Yadea Osta chốt giá cao nhất 31,99 triệu đồng: Nhiều công nghệ giống ô tô, 'phượt' Hà Nội - Hạ Long không cần sạc

Hôm nay (1/3), thương hiệu Yadea đã chính thức khánh thành nhà máy 100 triệu USD tại Bắc Ninh. Trong khuôn khổ sự kiện, hãng xe này cũng giới thiệu mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên Osta. Đây là sản phẩm flagship của Yadea tại thị trường Việt Nam.

Yadea Osta được phân phối với hai phiên bản gồm H+ và P, với mức giá lần lượt là 27,49 triệu và 31,99 triệu đồng. Sự khác biệt của hai phiên bản này chủ yếu nằm ở dung lượng pin và quãng đường di chuyển tối đa.

Về kích thước, Yadea Osta dài 1.910mm, rộng 710mm, cao 1.140mm và chiều cao yên 770mm, khối lượng 92kg. Nếu đặt cạnh Honda Vision, mẫu xe điện Osta nhỉnh hơn về chiều rộng và chiều cao tổng thể. Trong khi đó chiều cao yên không chênh lệch quá nhiều.

Yadea Osta được giới thiệu sở hữu những công nghệ thường thấy trên ô tô. Đầu tiên là cụm đèn chiếu sáng LED thấu kính có tính năng tự động bật/tắt khi trời tối hoặc đi vào hầm. Cụm đèn này có cường độ chiếu sáng công bố 32.000 cd, tầm chiếu xa 50m. Tiếp đến là màu sơn xe sử dụng lớp sơn phủ kháng UV theo tiêu chuẩn ô tô.

Những công nghệ nổi bật khác của Yadea Osta gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, ga tự động, kiểm soát lực kéo, bật đèn khẩn cấp khi phanh gấp và màn hình tốc độ có khả năng kết nối với điện thoại thông minh để chỉ đường, thông báo cuộc gọi, tin nhắn cũng như mở khoá xe thông qua ứng dụng của hãng.

Mặc dù xe có loạt tính năng cao cấp giống như xe hơi, nhưng Yadea Osta vẫn khá cơ bản khi sử dụng phanh đĩa cho cả hai bánh, chưa có hệ thống ABS đi kèm.

Như đã đề cập, mẫu xe điện này có hai phiên bản pin. Đối với Yadea Osta H+ sử dụng viên pin 72V30Ah, cho tầm vận hành tối đa 120km/sạc và có tốc độ tối đa 65km/h. Phiên bản Osta P sẽ có viên pin lớn hơn, dung lượng 72V45Ah cho tầm vận hành 181km/sạc và tốc độ tối đa gia tăng lên 65km/h. Đánh đổi với đó là xe sẽ có dung tích cốp bé hơn đáng kể bản H+.

Với mức giá cao nhất 31,99 triệu đồng, Yadea Osta sẽ có giá ngang ngửa với mẫu xe điện VinFast Vero X (34,9 triệu) hoặc mẫu xe tay ga Honda Vision bản tiêu chuẩn (31,3 triệu đồng).