1 chiếc váy cưới, 2 cuộc tình 10 năm tan vỡ: Tóc Tiên giống Miley Cyrus đến ngỡ ngàng

Sau nửa năm với nhiều đồn đoán, Tóc Tiên đã chọn một ngày giữa tháng 1 để công bố ly hôn, khép lại hành trình yêu của cặp đôi đình đám nhất nhì Vbiz trong thập kỷ qua. Trùng hợp thay, nữ ca sĩ một thời từng được mệnh danh là "Miley Cyrus bản Việt" lần này lại có thêm một điểm chung với thần tượng, khi chiếc váy cưới "song sinh" của hai cô nàng cá tính đều dẫn về cùng một cái kết.

Không ồn ào, đấu tố, cách Tóc Tiên và Touliver rời xa nhau cũng yên tĩnh như cách họ đã từng đến bên nhau. Tháng 2/2020, cặp đôi ca sĩ - nhà sản xuất âm nhạc tổ chức đám cưới kín đáo tại Đà Lạt, cả hai lựa chọn một lễ cưới riêng tư tại nhà thờ Con Gà, sau đó là tiệc thân mật bên gia đình và bạn bè.

Ảnh IGNV

Ở tiệc cưới buổi chiều lãng mạn, Tóc Tiên diện chiếc váy cưới thứ hai theo tinh thần tối giản, gợi cảm mà sang trọng. Stylist cũng là bạn thân lâu năm của nữ ca sĩ tiết lộ chiếc váy đến từ nhà mốt Vivienne Westwood, mang tên Long Cocotte. Với thiết kế phần thân trên xếp nếp tinh tế, không hoạ tiết cầu kỳ mà tập trung hoàn toàn vào phom dáng và chất liệu satin màu trắng ngà đẹp mắt, đặc biệt được yêu thích với những cô dâu theo đuổi sự tinh tế và tối giản.

Chiếc váy nằm trong BST Bridal Spring 2020 của Vivienne Westwood có mức giá khởi điểm khoảng 6.000 USD (gần 140 triệu đồng) được Tóc Tiên đặt may riêng. Không kim sa lấp lánh, Tóc Tiên vẫn trở thành cô dâu nổi bật nhờ thần thái, vóc dáng và vẻ quyến rũ rất riêng.

Ảnh Vivienne Westwood.

Sự tối giản của mẫu váy này không chỉ đẹp trong ngày cưới mà còn mang lại cảm giác "timeless", vĩnh cửu với thời gian. Trong suốt 5 năm chung sống, Tóc Tiên và Touliver vẫn đều đặn mặc lại đồ cưới mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm như một nghi thức nhỏ đầy ý nghĩa. 5 bức ảnh kỷ niệm từng được xem là minh chứng cho một tình yêu bền bỉ, kín đáo mà sâu sắc của cặp đôi Tiên - Tou.

Khung hình gần nhất và có lẽ là lần cuối cùng, Tóc Tiên xuất hiện cùng chiếc váy cưới Vivienne Westwood được cô chia sẻ vào tháng 2/2025. Khi nhìn lại nhiều người không khỏi chạnh lòng bởi đó giờ đây đã trở thành dấu mốc khép lại một chương quan trọng trong đời nữ ca sĩ.

Ảnh IGNV

Trở lại với Miley Cyrus, trong hôn lễ năm 2018, giọng ca Wrecking Ball cũng lựa chọn thiết kế này của Vivienne Westwood. Phía nhà mốt Anh từng xác nhận với tờ People rằng chiếc váy Miley diện là mẫu bán sẵn tại các cửa hàng ở London và New York, có giá khoảng 8.600 USD (hơn 200 triệu đồng). Sau hỗn lễ, mối tình kéo dài 10 năm của Miley Cyrus và Liam Hemsworth cũng kết thúc không lâu sau đó.

Hai chiếc váy cưới, cùng một nhà mốt, cùng một nét đẹp của Tóc Tiên và thần tượng thời tuổi trẻ - Miley Cyrus, cuối cùng đều dẫn về một cái kết không trọn vẹn.

Ảnh IGNV

Những năm 2015, Tóc Tiên từ Mỹ trở về tái xuất thị trường âm nhạc Việt Nam, đón đầu làn sóng EDM giúp cô nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của Vpop. Tóc Tiên khi ấy mang theo hình ảnh cá tính, bốc lửa, khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của showbiz thời bấy giờ. Đây cũng chính là thời điểm tạo nên cơ duyên gặp gỡ giữa Tóc Tiên và Touliver - người đứng sau thành công của nhiều sản phẩm âm nhạc mang tính định hình phong cách của cô 10 năm qua.

Ảnh Hòa âm Ánh sáng.

Nhắc đến Tóc Tiên khi đó là nhắc đến mái tóc tém bạch kim, phong thái nổi loạn, hiện đại, mang đầy màu sắc quốc tế khiến không ít người liên tưởng đến Miley Cyrus. Chính Tóc Tiên cũng từng thừa nhận cô là fan và được học hỏi nhiều từ phong cách âm nhạc lẫn tinh thần tự do mà Miley đại diện. Giống Miley Cyrus ở nhiều điểm và có lẽ cả ở cách bước tiếp sau những đổ vỡ, Tóc Tiên vẫn đang đứng đó, rực rỡ theo cách riêng, sẵn sàng viết tiếp chương mới như Miley Cyrus đã từng.

Ảnh IGNV