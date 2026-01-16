FC Online Year-End Gala 2025: Vinh danh một hành trình đáng nhớ

Và đặc biệt hơn hết chính là tôn vinh và trao giải cho các Nhà sáng tạo, các VĐV Esports đã có đóng góp nổi bật trong năm qua.

Thông tin về buổi lễ vinh danh:

– Thời gian: 31.01.2026

– Địa điểm: White Palace (588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh)

– Hình thức tổ chức: Tổ chức offline và livestream trên các kênh sóng của EA Sports FC Online Việt Nam

Chủ đề: Shine Your Journey - Build Our Greatness

Với thông điệp SHINE YOUR JOURNEY - BUILD OUR GREATNESS, buổi lễ nhằm vinh danh những dấu ấn của cộng đồng người chơi trong năm vừa qua. Từ những trận cầu giải trí, những giải đấu nghẹt thở cho đến những nội dung hấp dẫn được tạo nên. Mỗi hành trình của người chơi chính là mảnh ghép quan trọng kiến tạo nên sự vĩ đại chung của cộng đồng FC Online.

20 Hạng Mục Giải Thưởng Danh Giá

Với sự trở lại lần thứ 3 này, YEAR-END GALA 2025 đã trở thành một sự kiện thường niên để tổng kết một năm thật bùng nổ của cộng đồng game FC Online. Buổi vinh danh bao gồm 20 hạng mục trong đó có đến 9 hạng mục dành cho cộng đồng bình chọn. Thông qua việc tham gia bình chọn, người chơi không chỉ trực tiếp góp phần vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc trong năm qua, mà còn có cơ hội trở thành những khán giả may mắn nhận vé tham dự sự kiện, gặp gỡ và giao lưu cùng các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như MixiGaming, Cris Devil Gamer, Thầy Giáo Ba, Vodka Quang, Rambo, Dev, Nhism…

Bình chọn ngay tại: https://gala.fconline.garena.vn/

Cuộc đua bình chọn tại các hạng mục tại FC Online Year-End GALA 2025 đang diễn ra vô cùng sôi động. Đặc biệt, sự góp mặt của những gương mặt mới như: Thầy Giáo Ba, Team SBTC trong năm nay càng khiến bầu không khí bình chọn trở nên nóng hơn bao giờ hết, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi.

Bình chọn ngay tại website: https://gala.fconline.garena.vn/. (cổng bình chọn trực tuyến cho FC Online Year-End GALA 2025 đã chính thức mở từ ngày 14.01 - 23/01/2026). Đừng bỏ lỡ cỡ hội bình chọn cho Nhà sáng tạo nội dung mình yêu thích và nhận ngay vé tham gia sự kiện đầy hấp dẫn này nhé!

Buổi lễ Vinh danh & Trao giải cuối năm – FC ONLINE YEAR-END GALA 2025 sẽ tổ chức Offline vào ngày 31.01.2026 tại White Palace (TP.HCM) và được livestream trên các kênh sóng chính thức của EA Sports FC Online Việt Nam