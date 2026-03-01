Xiaomi ra mắt smartphone đối đầu iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, giá từ 40 triệu đồng

Mới đây, Xiaomi đã đưa Xiaomi 17 series ra mắt thị trường Việt Nam. Sự kiện cũng đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi, được công bố nhân dịp 100 năm của Leica. Trọng tâm của thế hệ mới là yếu tố nhiếp ảnh, với sự tham gia sâu hơn của Leica trong cả thiết kế quang học lẫn xử lý hình ảnh.

Xiaomi 17 Ultra

Tâm điểm của dòng sản phẩm là Xiaomi 17 Ultra. Máy trang bị cảm biến chính 1 inch Light Fusion 1050L thế hệ mới, tích hợp công nghệ Leica LOFIC HDR nhằm cải thiện khả năng ghi nhận chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối, đặc biệt trong các tình huống ngược sáng hoặc thiếu sáng.

Hệ thống camera sau gồm: Camera chính 1 inch; Camera tele 200MP, tiêu cự quang học 75-100mm, hỗ trợ zoom xa tới 400mm; và Camera siêu rộng 50MP.

Ống kính tele sử dụng thiết kế Leica UltraPure với lớp phủ đa tầng để giảm lóa và hiện tượng bóng ma. Cấu trúc Leica APO được hãng cho biết giúp kiểm soát sai lệch màu ngay từ nguồn quang học. Camera trước có độ phân giải 50MP. Về quay video, máy hỗ trợ 4K 120fps Dolby Vision và 4K 120fps Log theo chuẩn ACES, mở rộng khả năng hậu kỳ.

Xiaomi 17 Ultra sở hữu màn hình HyperRGB 6,9 inch, độ sáng tối đa 3.500 nit, tần số quét LTPO 1-120Hz, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Thân máy dày 8,29mm, đạt chuẩn kháng nước bụi IP68, tích hợp vân tay siêu âm trong màn hình và hệ thống loa stereo Dolby Atmos.

Máy dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm. Pin dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W.

Xiaomi 17

Phiên bản Xiaomi 17 hướng tới nhóm người dùng ưu tiên thiết kế nhỏ gọn hơn. Máy có màn hình CrystalRes OLED 6,3 inch, viền mỏng 1,18mm nhờ công nghệ LIPO, tần số quét LTPO 1–120Hz. Trọng lượng khoảng 191g.

Hệ thống camera gồm ba ống kính Leica: Camera chính sử dụng ống kính Summilux khẩu độ f/1.67, cảm biến Light Fusion 950; Camera tele 50MP tiêu cự 60mm, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10cm; và Camera siêu rộng 50MP.

Camera trước đạt 50MP. Máy hỗ trợ quay 8K 30fps và 4K 60fps Dolby Vision, tích hợp hệ thống 4 micro thu âm đa hướng.

Xiaomi 17 cũng sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm), pin 6.330mAh và sạc nhanh 100W.

Toàn bộ dòng máy chạy trên Xiaomi HyperOS 3, tích hợp các tính năng AI như hỗ trợ soạn thảo văn bản, nhận diện giọng nói, chỉnh sửa ảnh và tối ưu hình ảnh theo thời gian thực.

LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi

Phiên bản đặc biệt LEICA LEITZPHONE được thiết kế theo ngôn ngữ của dòng Leica M, với cụm camera tròn và dấu chấm đỏ đặc trưng. Máy tích hợp vòng điều khiển Leica Camera Ring cho phép xoay để kích hoạt nhanh camera hoặc điều chỉnh các thông số như EV và tốc độ màn trập.

Phiên bản LEICA LEITZPHONE

Thiết bị có chế độ Leica Essential với hai phong cách hình ảnh mô phỏng Leica M3 và Leica M9.

Tại Việt Nam:

- LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi (16GB + 1TB): 49,99 triệu đồng

- Xiaomi 17 Ultra có giá 39,99 triệu đồng (16GB + 512GB) và 42,99 triệu đồng (1TB)

- Xiaomi 17 tiêu chuẩn có giá từ 26,99 triệu đồng

Với mức giá tiệm cận nhóm flagship cao cấp như iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra được đặt vào phân khúc trên 40 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp ở nhóm thiết bị cao cấp năm 2026.