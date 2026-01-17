Zone Nine Nihilation: Game Việt vươn tầm thế giới, định hướng AA, chính thức mở test sớm cho người chơi

Sau hơn 4 năm âm thầm phát triển, Soliz Interactive - studio game indie với 100% nhân sự Việt Nam vừa chính thức công bố Gameplay Trailer của Zone Nine Nihilation, đồng thời mở đợt thử nghiệm Closed Beta giới hạn cho cộng đồng.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu tham vọng của một dự án game Việt hướng tới chuẩn chất lượng AA và sẵn sàng bước ra thị trường quốc tế.

Zone Nine Nihilation gây chú ý khi lựa chọn con đường khác biệt so với phần lớn game nội địa.

Thay vì tập trung vào thị trường ngách hoặc quy mô nhỏ, dự án được định hướng ngay từ đầu là một sản phẩm tiệm cận AA, cả về chất lượng hình ảnh, chiều sâu gameplay lẫn tầm nhìn thương hiệu dài hạn. Gameplay Trailer mới công bố cho thấy rõ điều này, với nhịp độ nhanh, bối cảnh hậu tận thế u ám và lối chơi bắn súng đậm tính chiến thuật.

Điểm đặc biệt nhất của Zone Nine Nihilation nằm ở cách trò chơi kết hợp bắn súng đối kháng 5v5 với yếu tố kinh dị - sinh tồn trong bối cảnh zombie hậu tận thế. Thay vì chỉ xoay quanh đấu súng PvP truyền thống, game buộc người chơi phải liên tục cân nhắc giữa hoàn thành mục tiêu, đối đầu kẻ địch, tiêu diệt zombie và quản lý tài nguyên khan hiếm. Hệ thống tính điểm đa hướng (Multi-vector Scoring) do Soliz Interactive tự phát triển giúp mỗi quyết định, mỗi sai lầm đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung của cả đội, mang lại chiều sâu chiến thuật hiếm thấy.

Không chỉ dừng lại ở gameplay, Zone Nine Nihilation còn được xây dựng dựa trên IP thuần Việt mang tên “Địa đàng số 9”. Bối cảnh thành phố hậu tận thế này được định hướng mở rộng lâu dài, không chỉ trong game mà còn ở các sản phẩm truyền thông và nội dung đồng hành trong tương lai. Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu từ sớm cho thấy Soliz Interactive không xem đây là một dự án ngắn hạn, mà là nền móng cho một vũ trụ giải trí mang dấu ấn Việt Nam trên bản đồ game thế giới.

Về mặt kỹ thuật, trò chơi sử dụng Unreal Engine 5 nhưng được tối ưu để vận hành mượt mà trên các cấu hình PC tầm trung - yếu tố then chốt để tiếp cận đông đảo game thủ Việt Nam và các thị trường mới nổi. Đây cũng là một lựa chọn chiến lược, cho thấy đội ngũ phát triển hiểu rõ người chơi mục tiêu của mình.

Đằng sau dự án là đội ngũ hơn 30 nhân sự nòng cốt giàu kinh nghiệm, từng tham gia các dự án mang tính biểu tượng của ngành game Việt như 7554 hay các sản phẩm toàn cầu của Gameloft. Đặc biệt, đội ngũ sản xuất còn có sự hợp tác với Marisa0704, nhân vật từng tạo nên thành công vang dội cho tựa game quán phở anh hai – một cái tên quen thuộc với cộng đồng game thủ Việt nhờ khả năng xây dựng sản phẩm sáng tạo, gần gũi nhưng hiệu quả. Sự xuất hiện của Marisa0704 được xem là một bảo chứng đáng chú ý, cho thấy Zone Nine Nihilation không chỉ mạnh về tham vọng mà còn có nền tảng con người đủ dày dạn để hiện thực hóa mục tiêu.

Việc mở Closed Beta thông qua nền tảng Comicola được Soliz Interactive xem như lời mời cộng đồng cùng tham gia kiến tạo dự án. Thông qua giai đoạn test sớm này, nhà phát triển kỳ vọng nhận được những phản hồi thẳng thắn để tinh chỉnh gameplay, cân bằng hệ thống và hoàn thiện trải nghiệm trước khi tiến ra thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh game Việt đang từng bước tìm chỗ đứng trên bản đồ quốc tế, Zone Nine Nihilation nổi lên như một ví dụ tiêu biểu cho thế hệ dự án mới: dám nghĩ lớn, làm nghiêm túc và đặt mục tiêu vượt ra khỏi biên giới trong nước. Với định hướng AA rõ ràng và cánh cửa thử nghiệm đã mở, đây có thể là cái tên mà cộng đồng game thủ nên đặc biệt theo dõi trong thời gian tới.