù hợp với cả người đang mắc bệnh thận. Việt quất còn là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C tuyệt vời, ngăn ngừa tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra.

Việt quất có chỉ số đường huyết (GI) là 53, được xếp vào nhóm thực phẩm có chỉ số GI thấp phù hợp với người đang muốn kiểm soát đường huyết. Chất xơ dồi dào trong loại quả này giúp kiểm soát lượng đường trong máu, trong khi đó các chất chống oxy hóa làm tăng độ nhạy insulin, ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2.Bên cạnh đó việt quất cũng hiệu quả trong việc chống lão hóa và một số loại ung thư, giảm huyết áp và ngừa bệnh tim mạch cũng như cải thiện chức năng não.

Theo Healthline, MedicineNet