1 loại cá được ví như "nhân sâm dưới nước" là "thuốc" hạ đường huyết, dưỡng thận hiệu quả: Rất sẵn ở Việt Nam

Cá chạch là loài cá rất quen thuộc với làng quê Việt Nam đặc biệt là miền Tây. Loại cá này có thể chế biến thành rất nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng.

Theo Đông y, các chạch có vị ngọt, tính bình, mang lại rất nhiều công dụng vàng cho sức khỏe. Do đó, không ngạc nhiên khi loại cá này được các nhà y học Trung Quốc gọi là “nhân sâm dưới nước”. Còn theo Tây y, cá chạch có tới 17 acid amin thiết yếu nên dễ hấp thụ khi ăn, được xếp vào nhóm thực phẩm có nhiều công dụng chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe. Do đó, bạn có thể bổ sung loại cá này vào thực đơn mỗi ngày của gia đình để bồi bổ cơ thể và khỏe mạnh hơn.

Dưới đây là một số công dụng đặc biệt của cá chạch mà nhiều người có thể chưa biết:

1. Hạ đường huyết

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng chạch có vị ngọt, tính bình, là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hàm lượng cao, ít chất béo, rất giàu canxi, photpho, kẽm, selen ... Nhờ đó, ăn loại cá này không chỉ giúp hạ đường huyết mà còn ngăn ngừa bệnh tiểu đường và loãng xương.

Ngoài ra, kết hợp các loại món ăn khác cùng cá chạch sẽ mang lại nhiều chất dinh dưỡng, công dụng kiểm soát đường huyết trong máu cho bệnh nhân tiểu đường, duy trì sức khỏe tốt nhất. Tuy nhiên, những người bị bệnh tiểu đường vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

2. Dưỡng thận

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá chạch là thực phẩm tốt cho thận. Theo đó, loại cá này chứa nhiều chất dinh dưỡng như kẽm, selen, canxi và các khoáng chất khác rất có lợi để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của thận, đồng thời giúp loại bỏ độc tố, chất thải ra khỏi cơ thể.

Ngoài chất dinh dưỡng và khoáng chất, cá chạch còn chứa một số chất dinh dưỡng đặc biệt như axit amin, axit béo không bão hòa đa… có tác dụng tốt trong việc bảo vệ và phục hồi thận, từ đó duy trì sức khỏe của thận.

3. Tráng dương

Theo Đông y Trung Quốc, cá chạch vị ngọt, tính bình có tác dụng bổ khí huyết chống lão suy, tráng dương, thanh nhiệt trừ thấp. Loại thực phẩm này rất giàu lysine, đặc biệt tốt cho nam giới. Lysine là một thành phần thiết yếu để hình thành tinh trùng. Ăn loại cá này thường xuyên sẽ thúc đẩy sự hình thành số lượng và cải thiện chất lượng tinh binh, cường dương hiệu quả.

4. Bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe

Cá chạch chứa nhiều canxi và các nguyên tố vi lượng rất tốt cho xương khớp. Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, 100g cá chạch cung cấp 109mg canxi cùng protein và các dưỡng chất khác, hàm lượng canxi cao hơn 6 lần so với cá chép và hơn khoảng 10 lần so với mực, giúp ngăn ngừa còi xương ở trẻ em và chắc khỏe xương ở người lớn tuổi. Do đó, thường xuyên ăn loại cá này có thể ngăn ngừa bệnh còi xương ở trẻ và bệnh loãng xương ở người già.

5. Chống viêm

Chạch chứa một loại axit béo không bão hòa, có khả năng chống lão hóa mạch máu, rất tốt cho người cao tuổi. Chất nhầy trơn ngoài da của nó cũng có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn hiệu quả.

6. Bổ máu

Cá chạch rất giàu protein và các nguyên tố sắt, rất tốt cho những bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt. Bên cạnh đó, thành phần niacin có trong loại cá này có thể làm giãn mạch máu, hạ cholesterol và nồng độ triglyceride trong máu. Bổ sung loại cá này vào thực đơn cho gia đình sẽ giúp điều chỉnh rối loạn lipid máu, giảm thiểu mức độ xơ cứng động mạch vành, làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh như nhồi máu cơ tim, phòng chống bệnh tim mạch hiệu quả.

Dù là loại thực phẩm vàng cho sức khỏe và phù hợp với hầu hết mọi đối tượng. Tuy nhiên các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo những người đang có bệnh nền và đang phải sử dụng thuốc hà thủ ô đỏ để điều trị bênh thì không nên tiêu thụ loại cá này. Nguyên nhân là vì hà thủ ô đỏ khi kết hợp với các dưỡng chất có trong cá chạch sẽ làm giảm tác dụng của loại dược liệu này.

(Tổng hợp)